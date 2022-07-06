Опасный сценарий. Какое решение готов принять Лукашенко? 6 июля, 00:02 Эксклюзив НВ

У Лукашенко бывают периоды, когда он склоняется к тому, что есть смысл открыто начать боевые действия на территории Украины. А потом наступает период, когда он всячески пытается избежать этого

Если вспоминать первый период войны, то вероятность такого сценария со стороны Лукашенко была достаточно высока. Скорее всего, он не собирался посылать своих спецназовцев на передовую — штурм Киева или других городов. Ему было бы гораздо комфортнее, если бы ему оставили функции контроля над уже захваченными территориями. Это тезисы, которые иногда проскакивали во внутренних экспертных дискуссиях в Беларуси.

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Это должно быть что-то вроде той миссии, которая состоялась в Казахстане в первой половине января этого года — под флагом миротворцев ОДКБ. Хотя, скорее, не миротворцы, а акция принуждения к миру. Скорее какие-то жандармские функции, чем функции воюющего государства. Два месяца назад Лукашенко сделал довольно серьезное заявление, которое разозлило российских пропагандистов и ура-патриотов — когда поставил под сомнение успех этой «спецоперации». Это, очевидно, была не просто его оговорка, а сигнал, что это уже не та операция, в которой Беларусь заинтересована участвовать. Потому что одно дело — участвовать на стороне победителя, другое — как минимум, на стороне ведущего кампании, дальнейшая судьба которой не четко определена. То есть, у Лукашенко были периоды колебаний.

Что же происходит сейчас? И в чем сейчас заключается опасность принятия Лукашенко решения, которое очень навредило бы Украине?

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