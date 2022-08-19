Украина — не Шри-Ланка? 19 августа, 13:03 Эксклюзив НВ

Ралли на рынках, продолжавшееся весь последний месяц, чуть-чуть застопорилось. То ли взяло передышку перед новым приступом оптимизма, то ли готовится повторить финт 2008 года, ведь корреляция графиков американских индексов 2022 года и 2008 года пока выглядит пугающе. За последнюю неделю индекс S&P500 прибавил около 80 пунктов и откроет пятничные торги на отметке в 4283 пункта. Остановили рост переживания по поводу экономики Китая, которые доминировали среди трейдеров и инвесторов в первые дни недели. Ситуация на рынке недвижимости Китая, где уже не только падают цены, что само по себе проблема, но и случаются не характерные для Китая флешмобы, когда простые китайцы массово отказываются обслуживать ипотеку по квартирам, которые они уже купили, но им еще не отдали ключи, ибо пока для ключей нет дверей.

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В прошлом, а проблемы на рынке недвижимости Китая уже случались, это приводило к падению стоимости руды и металла, больно сказываясь и на украинской экономике. То ли дело сейчас, когда экспорт заблокирован и украинским металлургам уже по барабану, что там происходит в жизни простого китайца. Когда переживания об экономике Китая поутихли, рынки сфокусировались на стандартной и любимой теме — повышение ставок. Небольшое снижение инфляции в США породило надежду на то, что можно не так радикально поднимать ставки и бороться с инфляцией. Ведь она уже почти побеждена. И сейчас все больше комментариев и со стороны регулятора, что, возможно, в следующий раз ставка будет повышена не так сильно. А где со ставкой обходятся стабильно, так это в Турции. Где в очередной раз на фоне очередной рекордной цифры по инфляции Центральный Банк Эрдогана ставку понизил. Рынки тут же отреагировали очередным вздохом разочарования (хотя могли бы и привыкнуть) и очередным рывком лиры, которая перескочила уже через отметку 18 лир за доллар, у которой его последние недели отчаянно сдерживал турецкий регулятор.

Будем надеяться, что пример Эрдогана уже окончательно перестанет быть для Украины заразительным и не станет ролевой моделью. Этому помогает активное лоббирование Эрдоганом мира на условиях Путина,

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