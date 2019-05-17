Сергей Фурса
Когда Зеленский станет президентом
Валерий Пекар
Семь тезисов о приходе Вакарчука в политику
Владимир Фесенко
Коалиции конец. Что это значит для Зеленского?
Леонид Бершидский
Смогут ли договориться Трамп и Путин?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент
Александр Лиев - фото

Александр Лиев

Бывший министр курортов и туризма Автономной республики Крым

Наглый Кремль. Как все-таки Путин аннексировал Крым?

Сегодня, 16:00
652
Цей матеріал також доступний українською

Аннексия Крыма — результат стечения обстоятельств

Ситуация на тот момент в Киеве, растущий рейтинг Путина в мире, ситуативная лояльность Эрдогана к Кремлю, ситуация в ЕС, и Обама с его «гибкостью». Все это стало почвой для наглых решений Кремля в 2014.

Да, обстоятельства могут стекаться. И ситуация может измениться в обратную сторону.

И вот что ещё стоит учесть. Мы привыкли и научились анализировать события индустриальной эпохи. Но оккупация Крыма и вообще гибридная война — это событие новой эпохи, эпохи информационной. Украина одной из первых столкнулась с вызовами этой эпохи. И здесь другие законы и свойства.

Наиболее очевидным свойством эпохи информации является скорость изменений. Время как будто сжимается. Сравните время, потребовавшееся на модернизацию парового двигателя, и скорость изменений средств коммуникации последние 10 лет. Примером может быть и то, как пропагандисты РФ быстро завладели умами крымчан — за несколько суток. При этом ещё накануне никаких значимых сепаратистских настроений не было.

К оценке событий 2014 года нужно подходить с другим инструментарием. Так что не стоит даже рассчитывать на незыблемость модели, возникшей в результате первой гибридной войны.

Украина одной из первых столкнулась с гибридной войной.

Против нас были применены все компоненты: военный компонент, информационный, дипломатический, экономический, кибернетический. У мира нет опыта, как на это реагировать. Как фиксировать факт агрессии? Как действовать при явном военном конфликте, в котором одна из сторон не признает его факт?

Но найти способы реагирования цивилизованному миру придётся, иначе посыплется вся система безопасности.

Тем временем, Крым превратился в военную базу, непотопляемый авианосец. Там расположена беспрецедентная плотность военных и вооружения. Разные источники заявляют, что на полуострове уже находится ядерное оружие. Тем самым Крым понизил свой статус безопасности.

В итоге когда-то мирный полуостров стал нафаршированным смертоносным оружием и попал на прицел всех сил НАТО. Стоит помнить и о непосредственной близости этих сил (Турция, Румыния).

Фактически, Крым стал «передовой» в войне РФ с цивилизованным миром. Пока холодной войне. Но мы помним о свойстве «ружья, которое висит на стене».

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Теги:   Ядерное оружие Гибридная война Аннексия Крыма

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП-3 мнений

Илья Кенигштейн - фото
Илья Кенигштейн
Последний звонок. Прочитайте это своим детям
14775
Ульяна Супрун - фото
Ульяна Супрун
Как часто можно пить кофе
14207
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Китай возвращается. Куда ведет РФ атомный ледокол "Путин"
8463
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Великий прорыв в физике и освоение Луны
23276
Илья Кенигштейн - фото
Илья Кенигштейн
Последний звонок. Прочитайте это своим детям
14775
Ульяна Супрун - фото
Ульяна Супрун
Как часто можно пить кофе
14207
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
77481
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Два сценария Путина для Зеленского
66397
Ярослав Грицак - фото
Ярослав Грицак
Записки врага народа
30678

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 14:05

img
Коалиции больше не существует. Что это означает для украинского парламента
Политика

Вчера, 20:09

img
Инаугурация и коалиция. Будут ли досрочные выборы в парламент после вступления Зеленского в должность президента
Travel

Вчера, 20:48

img
Солнечный, ветреный, безумный. За что стоит полюбить Сан-Франциско