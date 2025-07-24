Четвёртое лето войны России против Украины принесло в Москву не привычный сезонный оптимизм, а усталость и безнадёжность

Весенние ожидания возможного прекращения боевых действий рассеялись, а заявления Кремля о твёрдой решимости продолжать курс на подчинение Украины подрывают надежду на возвращение к нормальной жизни.

Опросы общественного мнения не в состоянии в полной мере отразить это изменение настроений — особенно если их проводят признанные «иностранными агентами» организации. Тем не менее, данные показывают снижение чувства гордости и надежды и рост безразличия и страха.

Даже погода в Москве нарушает привычное восприятие нормальности: после экстремальной жары в начале июля обрушившиеся тропические ливни вызвали транспортный коллапс и локальные наводнения.

Ход боевых действий, несмотря на бодрые сводки официальной пропаганды и раздутые отчёты ура-патриотичных блогеров, в целом воспринимается как застойный.