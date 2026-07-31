Владимир Поперешнюк

Владимир Поперешнюк

Совладелец группы компаний NOVA (Нова Пошта)

Новый удар в ходе войны на истощение

31 июля, 10:07
Google Читайте NV в Google

Налог на посылки возвращается

В то время как враг наносит удары по почтовым терминалам, Кабинет министров наносит свой удар — направляет в Верховную Раду законопроект о возврате налога на все импортные посылки стоимостью до 150 евро.

Реклама

Именно в тот момент, когда мы вступаем в новую фазу войны на полное истощение экономик, когда необходимо кардинально снижать нагрузку на экономику, правительство предлагает вводить новые налоги.

Читайте также:
Юрий Федоренко
Юрий Федоренко
Чей бизнес Wildberries, по которому бьют украинские дроны

Не нужно быть провидцем, чтобы понять: победит тот, чьи рынки быстрее восстановятся, перестроятся и адаптируются. Ведь очевидно, что нашей экономике срочно нужны не новые налоги, а больше свободы.

Ведь чем меньше налогов, регулирования и государственных барьеров, тем быстрее бизнес находит новые решения, инвестирует и восстанавливается. И наоборот: чем больше государство усложняет жизнь бизнесу и потребителям, тем легче врагу достичь своей цели.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора

Теги:   налог на посылки Владимир Поперешнюк Кабмин

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies