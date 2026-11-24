Через год там выборы в Сейм, а гнойник прорвало уже сейчас

Мне встречаются разные пророссийские/антиевропейские/антигерманские/антиукраинские записи в польском Фейсбуке. Я их не ищу — просто они выкрикивают каждый день в ленте. И глаза тянутся к ним, как к созерцанию причудливого увечья или, напротив, омраченной умом красоты.

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И я, неплохо вообще зная Польшу и поляков, имея опыт жизни и взаимодействия с ними (положительный), и подумать не мог, что там такое количество откровенной ваты, до которой не доходят никакие рациональные аргументы. Я не говорю о консерваторах или националистах.

Неважно, кем называет себя ватник — консерватором, националистом или коммунистом. Важно, что система координат у него настолько отбегает от реальности и истории (иногда просто принципиально игнорирует последнюю), что иногда кажется просто волшебной сказкой с элементами горора.

Неважно, кем называет себя ватник — консерватором, националистом или коммунистом

Думаю, наше «новое средневековье», возникшее на руинах -измов ХХ века, — это состояние ментальности, в котором господствуют догмы, фобии и суеверия, а непластичность ума компенсируется психической гиперактивностью и скоростью формирования суждений. Своего рода постграмотность, когда грамотность якобы есть у каждого, но пальцы словно сами набирают на клавиатуре всякую ерунду. Как будто это не ерунда, а Божье откровение. Как будто что-то говорит через них.

И еще одна общая черта всех ватников: они не умеют сравнивать собственные опыты жизни в разных эпохах. И всегда недовольны эпохой, в которой живут. А живут они в открытом обществе и в плюралистическом мире. Мир, где можно реализоваться и развиваться.

Но нет. Где-то там, за параваном, всегда маячит их утопическая мечта о лучшем мире. Но, как правило, этот мир состоит из стереотипов и шаблонов, сформированных еще в молодости. Получается ярузельско-католический микс, в котором мессианство соседствует с чувством угрожаемости. Поэтому ПиСу и конфедерациям очень хорошо работать с контингентом, который любит простые решения и легко верит в харизматические фальшивые пророки и теории заговоров.

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Можно, конечно, сказать, что у нас тоже самое. А может, еще хуже. Да, возможно. Но мы не были 30 лет в НАТО и 22 года в ЕС, живя последние 40 лет от потрясения до потрясения. Мы практически не жили в логике развития — только выживание, сведение концов с концами. А сейчас переживаем как общество войну, которая уже более 12 лет уносит у нас все моральные силы и лучших людей.

У нас нет вылизанных за европейские средства городов и безумных западных инвестиций в экономику. Нет ядерного зонтика и 5 статьи. Через год там выборы в Сейм, а гнойник прорвало уже сейчас. Навоз разливается и качается ольгинскими ботами, приобретая какие-то уже колоссальные масштабы.

И где брать антибиотик от этого ультраправого популизма с русофильским уклоном до сих пор никто там не знает. Как не знают, например, в Германии или Франции. Но поэтому им, видимо, нужно пройти, как США через трампизм. Проблема в том, можно ли будет жить после таких экспериментов. Надеюсь, что да.

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Текст опубликован с разрешения автора