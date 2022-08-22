А давайте снизим налоги в Украине? Что из этого выйдет 22 августа, 13:25

А давайте пусть все налоги будут 10−10−10? Красиво же

Пусть НДС будет 10. Пусть налог на прибыль будет 10. И пусть социальный налог будет 10. Почему именно 10? Цифра красивая.

Опыт Шри-Ланки, где снизили налоги и получили дефолт, вдохновил украинских популистов. И теперь Балашову не так одиноко с его 5.10. Хотя, ему в принципе никогда не было одиноко с его сектой свидетелей отмены налогов, и теперь он скорее должен ревновать. Все-таки на его исконную территорию зашли чужие. Это даже подло. Человек так долго холил и лелеял эту нишу, а тут раз, ворвались, топчутся по копаному.

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Популисты бывают разные. Мы в Украине привыкли к традиционным популистам вроде Юлии Владимировны. Этот традиционный украинский популизм — давайте всем раздадим денег побольше. И все будут счастливы. По крайней мере, какое-то время. Потом, конечно, приходит инфляция и девальвация, съедает весь рост доходов и делает людей беднее.

А теперь мы изучаем не традиционный популизм. Давайте сильно снизим (а лучше вообще отменим) налоги и будет всем счастье. При этом говорится, что снижение налогов приведет к росту платежей, и никто ничего не заметит. Где и в какой стране мира так происходило — история умалчивает. Зато недавняя история на Шри-Ланке четко показывает, как быстро наступает дефолт после резкого неоправданного снижения налогов. Вот прямо сейчас провели эксперимент, словно специально для Украины. И получили дефолт и народные волнения. А президент сбежал, правда, не в Ростов, а на Мальдивы. Потому что это не приводит к росту экономики. Просто не приводит и все. Зато дыра в бюджете вырастает моментально. А, значит, резко растет долг. А, значит, дефолт стучится в двери. Очень простая и наглядная картина. И, кстати, как и с первым видом популизма, тоже приходит инфляция и девальвация.

И да, во время войны налоги не снижают. Война это дорого

Нравится ли бизнесу идея снижения налогов? Конечно. Никто не любит платить налоги. Вообще. В любой стране мира. И если есть возможность не платить — не платит. Поэтому каждый конкретный бизнесмен всегда за снижение налогов.

Являются ли высокие налоги основной проблемой в Украине? Нет. И даже до войны так не было. Сдерживало рост экономики, по словам самого бизнеса, отсутствие верховенства права. Суды, суды и еще раз суды. Ну и силовики. Уровень налогов никогда не был критичным для бизнеса в Украине. И это было до войны. Сейчас, во время войны, уровень налогов вообще не играет роли для бизнеса при принятии решений. Бизнес либо чувствует себя в безопасности. Либо нет. И если уже начинать смотреть в сторону налогов, то в первую очередь речь должна идти о реформе самой службы, превращение ее в сервисную функцию. Но всегда проще математически снизить налоги. И все за. И ни один коррупционер не пострадает.

И да, во время войны налоги не снижают. Война это дорого. Во время войны налоги поднимают. Увы. И очень инфантильно считать, что можно снижать налоги и вести войну. Так еще в истории никому не удавалось. И важно помнить. Западная помощь не может расходоваться на армию. На армию идут только налоги. Ну и печатный станок.

Выиграет ли бизнес, если налоги снизят? Поначалу да. Тут все как с классическим популизмом. Поначалу всем все нравится. А потом, когда рушится макроэкономическая стабильность, нравиться перестает. Спросите у бизнеса на Шри-Ланке, как им там инвестиционный климат во время дефолта? Не говоря уже о других участниках процесса. Не предпринимателей. Ведь пенсии откуда-то брать нужно. И как ни странно, их берут из налогов.

Надо ли закрывать дырки и бороться со схемами? Конечно. Может ли это увеличить поступления в бюджет? Теоретически может. Может даже сильно. Но давайте сначала пусть они вырастут. И мы увидим страшный профицит украинского бюджета. А потом уже решим, что нам с этим профицитом делать. Обратный процесс — слегка авантюристичный. А авантюры с собственной экономикой во время войны — плохая идея.

Ну и чисто технически. Если быть педантом и скучным заучкой. Снизить НДС до 10% - это нарушение правил ЕС. Так уж повелось, что там установили минимальный уровень этого налога на уровне 15%. Снизить налог на прибыль до 10% - это нарушение консенсусного решения G7 о минимальном налоге на прибыль в 15%, принятом в рамках борьбы с офшорами. Как-то неудобно получается…

А так да, идея прекрасная. Цифры красивые. И все очень своевременно. Как раз во время войны.

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