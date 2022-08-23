«10−10−10». Мои размышления по поводу налоговой реформы 23 августа, 11:46

Менять налоговую систему нужно, пока у президента рейтинг близко к 100%

Реформа 10−10−10 — это стимул детенизации бизнеса. В Украине сейчас 50−60% бизнеса в тени. Это возможность выйти в белую и капитализировать бизнес. Без этого процветающей экономики не построить.

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Теперь нырнем в ситуацию.

Главное:

1. Дефицит бюджета будет огромным и его невозможно закрыть никаким повышением налогов или сокращением расходов. Вот цифры: до войны собирали примерно 100 млрд грн в месяц и тратили 110. Дефицит закрывали с помощью ОДВЗ. Сейчас собирают 60, а тратят 200.

2. Поэтому — закрыть дефицит и уйти от разрушительной девальвации и гиперинфляции можно только с помощью прямой финансовой помощи наших западных союзников

3. Если дефицит будет 71% или 74% — в этом нет никакой принципиальной разницы. Для Запада это очень маленькая разница. Грубо говоря — платить в бюджет Украины каждый месяц 5 млрд евро или 5,5 млрд — все равно.

4. Когда все очень плохо — даже такие изменения, на которые раньше было табу, вдруг начинают казаться возможными и разумными.

5. Если до войны Украина могла как-то рассказывать про свою «инвестиционную привлекательность», то теперь главная задача — удержать в стране как можно больше бизнесов. Поскольку после войны наш безумный северный сосед никуда не денется и все равно будет опасным, то и после войны надо будет давать экстраординарные условия инвесторам, чтобы кто-то сюда приходил с деньгами.

6. Менять систему нужно, пока у президента рейтинг близко к 100% — такое долго продолжаться не может.

7. Нам же хочется, чтобы уехавшие сограждане вернулись? Надо помочь им в этом и показать, что страна хочет и их, и их деньги!

8. Никто, мне кажется, не спорит о том, что текущая налоговая система вместе с правоохранительной системой — это ужас-ужас.

Предлагаемая система 10−10−10 — проста и понятна. В этом ее главный плюс. Авторы реформы (Ростислав Шурма — Михаил Кухар — Анатолий Амелин — Андрей Длигач) утверждают, что она почти компенсирует существующий сбор налогов. Тут конечно нужна серьезная дискуссия. Но если это походит на правду, то мой совет простой и однозначный: реформу надо принимать.

А теперь — еще детали.

Нам же хочется, чтобы уехавшие сограждане вернулись?

Отдельная тема: ответственность бизнеса за неуплату налогов. Вообще во всех либеральных и демократических странах за неуплату налогов — если она намеренная — можно сесть в тюрьму. И надолго. У нас до сегодня в тюрьму за налоги можно было попасть только «по заказу». Теперь в проекте реформы предлагается сделать «все, как в Америке» — и дать Налоговой огромные права при аудите компаний, например, право доступа к банковским счетам бизнесов. И за неуплату сильно ужесточить наказания. Как все это будет работать при полностью продажной правоохранительной системе — авторы реформы не поясняют. А бизнесу очень бы хотелось это понять. Потому что сейчас «Дадим налоговому инспектору еще больше прав!» звучит, как цитата из фильма ужасов.

Есть серьезные сомнения в возможности таких ставок как 10% по НДС (вроде бы есть Директива ЕС что минимум ставки НДС должен быть 15%) и 10% по прибыли — сейчас все страны нагибают на минимальный налог на прибыль в размере 15%. Есть эксперты и они говорят, что на такое Евросоюз скажет «Ай-яй-яй!» и отшлепает нас по попе! Но мне кажется, что не все так очевидно и можно вести переговоры. Воюющей стране много чего могут разрешить! И есть примеры стран (невоюющих — и даже не все они из Восточной Европы) — которым разрешили.

Реформа пока в самом начальном этапе. Поэтому есть много (казалось) бы небольших, но важных вопросов. Или как говорил Жванецкий: «Общим видом овладели — теперь подробностей не надо упускать!»

Как будет наполняться Пенсионный фонд?

Какие будут программы сокращения расходов государства, чтобы после войны дефицит бюджета начал уменьшаться?

Будет ли позволено компаниям уменьшать прибыль после принятия новой реформы на убытки прошлых лет?

Можно ли будет ускоренно амортизировать инвестиции в новой системе?

Откуда возьмутся деньги для возмещения НДС в новой системе, если сейчас их нет?

Что будет с акцизами? Я вот считаю, что их можно повышать и серьезно — как бы не стонали пивовары-водочники-сигаретники-телеком (там тоже есть свой типа акциз). Про бензин не так уверен, поскольку это сразу бьет по ценам на все в стране.

Очень своеобразна тема с отменой ЕСВ. Насколько опасна полная отмена ЕСВ? И тут авторы реформы пишут очень интересный аргумент. Оказывается, почти 70% ЕСВ собирается с государственных компаний! Это означает, что, по сути, государство сначала платит деньги, а потом их обратно забирает. Поэтому можно эту операцию просто отменить, а оставшиеся 30% ЕСВ это небольшие деньги (примерно 70 млрд грн. за год) и их можно заместить помощью, опять же, с Запада.

Тут сразу же есть несколько вопросов:

1) Я пока не знаю ни одной нормальной страны с ЕСВ равным нулю — тут мы будем пионерами. Но нас могут не понять

2) Да, госкомпании платят ЕСВ в бюджет — и потом эти деньги идут в Пенсионный фонд (ПФ). Значит государство как-то должно все равно эти деньги до ПФ донести. Пока для меня это значит, что на Госкомпании будет какой-то дополнительный налог, которого не будет на частные.

3) Я предполагаю, что еще 25% ЕСВ платят большие компании с западными инвестициями, а 5% — весь остальной бизнес. Который играет в игры в «минимальной зарплатой» в белую и все остальное — «в конверте». Эти игры еще раз показывают, насколько глупа существующая система налогообложения доходов физлиц. Те, кто не хочет это понять — или вредители или дураки.

Текст опубликован с разрешения автора

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