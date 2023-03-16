Когда нас 8 млрд. Как выглядел бы мир, если бы победили неандертальцы 16 марта, 20:13 Эксклюзив NV

Сегодня на том же пространстве, которое занимал один неандерталец, проживает около 800 000 человек

С точки зрения эволюции, человеческая популяция резко выросла буквально за секунды. Новость о том, что сейчас она достигла 8 млрд, кажется необъяснимой, если задуматься о нашей истории.

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На протяжении 99% последнего миллиона лет нашего существования люди редко сталкивались с другими людьми. В любой момент времени одновременно жило всего около 10 000 неандертальцев. Сегодня на том же пространстве, которое занимал один неандерталец, проживает около 800 000 человек. Более того, поскольку люди живут социальными группами, следующая ближайшая группа неандертальцев, вероятно, находилась на расстоянии более 100 км. Найти пару за пределами своей семьи было проблемой.

Неандертальцы были более склонны оставаться в своих семейных группах и с большей осторожностью относились к новым людям. Если бы они победили наш собственный вид (Homo sapiens), плотность населения, вероятно, была бы намного ниже. Трудно представить, например, что они строят города, учитывая, что они генетически предрасположены к менее дружелюбному отношению к тем, кто не является их ближайшими родственниками.

Причины резкого роста нашей популяции могут лежать в первых днях на Земле Homo sapiens, которые были более 100 000 лет назад.