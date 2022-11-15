Это очень показательно. Почему я думал о Херсоне, когда узнал, что РФ ввела против меня санкции 15 ноября, 17:10 Эксклюзив НВ

На днях ведущая CNN Кристиан Аманпур спросила меня в прямом эфире, каково это — быть под санкциями со стороны России

Я не знал, что попал в ещё один санкционный список. Я знал, что против меня ввели санкции, но во время интервью не знал, что это случилось во второй раз. Я никак не отреагировал, когда меня наказали впервые, так как нашел все это скучным и грустным.

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Эти вторые санкции немного отличаются, так как кажутся ответом на мой открытый курс истории Украины. Он был моей основной деятельностью за последние несколько месяцев и моим проектом с самой большей вовлеченностью общественности — он собирал миллионы просмотров. Таким образом, двойное санкционирование, которое в противном случае не заслуживало бы внимания, является небольшим напоминанием о том, как власти Москвы и Санкт-Петербурга относились к украинской культуре на протяжении последней четверти тысячелетия. У Украины есть своя история, однако ее замалчивали. Хочу выразить солидарность с теми украинцами, которые шли на риск и не молчали.

Это словно кто-то пытается утопить миллионы, а я сижу в безопасности на берегу, и ощущаю только брызги соленой воды у себя на щеке. Это дает мне право лишь указать на море, на настоящее преступление. Путин объявил об этом вторжении, исходя из того, что украинской нации не существует, а план заключается в том, чтобы физически уничтожить украинскую элиту. Украинское сопротивление сделало эту цель недосягаемой, но намерение остается, о чем каждый день заявляет российское государственное телевидение. Тем временем украинские писатели, художники и журналисты возвысили свой голос. (Чтобы поддержать украинцев, активно занимавшихся культурой во время этой войны, я помог создать программу под названием «Документируя Украину»).

Пока я благополучно преподаю в Йеле, украинские историки сражаются на передовой. Люди, которые представляют украинскую культуру, рискуют, пытаясь ее защитить. С украинской стороны участие в войне носит всеобщий характер: и это означает, что украинская культура несет личные потери. В боях погибли десятки украинских журналистов. Историки, художники, спортсмены, танцоры, музыканты и другие рискуют, потому что знают, что им есть что защищать. С российской стороны все гораздо менее четко. Российские деятели культуры призывают поддержать войну против СМИ, но никто из сторонников войны на самом деле не хочет воевать. В начале войны российские культурные деятели массово протестовали. Как они, вероятно, поняли, миссия российской «цивилизации, как ее определяет Путин», сугубо негативная, сводится к уничтожению чего-то другого.

Русский мир сейчас отступает, а отступая, грабит и сжигает все за собой

Украинцы остро осознают, что попытка уничтожить их культуру носит поколенческий характер. Самый трагический пример — «расстрелянный ренессанс», убийство украинских писателей в условиях советского террора в 1930-е годы. Как и голод того же десятилетия, это событие осталось глубоко в народной памяти украинцев. Однажды, когда я был одет в вышиванку, украинскую вышитую рубашку, одна украинка сказала мне: «Вы — красивый. Как наши писатели в 1920-е годы». Пауза. «Пока их всех не расстреляли».

Культура задыхается, когда ей не хватает мест для самовыражения, таких как газеты, издательства, библиотеки и школы. В Российской империи, во второй половине XIX века, публичное использование украинского языка было строго ограничено. В пресловутом имперском циркуляре 1860-х гг. провозглашалось, что украинский язык «не существовал, не существует и не может существовать» — странная позиция, ибо если бы его не существовало и не могло существовать, то не было бы и причины его запрещать. Оксюморон отражает сегодняшнее ощущение Путина: украинской культуры не существует; то, что кажется украинским, на самом деле является русским, а если украинцам это непонятно, то надо применять насилие.

Когда Путин был молодым человеком, в позднем Советском Союзе, советская политика по отношению к украинской культуре сводилась к административному обезглавливанию. В отличие от сталинистов 1930-х, советские лидеры 1970-х не прибегали к массовому террору. В отличие от сегодняшнего Путина, они не отрицали существования Украины. Тогда советский подход заключался в том, чтобы низвести украинский язык до своего рода народного фольклора. Украинские учебники печатались все меньшими тиражами и все меньше использовались в школах. Учащиеся, окончившие среднюю школу, могли сдавать университетские экзамены на украинском языке, но в этом случае их не принимали в вузы. Русский должен был стать общим языком Советского государства, и поэтому любой желающий мог использовать его как свой первый язык и использовать его публично. Украинцев, которые открыто сопротивлялись этой идее, отправляли в ГУЛАГ или в психиатрические тюрьмы.

Идея заключалась в том, что «ненормально» уделять много внимания чему-либо, кроме личного удобства и технической эффективности, что видно в сегодняшнем официальном отношении России к Украине. Российская медийная элита представляет культуру как некий вакуум: никаких фактов, никаких ценностей, только игра власти и денег, в котором ум считается лишь инструментом манипуляции, а тот, кто этого не осознает, вовсе не умен. Как только русская культура была определена как постмодернистское саморазрушение, существование украинской культуры стало еще более тревожным. Дело не только в том, что Украина была другой: она служила напоминанием о том, что культура может быть чем-то большим, чем пируэт самосохранения. Когда российские пропагандисты называют Россию «нормальной», а Украину «ненормальной», это то, что они имеют в виду.

Вот, кстати, почему россиянам в СМИ сложно объяснить украинское сопротивление. У них отсутствует какое-либо представление о людях с самосознанием. Они считают себя умными победителями, а русский народ — управляемыми дураками. Они не могут представить себе защиту морали своей нации своими физическими телами, поэтому не могут приписать такую мотивацию и украинцам. Поэтому силы украинского сопротивления российские политики и пропагандисты ищут где-то за пределами Украины, да и вообще за пределами реальности: в заговорах нацистов, евреев, геев и сатанистов. В этих фантазиях никому никогда не приходится спрашивать, чем является или чем может быть Россия, что может представлять собой русская культура, поскольку она определяется как противопоставление призраку.

Таким образом, мы можем понять различные загадочные атрибуты, которые Путин и его пропагандисты приписывают украинцам. Может показаться странным называть украинцев и слугами нацистов, и частью еврейского международного заговора; в обоих случаях имеется в виду что-то вроде «не русские» или «наш избранный враг». Своим сверхъестественным сочетанием фашизма и легкомыслия официальная Россия истощает и обедняет как светские, так и религиозные понятия, которые в противном случае могли бы служить моральными ориентирами. Когда «нацист» означает попросту «наш избранный враг», это вообще ничего не значит. Или даже меньше чем ничего. Идея о том, что политика начинается с произвольного выбора врага, как раз и является нацистской идеей (по Карлу Шмитту).

Официальная Москва давно перестала даже делать вид, что война в Украине как-то связана с НАТО. Даже нацистский образ в последние недели уступил место идее войны против сатаны и его адских слуг. Это еще более базовое, если возможно, определение мира в терминах «мы-и-они». Он представляет собой современную российскую форму христианского фашизма. Украинского президента-еврея называют «маленьким дьяволом», частью более крупного сатанинского заговора. Это не только утверждает фашистские рамки и отрицает собственную человечность и свободу действий Владимира Зеленского, но также изображает русских как невинных жертв, которым суждено хранить божественное провидение. Если они сатанисты, то мы, что бы мы ни делали, сколько бы пыточных камер ни использовали, сколько массовых могил не копали, должны быть на стороне святости и абсолютного добра. Об этом изо дня в день говорит миллионам своих зрителей главный пропагандист Москвы Владимир Соловьев.

Но быть антиукраинцами — недостаточно для того, чтобы определить Россию. В политике «мы-и-они» на самом деле нет «нас». Прославляя «нас» как противоположность «их», русский фашизм уклоняется от вопроса о том, кто такие «мы» на самом деле. И сплачивая «нас» для полного уничтожения «их», русский фашизм развращает и стирает основные понятия, на которых может строиться культура.

Главным достижением России в этой войне стало похищение сотен тысяч украинских женщин и детей и их размещение по территории Российской Федерации с явной целью получить больше русских в будущем. В этом акте геноцида культура сводится к биологии, насильственному физическому контролю над матками и младенцами. Но что это значит — быть русским и почему это привлекательно? Кажется, никто не знает: разве что, опять же, в отрицательном смысле: в РФ слишком много небелых. Не случайно именно коренные народы, населяющие Российскую Федерацию, отправляются воевать и умирать в Украине.

В тот день, когда я попал под санкции во второй раз, передо мной вставали образы украинцев в Херсоне, приветствующих украинский спецназ как освободителей. Несколько украинских солдат направились в город, в основном для разведки, чтобы убедиться, что дорога после ухода русских — безопасная; но путь им преградили толпы украинцев, которые хотели их обнять и подарить им цветы. А ещё танцевать, и петь. Мне напомнили, что украинский национальный гимн о будущем, а не о прошлом: судьба еще улыбнется нам, если мы продолжим бороться. Другая песня, которую я слышал, про червону калину (мне это название приятнее, чем «red viburnum»), тоже о будущем: о том, как, действуя вместе, можно изжить горе и вернуть свободу.

Русская культура была гораздо более распространена и популярна в Украине до первого вторжения в 2014 году и нынешней полномасштабной войны на уничтожение. После войны у украинцев изменились языковые пристрастия, а выдающиеся писатели стали писать на украинском вместо русского. Ничто так не разрушило то, что Путин называет «русским миром», как его война. Русский мир сейчас отступает, а отступая, грабит и сжигает все за собой.

Когда русские покидали Херсон, они украли предметы культуры. Украинские библиотеки, издательства и архивы разворовывались или уничтожались на протяжении всей войны. Из музея в Мелитополе были украдены древние изделия из скифского золота. Россияне ограбили около сорока украинских музеев, в том числе Херсонский художественный музей. Помимо радостных событий, разворачивающихся в Херсоне, украинские журналисты нашли время, чтобы рассказать и о файлах из областных архивов, которые русские выкрали из Херсона и увезли с собой в Россию.

Эта, казалось бы, незначительная история тронула меня. Украина — хорошее место для исторических исследований. Историю СССР уже десятки лет пишут из Киева, а не из Москвы, потому что условия для работы тут намного лучше. Поскольку я нахожусь под санкциями в России, эти файлы теперь недоступны для меня. Гораздо важнее то, что теперь они вне досягаемости и украинских историков. Это потеря, и это преступление.

В глубинном смысле эти документы, несмотря на то, что они ими физически обладают, недоступны и для россиян. Любой может убивать, разрушать и грабить. Но зачем? Российским школьникам и сейчас предлагают школьные учебники, в которых отсутствуют слова «Украина» и «Киев». Что этим достигается? Как же дети могут что-либо понять о прошлом и о самих себе, если они не имеют представления ни о внешнем мире, ни даже о ближайшем соседе? На основе чистого отрицания не может поддерживаться никакая культура России.

Санкции против меня за то, что я преподаю, не замедлят распространение знаний об истории Украины. Во всяком случае, это, скорее всего, ускорит процесс. Я стою на краю украинской культуры, учусь у украинцев, учу тому, что умею. Попытка утопить ужасна и жестока, но она не удалась. День за днем ​​ украинская культура все больше проявляет себя, а русская культура уходит. Чем скорее и решительнее Россия проиграет эту войну, тем лучше будет для российского будущего.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

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