Под давлением «рисковости». Большая проблема для бизнеса, которую пора решить 5 января, 14:05

Под каток налоговой службы попали 11 тысяч предприятий, получивших статус «рисковых» налогоплательщиков без веских причин

«Реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування зупинена (ПН/РК). ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків…» — таке повідомлення в електронному кабінеті у 2022 році отримали більше ніж 42 тисячі платників податків. І, на жаль, надалі отримують. Інколи достатньо зробити одну помилку в подачі податкових накладних чи просто чимось не сподобатися податківцям, щоб потрапити у касту «ризикових» платників.

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Податкова служба на власний розсуд встановлює, кого ж можна вважати ризиковими, і дуже часто — без вагомих причин. Як наслідок, податківці відмовляються приймати у таких компаній таблиці даних платника податку з інформацією про вид його діяльності, блокує податкові накладні, вимагає пояснень та несення відповідальності за неіснуючі по факту порушення. Це все дозволяє зробити Порядок зупинення реєстрації податкових накладних, затверджений постановою уряду ще в 2019 році.

Жовтневі зміни, які були внесені до цього Порядку, суттєво збільшили кількість підприємств, які підпали під «каток» податківців. На проблему СУП звернула увагу однією з перших. За даними Державної податкової служби станом на 17 жовтня 2022 року понад 11 тисяч платників податку на додану вартість отримали статус «ризикових». Що це означає? Компанії не можуть нормально працювати, несуть шалені витрати, що призводить в окремих випадках навіть до руйнування бізнесу чи банкрутства. Реагуючи на створену проблему, Міністерство фінансів України було вимушено готувати чергові зміни до чинного Порядку.

Ми від імені СУП надали свої пропозиції, зокрема повернути презумпції невинуватості платника податків; відображення критеріїв ризику в електронному кабінеті; неможливості набуття статусу «ризикового» заднім числом; скасування штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних; запровадження для ДПС критеріїв ефективності адміністрування ПДВ; проведення аналізу роботи Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків тощо.

Проблема не просто не зникла, а продовжує набирати шалених обертів

На жаль, жодна з них не була реалізована Міністерством фінансів (йдеться про зміни до Порядку, внесені постановою КМУ від 23.12.2022 року № 1428). Проблема не просто не зникла, а продовжує набирати шалених обертів. І вже як мінімум дві електронні петиції до президента України про необхідність негайно вирішити це питання набрали необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Чому статус «ризикового» платника податків слід скасувати?

Чинний Порядок містить визначення терміну «ризик порушення норм податкового законодавства» та критерії ризиковості платника ПДВ, які стосуються:

здійснення операцій з постачання товарів/послуг ( які не можуть бути реалізовані в автоматичному режимі);

які не можуть бути реалізовані в автоматичному режимі); реєстраційних даних платника податків, відсутності рахунків у банках, неподання податкової звітності ( хоча ці дані як правило відомі контролюючому органу);

хоча ці дані як правило відомі контролюючому органу); наявності в контролюючих органів податкової інформації, що визначає ризиковість здійснення господарської операції.

У результаті доволі спірних і надто широких для трактування визначень щодо «ризику порушення норм податкового законодавства» та «інформації, що визначає ризиковість операцій» бізнес отримав такий цілком реальний і небезпечний статус як «ризиковий» платник податку.

У Спілці ми маємо реальний випадок, коли компанія, яка працює на ринку багато років, реалізує свою продукцію через десяток постачальників, має на балансі основні фонди, понад 100 найманих працівників — і все одно отримала статус «ризикового» платника. І часто це відбувається через одну-дві транзакції з продажу власної ж продукції іншій компанії, яка викликала підозру у податківців. Але чомусь ця підозра у «пильних» податківців виникає через доволі тривалий час після проведеної операції.

Це означає, що блокування податкових накладних у ланцюжку контрагентів «ризикового» платника йде за принципом доміно. І будь-яка компанія може потрапити до списку «ризикових».

Що говорять самі податківці? На звернення ми отримали офіційну відповідь, що «згідно даних ІКС ДПС підприємство проводить операції із суб'єктами господарювання, які ймовірно задіяні у схемах з мінімізації сплати податку на додану вартість».

Виникаю питання. Чому ймовірно? Хто саме прийняв таке рішення? Яка відповідальність за помилку? Яка стаття Податкового кодексу забороняє/визначає з ким можна проводити операції, а з ким — ні? Чому податкова не публікує на своєму сайті перелік всіх «суб'єктів господарювання, які ймовірно задіяні у схемах з мінімізації сплати податку на додану вартість»? Чому всіх цих ризиків немає у вільному доступі для підприємця в Електронному кабінеті платника?

Хотілося б почути відповіді на ці запитання від Мінфіну та Мінцифри. Щоб поміж новин про успішну діяльність Уряду у вигляді виданих грантів та допомоги бізнесу на мільярди гривень, нових електронних сервісів, автоматизації та спрощень, були також і відповіді на нагальні проблеми бізнесу.

З одного боку, уряд ініціював фінансування багатьох програм, спрямованих на створення власної справи, підтримку роботи малого та середнього бізнесу, розширення діяльності підприємств у сфері переробки, перехід від експорту сировини до експорту готової продукції, розвиток галузей переробної промисловості тощо. Спілка вітає такі рішення. З іншого боку, саме виробничі (переробні) підприємства найчастіше зазнають тиску з боку податкових органів через набуття статусу «ризикового» платника заднім числом, відмову у прийнятті таблиць даних платників ПДВ, блокування податкових накладних.

Так за даними Міністерства фінансів України за весь час дії Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» бізнес отримав 52,9 тисяч пільгових кредитів на загальну суму 165,8 млрд грн, при цьому за даними Державної податкової служби лише у листопаді під блокування податкових накладних потрапили 42,2 тисячі платників податків на суму 5,9 млрд грн (за 2022 рік дані відсутні, орієнтовні розрахунки — 70,8 млрд грн). Однією рукою держава допомагає, а іншою заважає.

Що можна зробити?

Зупинити нарешті цю лавину блокування можна лише спільно, об'єднавши роботу кількох відомств, і діяти швидко:

Міністерству фінансів почути нарешті бізнес та змінити адміністрування податку на додану вартість ( детальні рекомендації);

детальні рекомендації); Міністерству економіки — створити умови для нормальної роботи бізнесу без перешкод, перепон, обтяжливих регулювань з боку контролюючих органів;

Міністерству цифрової трансформації — провести повну диджиталізацію податкових сервісів, які б виключили будь-яку можливість зловживань та корупції.

На жаль, блокування податкових накладних загострилось саме під час війни — у період, коли держава має максимально сприяти бізнесу, а бізнес — сплачувати податки, давати населенню роботу, допомагати ЗСУ та волонтерити.

Ми робимо все можливе, щоби влада почула аргументи підприємців. Якщо проблема не зникне, результати для держави будуть деструктивними — висохлі річки податкових надходжень, стійке зростання безробіття та банкрутство малого та середнього бізнесу.

Я не вірю, що таке станеться. Це не шлях України. Зрештою, це повністю суперечить заклику до бізнесу працювати та не дати впасти український економіці.

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