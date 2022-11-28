Новая старая проблема. Почему блокируются налоговые накладные и что думает об этом бизнес 28 ноября, 22:40

Казалось бы, государство должно приветствовать каждую уплаченную в бюджет гривню, но на каком-то этапе мы свернули не туда. Сейчас есть огромная проблема с блокированием налоговых накладных

Сегодня украинские компании приняли новые вызовы и нагрузки из-за военной агрессии, однако продолжают работать, создавать рабочие места, поддерживать ВСУ и оказывать гуманитарную помощь. В конце года мы можем констатировать, что украинский бизнес выстоял и продолжает делать все возможное для поддержки экономики. Казалось бы, государство должно приветствовать каждую уплаченную в бюджет гривню, но на каком-то этапе мы свернули не туда. Сейчас есть огромная проблема с блокированием налоговых накладных со стороны Государственной налоговой службы Украины и Минфина.

Видео дня

Контекст

Проблема блокировки налоговых накладных не нова. Несмотря на действующую «автоматическую» систему СМКОР, в течение последних лет компании регулярно обращаются в Союз украинских предпринимателей (СУП) отнсительно безосновательной блокировки накладных. Налоговая отказывается принимать таблицы налогоплательщика и включает компании в список рисковых плательщиков. Далее следуют длительные процедуры, которые необходимо пройти для обжалования незаконных действий контролирующего органа и защиты собственных интересов в судах.

С начала широкомасштабной войны мы в Союзе украинских предпринимателей наблюдаем уже вторую волну таких обращений. Первая волна была в конце лета, тогда удалось помочь компаниям —участницам СУП. Но проблема стала системной для многих компаний.

Вот типичный пример, с которым обратилась к нам компания: на корректировку представлено 27 налоговых накладных, все они заблокированы. Для разблокирования компания обратилась в налоговую инспекцию, документы подавались одинаковым пакетом для всех накладных, но разблокировали только 17, без объяснений.

Еще один пример: «пытались разблокировать часть налоговых накладных, предоставив сканы документов, подтверждающих сделки, с объяснением и описанием, чем занимается предприятие. В результате — отказ на все налоговые накладные, а это 16 штук на сумму свыше 200 тысяч грн. НДС. Без объяснений». Или «у нас есть два решения суда в нашу пользу, но налоговые накладные до сих пор так и не зарегистрированы».

Все жалобы бизнеса объединяют две вещи: отсутствие четких объяснений со стороны налоговой службы и отсутствие органа, куда можно пожаловаться на незаконные действия налоговиков. Даже если у тебя есть решение суда, в твою пользу, это вовсе не означает, что оно будет исполнено.

Государство занимает позицию не помощи, а скорее давления

Также в своих обращениях компании обращают внимание на то, что и в без того сложных условиях на рынке государство занимает позицию не помощи, а скорее давления. Это очень усложняет работу. Бизнесу все время нужно аргументировать очевидные вещи. Это отнимает значительные финансовые и временные ресурсы, негативно влияет на взаиморасчеты за выполненные работы, наносит репутационные потери как надежного партнера.

Немного статистики

По данным Государственной налоговой службы Украины сегодня:

— около 11 000 налогоплательщиков на добавленную стоимость получили статус рискового налогоплательщика, который делает невозможным дальнейшую деятельность бизнеса и приводит к его разрушению и банкротству;

— по всей стране более двух миллионов заблокированных налоговых накладных.

12 октября Кабмин обновил порядок блокирования НДС-накладных и расчетов корректировки постановлением № 1154 — но процесс регистрации стал еще сложнее. Только за последнюю неделю к нам обратилось более 20 компаний-участников. Обращения от представителей бизнеса, не принадлежащих к нашему сообществу, мы не успеваем обработать, их количество поражает.

Голос бизнеса

Большинство блокировок, по мнению бизнеса, нелогичны, выходят за пределы разумных критериев и создают препятствия именно для честной деятельности. Министерство финансов в ответ говорит, что такие решения правительства приняты, чтобы разрушать схемы уклонения от налогообложения, но с помощью НДС они не смогут добиться нужного эффекта. Кроме того, в последнее время не было резонансных сообщений от Минфина или ГНС относительно анализа схем уклонений от налогообложения НДС или установленных нарушителей.

Возможно, ликвидацию этих схем можно было решить более простым для бизнеса способом. Никто не советовался с бизнесом или бизнес-ассоциациями, представляющими его интересы, а этот диалог нужен, поскольку решение Правительства должно было бы не затрагивать тех, кто работает прозрачно и платит налоги. Сейчас под блокировку подпадают налоговые накладные, в том числе по операциям по возврату товара на незначительные суммы. Расходы на их разблокировку (составление объяснений, представление сканированных документов, заверение подписями, печатями и т. п. ) на порядок превышают заблокированную сумму налога на добавленную стоимость даже с учетом предполагаемого штрафа за ее нерегистрацию. Как правило, больше всего это вредит малому и среднему бизнесу. Для таких компаний это зачастую огромные суммы.

Согласно статистическим данным, которые 7 ноября 2022 предоставил рабочей группе по вопросам блокирования налоговых накладных налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, бизнес судится с государственной налоговой службой Украины по разблокированию налоговых накладных в среднем полтора года. 97% решений суда принимается в пользу хозяйствующих субъектов. И государство к тому же несет расходы, компенсируя стоимость правовой помощи, которая стоит не менее 10 000 гривен за один иск.

Для объективного рассмотрения каждого пакета документов необходимо не менее 15 минут. При таких обстоятельствах Государственной налоговой службе Украины для рассмотрения и принятия решений по двум миллионам остановленных налоговых накладных понадобится 260 лет. Учитывая представленную ГНС статистику принятия решений, комиссия на один пакет тратит 96 секунд, что ставит под сомнение объективность рассмотрения.

Дополнительное усложнение проблеме блокирования налоговых накладных придают длительные отключения электроэнергии, прерванные цепочки поставок сырья и продукции из-за военных действий на отдельных территориях, закрытие публичных реестров налоговой службы. При этом сервер ГНС работает до 18:00, и зарегистрировать налоговую накладную во внерабочее время или выходной день невозможно. Банковская система и бизнес уже давно работают 24/7, а государство — нет.

Также хотелось бы привлечь внимание к решениям правительства, которые принимались еще в 2019 году с целью реформирования налоговой службы:

— установление Минфином для ГНС ключевых показателей эффективности;

— обнародование на официальных веб-сайтах ежемесячных отчетов об их выполнении;

— создание унифицированной системы измерения и оценки удовлетворенности бизнеса уровнем обслуживания налоговых органов;

— проведение независимых опросов налогоплательщиков по их оценке восприятия уровня коррупции в ГНС;

— упрощение процедур администрирования налогов;

— внедрение методики оценки налоговых разрывов («tax gaps»).

И многие другие полезные вещи, которые, к сожалению, до сих пор так и не реализованы. Единственным критерием успешности работы налоговой службы является выполнение плана, и до тех пор, пока он не будет пересмотрен, мы будем иметь блокирование налоговых накладных, неисполнение решений суда, произвол налоговика над предпринимателем.

Что поможет

15 ноября 2022 года Союз украинских предпринимателей обратился к президенту Украины по поводу блокирования налоговых накладных.

В письме мы четко прописали те действия, выполнение которых критически важно для налаживания нормальной работы украинского бизнеса сегодня:

1) возврат презумпции невиновности налогоплательщику и введение автоматической регистрации заблокированных налоговых накладных в течение 30 дней;

2) налаживание работы сервисной функции Государственной налоговой службы Украины в части предоставления мотивированных объяснений бизнесу о причинах блокирования и отказов в принятии таблиц налогоплательщика (в настоящее время в решениях о блокировке налоговая ссылается только на пункты блокировки, а не причины);

3) обеспечение круглосуточной работы электронных сервисов Государственной налоговой службы Украины по регистрации налоговых накладных;

4) введение ответственности должностных лиц Государственной налоговой службы Украины за принятие неправомерных решений по блокированию налоговых накладных, беспричинному неприятию таблиц налогоплательщиков или их безосновательной отмене;

5) введение публичности данных о количестве заблокированных налоговых накладных, ежемесячного анализа жалоб бизнеса и эффективности работы Государственной налоговой службы Украины в части администрирования налога на добавленную стоимость.

Ожидаем решения президента Украины, поскольку другие институты власти в нашей стране пока не способны решить проблему бизнеса № 1 — навести порядок в администрировании налога на добавленную стоимость.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ