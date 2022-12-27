Ужасный год для Беларуси и планы Путина на белорусскую армию 27 декабря, 19:13 Эксклюзив НВ

Главный вопрос, удастся ли в результате этой войны сохранить нам наш суверенитет

Это был ужасный год для Беларуси. Белорусская независимость оказалась на грани краха, на грани исчезновения. Такого не было никогда с советских времен. Беларусь стала просто марионеткой в руках двух диктаторов. С другой стороны, белорусское национальное независимое движение не исчезло. Все, что началось в 2020 году — эти протесты, национальное возрождение — продолжается. Но продолжается в подполье или в эмиграции. Крайне важно будет не потерять эту культурную, национальную связь между теми, кто уехал, и теми, кто остался. И когда момент наступит, окно возможностей появится, очень важно будет вернуться и построить национальную независимую страну. Что касается экономических, социальных вопросов. Всё это тоже можно решить. Но сейчас главный вопрос, удастся ли в результате этой войны сохранить нам суверенитет. Поэтому белорусы сейчас активно работают и в Беларуси, и за рубежом, чтобы его сохранить.

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В эти дни состоялась девятая встреча Лукашенко и Путина с начала полномасштабной войны. А если посчитать еще с разными саммитами в Ташкенте и еще где-то, то уже одиннадцатая или двенадцатая. Для Лукашенко очень важно демонстрировать своим поклонникам, своему окружению, что большой брат следит, стоит рядом, поддерживает, поэтому, «ребята, давайте, не казните, иначе Путин придет и вас накажет». Лукашенко использует Путина в своих страшилках о войне, о будущем, о наказании всем нелояльным. Для Путина Лукашенко тоже весьма выгоден. Во-первых, не кем заменить в Беларуси Лукашенко, ведь Путину очень дешево обходится Лукашенко. А сейчас еще и Лукашенко стал таким «русскомирским», больше даже при путинских пропагандистах. И Путину это тоже душу греет.

Они встречаются, как два одиночества, ездят на эдакие сеансы психотерапии. Это вовсе не значит, что они там решают вопрос о следующей атаке, например, на Украину. Я думаю, что это решается на уровне Генштаба, постоянно прилетающего в Беларусь. А Путин и Лукашенко, скорее, только подписывают и кивают головой, что «да, давайте, готовьтесь».

Люди развернут оружие против диктаторов или сложат оружие

Белорусы категорически против вступления белорусской армии в войну против Украины. И среди чиновников, и среди сторонников Лукашенко, и среди демократических сил есть абсолютный консенсус, что Беларусь не должна вступать в войну. А дальше уже, когда спрашиваешь, кому симпатизируют, конечно, эти «ностальгирующие» по Советскому Союзу симпатизируют Москве. Как же иначе? Здесь же нужно с «нацистами» бороться. Они просто жертвы пропаганды, прежде всего, но большинство занимают положительно нейтральную позицию к Украине. Возросло количество тех, кто активно поддерживает Украину. И даже выросло количество тех, кто считает, что белорусам нужно ехать воевать за Украину. Поэтому процесс в целом не так и плох. Просто представьте, что в информационном пространстве доминируют российские медиа, лукашенковская пропаганда. Но даже под давлением всей этой лжи люди все равно выбирают Украину.

О вероятности вступления белорусского войска. Здесь много разных факторов. Будет ли это вступление в составе какой-то российской бригады белорусов, когда их поставят в тыл, например, и они не перейдут границу? Или белорусов просто посадят на аэродромы диспетчерами. Будет ли это считаться вступлением белорусского войска или нет? Существовали сценарии, которые мы разрабатывали как возможные, когда отправят лукашенковских военных на оккупированную территорию, как миротворцев. Это тоже будет попытка вступления.

Я не верю, что вступление будет конвенционным, когда будет даже приказ от Путина и Лукашенко, потому что люди просто развернут оружие против диктаторов или сложат это оружие. Но они могут придумать какую-нибудь форму, как втянуть и замазать кровью белорусов и Беларусь. И здесь нам нужно быть крайне осторожными.

Очень внимательно нужно относиться к работе ЧВК. Вагнеровцы часто приезжают и вербуют белорусов. Но лукашенковские чиновники, его среда, создают свою ЧВК. И она уже разрослась. Там предлагают большие зарплаты — по три-четыре тысячи долларов в месяц. Пока немного желающих, но не исключено, что их будут вербовать или заставлять каких-либо резервистов или запасников вступать принужденно. И это тоже возможное участие белорусских граждан в этой войне. Будем следить и делать все, чтобы этого не допустить.

Лукашенко пробует успокаивать, что якобы не будет войны: «Пока я здесь управляю, никто никого не будет мобилизовать». Конечно, это расходится с реальностью: люди видят, как российские эшелоны прибывают в Беларусь, российские военные разворачивают очередные военные базы. Но он понимает, что вся система сейчас держится на соплях. И я не знаю, в какой момент это разразится. Потому что реальность снова начинает расходиться с пропагандой и картинкой по телевидению.

Думаю, настроения у белорусской армии отличаются среди тех, кто стоит на границах, выполняет приказы среднего командования (лейтенанты, капитаны, управляющие батареями или батальонами), и высшего командования, где могут преобладать вообще другие настроения.

В Генштабе политические назначенцы, имеющие связи с Россией, они будут служить даже скорее не Лукашенко, а Путину. А те, кто помоложе, кто уже вырос в независимой Беларуси, не понимают, зачем умирать за Лукашенко и Путина. Да, они не обязательно развернут оружие. Но могут сделать то, что уже много раз делали белорусы — это такой тихий саботаж, невыполнение приказов.

У нас была информация, что весной и летом были попытки приказов белорусам вступить или втянуть их в некоторые пограничные провокации россиян. И белорусы отказывались. Это было на железной дороге, это было и на наземном переходе. Я думаю, такого станет больше, если будет приказ регулярным войскам пересечь границу. Они лучше исчезнут, разойдутся, их не будет на месте. Как это было, например, с пограничными войсками, не участвовавшими в то время, когда танки переезжали на украинскую сторону с белорусской территории. Они просто скрылись, их просто не было. Думаю, это скорее форма протеста и саботажа, которую можно ожидать.

Нас еще ждет саботаж, раскол элит, очередная волна протестов, если будет такой приказ. Это понимают в Минске, это понимают в Москве, поэтому будут создавать много шума, много давления на Украину, что вот-вот начнется война. Но само решение отправить регулярные белорусские войска не будет принято. Это мои предположения. Точно никто не знает, потому что мы все видим, что все нерационально сейчас.

Лукашенко говорит Путину, что «я единственный твой союзник», и это правда. И для Путина очень важно сохранить Лукашенко, который выглядел бы не как марионетка, а как независимый суверен. Поэтому Путин столько внимания сейчас уделяет Лукашенко, чтобы поднять его статус.

Во-вторых, он говорит, что защищает западные границы, «если мне нужно будет отправить войска в Украину, то НАТО придет со своими Абрамсами и через три дня возьмут Минск, а там и до Москвы доберутся». Он говорит, что «все граждане Беларуси, все демократическое повстанческое движение, только и ждут, что я отправлю армию, и потому как это начнется, они предпримут очередную попытку бунта». И это тоже довод для Путина. Зачем ему открывать еще один фронт? Он и так с Украиной не справляется. А тут, когда начнется еще одна волна революции, как в 2020 году, то будет и Путину, и Лукашенко сложновато. Я думаю, это главные доводы.

Полную версию интервью с Франаком Вячоркой читайте здесь

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