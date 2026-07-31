Новый удар в ходе войны на истощение

В то время как враг наносит удары по почтовым терминалам, Кабинет министров наносит свой удар — направляет в Верховную Раду законопроект о возврате налога на все импортные посылки стоимостью до 150 евро.

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Именно в тот момент, когда мы вступаем в новую фазу войны на полное истощение экономик, когда необходимо кардинально снижать нагрузку на экономику, правительство предлагает вводить новые налоги.

Не нужно быть провидцем, чтобы понять: победит тот, чьи рынки быстрее восстановятся, перестроятся и адаптируются. Ведь очевидно, что нашей экономике срочно нужны не новые налоги, а больше свободы.

Ведь чем меньше налогов, регулирования и государственных барьеров, тем быстрее бизнес находит новые решения, инвестирует и восстанавливается. И наоборот: чем больше государство усложняет жизнь бизнесу и потребителям, тем легче врагу достичь своей цели.

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Текст опубликован с разрешения автора