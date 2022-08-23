Пиар или реальные планы. Что стоит за идеей налогов «все по 10%» 23 августа, 13:42

В публичной плоскости не утихают споры и обсуждения налоговой идеи, озвученной заместителем руководителя Офиса президента по экономике Ростиславом Шурмой

Нагадаю, суть в тому, щоб знизити ставки податку на прибуток підприємств, на доходи та на додану вартість до 10% кожну, а військовий збір підняти до 3%.

Провів маленьке власне розслідування, наскільки за ідеєю про податки «10−10−10+3» стоять якісь справжні наміри влади, чи це лише порожній піар.

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Спойлер: податкова «реформа» «все по 10%» — це чистий піар без жодної спроби втілити в життя.

Тепер детальніше, що ж свідчить про те, що за словами немає ніяких конкретних дій для реалізації податків «10−10−10».

Перевірити, чи хоче хтось (той самий ОП) впровадити ці зміни у 2023-му році, дуже просто.

Перш за все, якщо це справді життєздатна ідея, ці плани мають бути хоч якось відображені у трьох документах: держбюджеті на 2023 рік, змінах до Бюджетного кодексу (які подають разом з Бюджетом), а також податкових змінах, які теж планують подавати під Бюджет. Враховуючи, що проект кошторису країни має бути готовий до середини вересня, то вже зараз є головні нариси тексту. І там жодного слова про таке зниження податків немає.

З цього вже можна зробити висновок, що жодних змін по зниженню ставок трьох основних податків до 10% у 2023-ому в планах немає.

Звичайно, такий висновок може бути хибним, якщо хтось таємно готує текст «податкової реформи». Але чи готує? Про це теж можна дізнатися вже зараз.

Очевидно, щоб зробити такі масштабні зміни треба провести консультації хоча б з декількома профільними державними органами: Мінфіном, Мінекономіки, НБУ, Податковою службою та МінСоцем (з останніми через те, що питання скасування ЄСВ для них дуже болісне). Плюс треба врахувати думку президента.

Давайте проаналізуємо, як справи з консультаціями по кожному з цих стейкхолдерів.

У Мінфіні текст ніхто не готує, як і розрахунки. Коротко сказали, що «під час війни фантазіями на вільні теми не займаємося». Ідею не підтримують, про що прямо говорили ідеологу ідеї пану Шурмі. Відповідно, ніяку іншу роботу, пов’язану з ініціативою, Мінфін не проводить.

В Податковій теж все тихо. Що дивно, у них ніхто навіть останніх цифр не запитував для моделювання. І це говорить мені про те, що і реальні розрахунки автори ідеї робити не збиралися. Хоча дивно, з такими анонсованими новими повноваженнями податкова перша мала б радіти «реформі».

НБУ теж з ініціативою не працює. Щоправда, це не зовсім їх зона відповідальності. Втім, про доступ податкової до банківської таємниці, звичайно, ніхто з Нацбанком не радився. Зате нещодавно НБУ довелося пояснювати донорам, що це — креативні заяви окремих чиновників, які не передбачають реальних дій.

Ідею податків «10−10−10» не підтримав президент

У МінСоці взагалі вперше почули ідею скасувати ЄСВ. На це цілком справедливо зазначили, що тоді треба переписати окрім Податкового та Бюджетного кодексів ще десь 20−25 законів. Очікувано, із запитом напрацювати ці які-небудь зміни до міністерства не зверталися.

Мінекономіки: в душі підтримують зниження податкового навантаження (окрім скасування ЄСВ), критикувати не планують. Просто тихо сміються. Але теж нічого не робили і офіційно ніяких документів не готували.

В цілому в Кабміні я не знайшов жодної людини, яка хоч якось долучена до розробки ідеї або її підтримує. І це я ще не питав про скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини, доходи місцевих бюджетів чи відповідність директивам ЄС. В Кабміні анонс сприймають як невдалу спробу зазіхнути на крісло на сьомому поверсі Грушевського 12/2.

До речі, останнім часом з Офісу президента на вказані органи Уряду жодного запиту з цього приводу взагалі не надходило. Значить, і в ОП не готують нічого.

Перевірив також, чи були комунікації з нашими міжнародними партнерами щодо цієї «реформи». Думаю, відповідь всі вже здогадались. Міжнародники зазначили, що такі публічні заяви не дуже допомагають допомагати Україні (вибачте за тавтологію). І сприймати країну серйозно теж.

Ну і головне (в нашій реальності політики): ідею податків «10−10−10» не підтримав президент. При чому «не підтримав» тут означає, що президенту її показали задовго до інтерв'ю заступника керівника ОП, і він відхилив навіть концепт.

Коротше, це все дуже цікаво, але поки що «10−10−10(+3)» має вигляд просто піару та хайпу. Реальної підготовчої роботи не ведеться і вестися не буде.

З макропрогнозами та даними зрозуміло, що теж халепа.

Вірогідність внесення в Раду — як у конкуруючої ідеї «5.10» (прямує до нуля).

Насправді ж готуються реальні податкові зміни під бюджет на 2023 рік: чекають на повернення акцизів та і внесуть таки 10%…тільки імпортного збору. Там точно не про зниження податків.

Можна дуже довго писати, що саме не так з ідеєю «10−10−10(+3)», але в цьому немає сенсу. Її мета з самого початку — це хайп, а не реальна імплементація. Сподіваюся, розробники цього документа про це також знають.

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