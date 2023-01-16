Иначе потеряем страну. Какими должны быть налоги в Украине 16 января, 17:40

Все чаще слышу от нерадивых политиков, что: в Украине налоги должны быть такие же, как в Европе, или что налоги нужно поднять для нужд армии и восстановления страны

Но они забывают, что, убив высокими налогами свою экономику, мы и обороноспособность потеряем, и страну.

Проблема в том, что политики, заявляющие это — невежды, случайно получившие власть и не имеющие понимания о влиянии налогов на экономику. Ведь налоги — это часть экономической политики, а не наоборот!

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Украинский институт будущего презентовал очередное исследование, свидетельствующее о прямом влиянии налогов на экономику.

Ключевые тезисы:

1. Налоговая нагрузка в Украине сегодня уже на уровне таких развитых стран, как Норвегия, Нидерланды или Германия — около 40%.

2. Но в отличие от упомянутых развитых стран Украина — развивающаяся страна.

А им присущ другой размер налоговой нагрузки для обеспечения роста уровня развитых стран (Китай — 15%, Турция — 23%…)

Не нужно изобретать велосипед

3. При этом в рейтинге конкурентоспособности Украина на 85 месте, Норвегия на 17-м, Нидерланды на 4-м, а Германия на 5-м.

4. Как следствие — уровень теневой экономики в Украине — 30% (по некоторым оценкам более 40%), в Норвегии — 16%, Нидерландах — 10%, Германии — 11%.

Дальше самое интересное.

Не нужно изобретать велосипед.

5. Есть масса исследований авторитетных экономистов, показывающих взаимосвязь налогов и экономического роста и благополучия людей:

— Повышение налогов на 1% ВВП уменьшает реальный ВВП на 3% примерно через два года (а в случае с Украиной дополнительно стимулирует тень и коррупцию фискалов).

— Высокие корпоративные и акционерные налоги уменьшают стимулы к инвестированию и наращиванию капитала. И все почему-то удивляются, почему Украина и здесь аутсайдер?

— Высокие налоги на труд увеличивают тенизацию рынка труда, особенно в странах Южной и Восточной Европы (не потому ли у нас до 40% зарплат в конвертах?)

— Общая высокая налоговая нагрузка тормозит экономический рост, требуя дальнейшего увеличения налогов, еще больше ограничивающих экономику.

В исследовании есть масса примеров и в отношении США и Китая, и вывод, что без эффективной налоговой политики и адекватного состояния украинской экономики налогов нам экономику не восстановить и не привлечь инвестиции.

И по инвестициям самое важное.

Именно они были, есть и будут являться драйвером экономического развития.

— Инвестиции создают рабочие места.

— Инвестиции создают производства новых продуктов, идущих на экспорт, и уменьшают импорт чужих продуктов.

— Инвестиции создают базу для развития прибыльного бизнеса, наполняющего бюджет и увеличивающего возможности государства (в том числе обороноспособные возможности).

Таким образом, без антикоррупционной эффективной налоговой системы, которая сейчас обсуждается (10−10−10), шансов восстановиться у нас почти нет.

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