Это уничтожит коррупцию за один день. Три шага, с которых нужно начать 25 января, 17:16 Эксклюзив NV

Прежде всего, нужно избавиться от устоявшегося мифа, что коррупция непобедима и ее нельзя избавиться

В первую очередь, нужно избавиться от устоявшегося мифа, что коррупция непобедима и от нее нельзя избавиться. Примеры стран, которые серьезно взялись за коррупцию и где в системном виде она отсутствует в органах власти, это — Сингапур, Грузия времен президентства Михеила Саакашвили и развитые страны типа Норвегии. Да, случаи коррупции как несистемное явление бывают. Но есть же разница между криминальной республикой, где криминал является образом жизни, и страной, где случаются преступления.

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Так и с коррупцией. Случаи коррупции и государство, выстроенное как большая коррупционная схема, — это две большие разницы. Украина сегодня — это государство, выстроенное, как такая схема. И война — это не повод не трогать органы власти, это повод быстро и радикально вычищать их от коррупции.

Поясню это на примере трех институтов. Бизнес хорошо знает, что жесткое налоговое законодательство в стиле Даниила Гетьманцева это — огромное поле, дающее возможности коррумпированным налоговикам. Потому что, используя законодательство, которое зиждется на презумпции виновности бизнеса, налоговик приходит, и ты должен долго доказывать, что, зарабатывая деньги, не виновен. Соответственно желание откупиться очень высоко и возможность дать взятку в наличии.

То же самое касается наших таможенников. Они могут твою машину с грузом держать на границе бесконечно, а ты ничего не можешь с этим сделать, и остается только дать взятку.

И тут спросят: как же так, ликвидировать налоговую? Элементарно

Ну и, скорее всего, коррупция живет в таком органе как пенсионный фонд. Потому что манипулировать пенсионными деньгами можно бесконечно.

Так вот, ликвидация этих трех органов уничтожит коррупцию в один день.

И тут спросят: как же так, ликвидировать налоговую? Элементарно. Налоги могут взиматься банками на уровне электронного сервиса, автоматически. И там не будет существовать никакой коррупции. Более того, исчезнет необходимость содержать 60−70 тыс. чиновников.

Второе — таможенники. Есть два подхода. Первый — сделать услугу таможенной пошлины максимально автоматической. То есть она происходит не на границе, а, как в Грузии, в специальном центре юстиции, где вы должны будете свой товар прийти и растаможить на уровне простого работника или электронным сервисом. Второй подход — вообще не взимать пошлину, а поручить это странам, из которых едут. Условно говоря, таможенникам другой страны. И, поверьте, это никаким образом не повлияет на безопасность страны. Просто исчезнет большая коррупционная схема.

Ну и третье — пенсионный фонд должен отсутствовать. Пенсия должна начисляться также автоматически электронным сервисом и перечисляться на банковскую карточку конкретного пенсионера.

Это должно быть уже сейчас, независимо от войны. То есть ликвидация коррупционных органов и передача электронным сервисам или сервисам, где человеческий фактор сведен до уровня автоматизма, и родит страну, в которой системная коррупция исчезнет.

Что касается скандалов, связанных с Лозинским, Минобороны и другими, то неужели для кого-то секрет, что наше государство строится на коррупционной философии? Что есть огромная армия чиновников, одна из самых больших в мире? Поэтому понятно, что эти коррупционные скандалы были, есть сейчас и будут в будущем, если что-то в этой стране не изменится.

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