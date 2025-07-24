Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Все явно ухудшается для России. Какие сюрпризы ждут Путина

24 июля, 09:47
NV Премиум
Поделиться:
Путин в действительности глубоко обеспокоен нарастающим общественным недовольством войной (Фото: REUTERS)

Путин в действительности глубоко обеспокоен нарастающим общественным недовольством войной (Фото: REUTERS)

x1
0:00
-
11:45

Четвёртое лето войны России против Украины принесло в Москву не привычный сезонный оптимизм, а усталость и безнадёжность

Весенние ожидания возможного прекращения боевых действий рассеялись, а заявления Кремля о твёрдой решимости продолжать курс на подчинение Украины подрывают надежду на возвращение к нормальной жизни.

Реклама

Опросы общественного мнения не в состоянии в полной мере отразить это изменение настроений — особенно если их проводят признанные «иностранными агентами» организации. Тем не менее, данные показывают снижение чувства гордости и надежды и рост безразличия и страха.

Даже погода в Москве нарушает привычное восприятие нормальности: после экстремальной жары в начале июля обрушившиеся тропические ливни вызвали транспортный коллапс и локальные наводнения.

Ход боевых действий, несмотря на бодрые сводки официальной пропаганды и раздутые отчёты ура-патриотичных блогеров, в целом воспринимается как застойный.

Теги:   Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies