Конфискация произведений искусства у россиян. Почему это будет трудно 9 августа, 17:38

Мысли о том, что скрывается за красивой афишей

НАПК запустило ресурс, где можно отследить, какими произведениями искусства владеют россияне, находящиеся под санкциями, чтобы в будущем эти произведения конфисковать в пользу Украины. Инициатива благородная, хотя и не решает так много, как хотелось бы.

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Штука в том, что конфисковать не так просто. Потому что это две разные плоскости — юридическая и политическая. Эти активы должны быть документально оформлены на этих людей, что очень редко так. Обычно, они оформлены на фонды и трасты, которые под санкциями не находятся. И вообще любые связи с владельцами трудно отслеживаются. То есть известно, что такой-то на аукционе купил то-то, но доказать, что это его, — не просто.

Кроме того, само произведение искусства может находиться где угодно, быть подаренным музею или быть в аренде. Тем более, если, например, это американская коллекция, где предмет искусства можно подарить музею, чтобы уменьшить на стоимость произведения искусства свои налоги. Такое вернуть почти невозможно.

Далее, на сайте указаны определенные цены, которые должны нас поразить. Здесь нужно понять, а судьи — кто. Вероятно, что Климт стоит более $100 млн, но указана сумма, за которую произведение было приобретено публично когда-то. Публичные аукционы не всегда дают объективную оценку произведению. На примере «Социальной работницы» Фрейда — это цена с аукциона десятилетней давности. На момент перепродажи цена может быть какой угодно, в зависимости от колеблющегося рынка, хоть и показывает системный рост.

Ценные произведения искусства не появляются на рынке ежедневно

Также ценные произведения искусства не появляются на рынке ежедневно. Продавать их часто нельзя (это обесценивает произведение во всех смыслах). Для триптиха Фрэнсиса Бэкона, я бы сказала, это минимум десятилетие, чтобы это произведение вновь могло появиться на рынке и быть проданным за хорошую цену.

Пока санкции на эти произведения не наложены, они могут быть проданы/переоформлены в любой момент. В том числе, из-за реальной угрозы их потери.

В начале полномасштабного вторжения в Париже была выставка яиц Фаберже, и тогда законно встал вопрос к Макрону «Да отберите же эти яйца, чтобы иметь инструмент влияния». Вместо этого Макрон даже не начал этот разговор, потому что тогда бы это стало вопросом национальной безопасности для самой Франции.

То есть, может быть так, что такие произведения искусства находятся под протекторатом музеев, которые в свою очередь находятся в сложных отношениях со своими государствами, которые ведут свои политические игры и используют искусство как голубые фишки. Хотя почему же «как». Если они голубыми фишками и являются.

И последний вопрос — почему эти произведения должны быть конфискованы именно в пользу Украины? Есть ли уже какая-то такая договоренность (не нашла в публичном доступе), потому что если нет — это карточный домик с голубыми фишками, а то уже какое-то казино в Лас Вегасе с высокими рисками.

Короче, вот такие мысли о том, что должны видеть за красивой афишей. Отследить — это хорошо, всячески приветствуется. Но это не половина дела. Это первый шаг в большой борьбе, которая не завершится за одно десятилетие.

Текст публикуется с разрешения автора

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