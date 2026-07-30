Почему агрессия поляков к украинцам достигает ужасающих масштабов

На самом деле польских голосов, осуждающих агрессию, немало, но мы понимаем, как работают механизмы социальных сетей.

Лично мне тяжело наблюдать за тем, что происходит в моей стране, и уже некоторое время назад я перестал понимать часть своих сограждан. С 2023 года я обращал внимание на то, как ухудшаются наши отношения и насколько это опасно. Я критиковал польскую (популистскую) политику из-за растущего непонимания того, что в Украине идет война не на жизнь, а на смерть, и именно это должно быть главной темой и вызовом в наших отношениях. Я пытался показать, насколько пагубно распространение тезиса о «неблагодарной Украине».

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Однако, когда внешняя политика становится заложницей внутренней, это не может не сказаться на общественных настроениях. Тем более если их активно подогревают как российские спецслужбы, так и «полезные идиоты», а зачастую — и просто безответственные так называемые лидеры мнений. То, что мы наблюдаем сейчас, — это эффект снежного кома.

Мне тяжело наблюдать за тем, что происходит в моей стране

Но это не меняет самого главного: множество поляков продолжают поддерживать Украину в её борьбе. Кто-то находится непосредственно на фронте, многие волонтеры постоянно организуют помощь, в частности для украинской армии, а еще больше людей делают пожертвования.

Есть и польские журналисты. Мы здесь, на месте, вместе с вами; мы разделяем с вами те же страх, боль и радость — когда для нее есть поводы. Но прежде всего мы стараемся информировать о войне, об Украине. Вчера, однако, после очередного варварского акта агрессии против украинцев, я позволил себе вновь высказаться на страницах Gazeta Wyborcza о том, что происходит в моей стране, с моей киевской точки зрения:

«Хорошо, что польское государство действует и быстро реагирует на случаи нападений на граждан Украины. Но просто невероятно, что столько поляков чувствуют потребность нападать на украинцев.

Уже почти 13 лет я приезжаю в Польшу как гость и наблюдаю за происходящим в стране со стороны. Однако это не имеет значения, поскольку факты очевидны: уровень агрессии в нашем обществе по отношению к украинцам достигает пугающих масштабов. Почти каждый день мы читаем новости об очередных нападениях и применении силы против украинцев в Польше. Об актах насилия сообщают и украинские СМИ.

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В Украине со мной никогда не случалось ничего плохого из-за моего польского гражданства, паспорта или польского языка. Никто не хотел меня за это побить, никто не кричал мне вслед: «убирайся в Польшу». Напротив, информация о том, что я из Польши, обычно вызывала симпатию и часто открывала двери. Возможно, со временем это изменится. В конце концов, я уже избегаю подчеркивать, что я из Польши. Сейчас всё труднее этим«гордиться…»

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