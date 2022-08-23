Петр Чернышов

Петр Чернышов

Экс-президент компании Киевстар, основатель образовательного проекта Контора Пи

«10−10−10». Мои размышления по поводу налоговой реформы

23 августа, 11:46

Менять налоговую систему нужно, пока у президента рейтинг близко к 100%

Реформа 10−10−10 — это стимул детенизации бизнеса. В Украине сейчас 50−60% бизнеса в тени. Это возможность выйти в белую и капитализировать бизнес. Без этого процветающей экономики не построить.

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Теперь нырнем в ситуацию.

Главное:

1. Дефицит бюджета будет огромным и его невозможно закрыть никаким повышением налогов или сокращением расходов. Вот цифры: до войны собирали примерно 100 млрд грн в месяц и тратили 110. Дефицит закрывали с помощью ОДВЗ. Сейчас собирают 60, а тратят 200.

2. Поэтому — закрыть дефицит и уйти от разрушительной девальвации и гиперинфляции можно только с помощью прямой финансовой помощи наших западных союзников

3. Если дефицит будет 71% или 74% — в этом нет никакой принципиальной разницы. Для Запада это очень маленькая разница. Грубо говоря — платить в бюджет Украины каждый месяц 5 млрд евро или 5,5 млрд — все равно.

4. Когда все очень плохо — даже такие изменения, на которые раньше было табу, вдруг начинают казаться возможными и разумными.

5. Если до войны Украина могла как-то рассказывать про свою «инвестиционную привлекательность», то теперь главная задача — удержать в стране как можно больше бизнесов. Поскольку после войны наш безумный северный сосед никуда не денется и все равно будет опасным, то и после войны надо будет давать экстраординарные условия инвесторам, чтобы кто-то сюда приходил с деньгами.

6. Менять систему нужно, пока у президента рейтинг близко к 100% — такое долго продолжаться не может.

7. Нам же хочется, чтобы уехавшие сограждане вернулись? Надо помочь им в этом и показать, что страна хочет и их, и их деньги!

8. Никто, мне кажется, не спорит о том, что текущая налоговая система вместе с правоохранительной системой — это ужас-ужас.

Предлагаемая система 10−10−10 — проста и понятна. В этом ее главный плюс. Авторы реформы (Ростислав Шурма — Михаил Кухар — Анатолий Амелин — Андрей Длигач) утверждают, что она почти компенсирует существующий сбор налогов. Тут конечно нужна серьезная дискуссия. Но если это походит на правду, то мой совет простой и однозначный: реформу надо принимать.

А теперь — еще детали.

Нам же хочется, чтобы уехавшие сограждане вернулись?

Отдельная тема: ответственность бизнеса за неуплату налогов. Вообще во всех либеральных и демократических странах за неуплату налогов — если она намеренная — можно сесть в тюрьму. И надолго. У нас до сегодня в тюрьму за налоги можно было попасть только «по заказу». Теперь в проекте реформы предлагается сделать «все, как в Америке» — и дать Налоговой огромные права при аудите компаний, например, право доступа к банковским счетам бизнесов. И за неуплату сильно ужесточить наказания. Как все это будет работать при полностью продажной правоохранительной системе — авторы реформы не поясняют. А бизнесу очень бы хотелось это понять. Потому что сейчас «Дадим налоговому инспектору еще больше прав!» звучит, как цитата из фильма ужасов.

Есть серьезные сомнения в возможности таких ставок как 10% по НДС (вроде бы есть Директива ЕС что минимум ставки НДС должен быть 15%) и 10% по прибыли — сейчас все страны нагибают на минимальный налог на прибыль в размере 15%. Есть эксперты и они говорят, что на такое Евросоюз скажет «Ай-яй-яй!» и отшлепает нас по попе! Но мне кажется, что не все так очевидно и можно вести переговоры. Воюющей стране много чего могут разрешить! И есть примеры стран (невоюющих — и даже не все они из Восточной Европы) — которым разрешили.

Реформа пока в самом начальном этапе. Поэтому есть много (казалось) бы небольших, но важных вопросов. Или как говорил Жванецкий: «Общим видом овладели — теперь подробностей не надо упускать!»

Как будет наполняться Пенсионный фонд?

Какие будут программы сокращения расходов государства, чтобы после войны дефицит бюджета начал уменьшаться?

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Будет ли позволено компаниям уменьшать прибыль после принятия новой реформы на убытки прошлых лет?

Можно ли будет ускоренно амортизировать инвестиции в новой системе?

Откуда возьмутся деньги для возмещения НДС в новой системе, если сейчас их нет?

Что будет с акцизами? Я вот считаю, что их можно повышать и серьезно — как бы не стонали пивовары-водочники-сигаретники-телеком (там тоже есть свой типа акциз). Про бензин не так уверен, поскольку это сразу бьет по ценам на все в стране.

Очень своеобразна тема с отменой ЕСВ. Насколько опасна полная отмена ЕСВ? И тут авторы реформы пишут очень интересный аргумент. Оказывается, почти 70% ЕСВ собирается с государственных компаний! Это означает, что, по сути, государство сначала платит деньги, а потом их обратно забирает. Поэтому можно эту операцию просто отменить, а оставшиеся 30% ЕСВ это небольшие деньги (примерно 70 млрд грн. за год) и их можно заместить помощью, опять же, с Запада.

Тут сразу же есть несколько вопросов:

1) Я пока не знаю ни одной нормальной страны с ЕСВ равным нулю — тут мы будем пионерами. Но нас могут не понять

2) Да, госкомпании платят ЕСВ в бюджет — и потом эти деньги идут в Пенсионный фонд (ПФ). Значит государство как-то должно все равно эти деньги до ПФ донести. Пока для меня это значит, что на Госкомпании будет какой-то дополнительный налог, которого не будет на частные.

3) Я предполагаю, что еще 25% ЕСВ платят большие компании с западными инвестициями, а 5% — весь остальной бизнес. Который играет в игры в «минимальной зарплатой» в белую и все остальное — «в конверте». Эти игры еще раз показывают, насколько глупа существующая система налогообложения доходов физлиц. Те, кто не хочет это понять — или вредители или дураки.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Налоги Налоговая реформа

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