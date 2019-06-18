Настоящее и будущее теневой экономики Вчера, 14:03 Цей матеріал також доступний українською

Бурное развитие технологий говорит о том, что обуздать движение «в тень» станет все сложнее

«В 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет — 30% от ВВП. Это на 10% ниже, чем в 2015-м «, — заявил недавно вице-премьер-министр Степан Кубив. Можно дискутировать о целесообразности сравнения именно с 2015-м — в 2014—2015 годах экономику Украины «накрыл» мощный кризис, сопровождавшийся «погружением в тень» деятельности многих субъектов хозяйствования. Поэтому уровень теневой экономики в 2015 году был аномально высоким, а следовательно, вряд ли он является корректной базой для сравнения.

Как нам бороться с этим явлением? Каковы причины достаточно высокого уровня теневой экономики в нашей стране? Коррупция, чрезмерное государственное регулирование в сфере разрешительной деятельности, слишком высокие налоги, усиленные налоговые и другое нагрузки на оплату труда. В прошлом году опубликовали исследования теневой экономики, проведенное под эгидой МВФ и на основе использования статистических данных 158 стран в 1991—2015 гг. (кстати, уровень теневой экономики Украины в 2015 году был оценен в 45%, что выше оценки Министерства экономического развития и торговли Украины в тому году на 5 процентных пунктов). Эта работа дает возможность сделать несколько полезных выводов о том, как противостоять теневой экономике сейчас.

Снижение доли теневого сектора в ВВП — сложный процесс, который может не только притормаживаться, но и возвращаться. Так, в Южной Корее в 1991−2015 гг. доля теневой экономики существенно снизилась — с 29% до 20%, но происходило это неравномерно, с периодами роста. На примере Южной Кореи видно: повышение и понижение доли теневого сектора связаны с фазами экономического цикла. На подъеме — ввиду увеличения официального спроса на рабочую силу — происходило сокращение теневой занятости, а обратная зависимость наблюдалась в периоды экономического спада. Размеры теневой хозяйственной активности в Южной Корее возрастали в период азиатского финансового кризиса конца 1990-х и в 2008—2009 годах под влиянием мирового финансово-экономического кризиса.

Новые формы теневой экономики начнут доминировать у нас раньше, чем мы предполагаем

Какой вывод из этого можно сделать? Очень простой: если сможем обеспечить стабильные темпы экономического роста, то уровень теневой экономики в Украине будет постепенно снижаться. На что и указывает сопоставление данных о динамике ВВП Украины и уровня теневой экономики за последние 4 года. И как показывает практика уже почти 28 лет независимости Украины, наша экономическая динамика зависит от ситуации на мировых рынках сырья и полуфабрикатов. Поэтому рецепт для обеспечения стабильных темпов роста — как можно быстрее увеличивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичных и инновационных товаров.

Между теневой экономикой и объемом оборота наличных прямая зависимость — движение денег вне банковской системы подпитывает функционирование теневой экономики. Поэтому меры, предпринятые Нацбанком ради снижения разрешенной нормы расчетов наличными, внесли свой вклад. НБУ предлагает ограничить до 15 тыс. грн наличные расчеты доверенных лиц субъектов хозяйствования, получивших деньги под отчет, и обязать эти субъекты при снятии наличных предоставлять по запросу банка подтверждающие документы о расчетах. То есть предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. грн пока останется без изменений.

Часто мы требуем чек в торговой точке? Будем честны, отнюдь не всегда. Да и государство нас к этому не стимулирует. Но простые и действенные способы есть. В Литве, например, решили проводить «чековую лотерею». Каждый житель страны теперь может зарегистрировать онлайн сколько угодно сохраненных чеков, а сумма покупки должна быть не менее 5 евро. Ежемесячно эти чеки будут участвовать в розыгрыше призов — 100 евро или 5, 10 тыс. Будет и годовой розыгрыш — по 2, 10 и 20 тыс. евро. Посредством чековой лотереи государство планирует снизить удельный вес теневой экономики: покупатели станут требовать чеки, потому что они в будущем могут принести деньги. У торговцев же сократится теневой оборот — они будут платить больше налогов, у них останется меньше неучтенной наличности, а выдавать зарплату в конвертах станет сложнее. И Литва здесь не первая. В Европе чековые лотереи проводятся в Польше, Португалии, Хорватии и Грузии. Причем в Португалии разыгрываются даже автомобили. Чем не пример для Украины?

Не буду перечислять факторы, которые называют общепринятыми для борьбы с теневой экономикой — вы об этом читали множество раз. Скажу только, что действительно эффективно является сочетание повышения расходов для теневой деятельности со снижением расходов для деятельности легальной. И если команда президента видит применение либертарианских методов в снижении расходов для легальной хозяйственной деятельности — я решительно «за».

В ближайшей перспективе для мира станет ключевой и другая проблема. Теневая экономика включает теневой рынок труда, размеры которого прямо коррелируют с ее размерами. Согласно исследованию, теневая занятость 1991−2015 годов в Швеции составляла в среднем 4,2% рабочего времени, в Польше — 27%. Эти показатели в целом соответствуют средним значением доли теневой занятости в их ВВП — 1,7% в Швеции, и 24% - Польши. Для сокращения уровня теневой экономики власть пытается смягчать налоговое бремя, регулировать оборот наличности, усиливать те или иные формы контроля. Эти меры могут быть успешными. А могут и потерпеть фиаско.

Похоже, вскоре именно рынок труда станет одним из основных источников теневой экономики. Причем ячейки неформальной занятости будут формироваться не в догоняющей Африке, бедных странах Латинской Америки или менее богатых государствах Европы, а в развитом цивилизованном мире. Во-первых, в западных странах остро стоит проблема безработицы, особенно среди молодежи. Во-вторых, признанные профессионалы все чаще выбирают частичную занятость или фрилансерство. И те и другие ищут возможности — где (часто в дополнение к нынешней работы) можно применить свои знания, навыки и умения. И вот этих самых возможностях с каждым годом все больше — благодаря современным технологиям и новым сервисам расширяются границы шеринговой и бартерной экономики. А если добавить к этому 3D-печать на дому и возможности, предоставляемые криптовалютой, становится все проще создавать, продвигать и продавать свой продукт. А государству — все труднее контролировать индивидуальную хозяйственную и финансовую деятельность.

Если сейчас основным фактором, формирующим теневую экономику, выступает слабый или вообще отсутствующий экономический рост и налоговые барьеры, то в будущем им станет новая модель экономики. Можно предположить, что дальнейшая цифровизация экономик повлияет на соотношение официального и теневого секторов. И Украина не станет исключением, а с учетом продвинутости нашей страны в информтехнологиях, не исключаю, что новые формы теневой экономики начнут доминировать у нас раньше, чем мы предполагаем.

Все это, конечно, не говорит о том, что мы должны пренебрегать традиционными средствами борьбы. Но если речь идет о теневой экономике, надо понимать, с чем мы в силах бороться, а с чем — нет. Полная победа вряд ли возможна. Идеального рецепта противодействия привычным проявлениям теневой экономики не найдено. А бурное развитие технологий — информационных, финансовых и производственных — говорит о том, что обуздать движение «в тень», приобретающее новые формы, станет все сложнее.

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