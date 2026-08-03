Откуда берется уличная агрессия по отношению к украинцам в Польше

По официальным данным, только за первую половину 2026 года граждане Украины подали в польскую полицию 180 заявлений о преступлениях на почве ксенофобии. Это уже на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И это лишь официальная статистика. А сколько случаев остается в тени?

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Ситуация обострилась после резонансного нападения во Вроцлаве, где группа радикалов жестоко избила молодую украинскую пару из-за языка. Событие получило такой широкий резонанс, что премьер-министр Дональд Туск публично призвал президента Кароля Навроцкого прервать молчание. Туск прямо обвинил правых политиков в том, что их жесткая изоляционистская риторика внушает уличным хулиганам чувство безнаказанности и обеспечивает им «политическое покровительство».

Уличная агрессия не возникла из ниоткуда

Уличная агрессия не возникла на пустом месте. Свежие исследования аналитических центров CBOS и Центра имени Мерошевского фиксируют историческое ухудшение ситуации. Уровень негативного отношения поляков к украинцам в 2026 году подскочил до рекордных 43%! Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял лишь 25%. Более половины поляков считают, что поддержка беженцев является чрезмерной. Антиукраинские настроения превратились в удобный инструмент политической борьбы.

Главными причинами роста ненависти являются жесткое политическое давление и скоординированные информационные вбросы. Президент Кароль Навроцкий и его команда открыто разыгрывают антиукраинскую карту, называя потенциальное вступление Украины в ЕС прямой «угрозой для польского аграрного сектора» и фермеров. Кроме того, правый лагерь выдвинул ультиматум, касающийся исторической памяти: рассматривая Волынскую трагедию 1943 года как главное препятствие на пути евроинтеграции Киева, Навроцкий безапелляционно заявил, что «бандеровский флаг ограничивает будущее Украины в ЕС», добавив, что страна ментально не готова к вступлению в европейскую семью из-за героизации лидеров ОУН-УПА.

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Эту риторику мгновенно подхватывает инфопространство, где через искусственные ботофермы разгоняются три главных экономических мифа.

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Во-первых, поляков убеждают, что из-за массового наплыва украинцев взлетели цены на аренду и покупку жилья.

Во-вторых, мигрантов обвиняют в снижении уровня заработной платы, поскольку они якобы готовы работать за копейки в качестве «дешевой рабочей силы».

В-третьих, в социальных сетях распространяется фейк о том, что украинцы стали «социальными паразитами», которые оккупировали бесплатную польскую медицину, пользуются приоритетным доступом к госуслугам и живут за счет местных налогоплательщиков.

На моем YouTube-канале вышел подробный материал на эту тему. Я старался тщательно подбирать слова, поскольку понимаю, насколько это сложная и важная тема. Что спровоцировало агрессию по отношению к украинцам? Как риторика президента Навроцкого и членов его команды влияет на безопасность мигрантов? Кто намеренно распространяет мифы в социальных сетях? Почему Навроцкому и его окружению необходимо немедленно сменить тон, ведь под угрозой оказалась безопасность самой Польши?

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Текст опубликован с разрешения автора