Нафтогаз выходит из дефолта 2 июня, 12:47 NV Премиум

Нафтогаз, наконец-то, договорился с кредиторами

Чуда, нового апокалипсиса, на который так надеялись адепты «доллар никому не нужная бумажка» и «Запад загнивает, а вы видели госдолг США…» не случилось. Дефолт США снова отменяется. А разговоры о нем переносятся на два года. Именно на такой срок был поднят потолок госдолга США. Что и требовалось доказать. Байдену и лидеру республиканцев удалось договориться. И другого сценария никто в серьез не рассматривал. Сомнения были лишь в том, договорятся ли они до даты Х, либо будет веселье с government shutdown (приостановка работы правительства США — NV). Все-таки, когда в комнате много взрослых, то они в результате способны не выстрелить себе в ногу. Дополнительно радует, что в этих разговорах взрослых, которые в основном касались сокращения расходов (оппозиция перед выборами настаивает на сокращении расходов в переговорах с властью и требует этого — на этом моменте многие украинские политики окончательно сошли с ума и вышли из чата), никто и не думал трогать расходы на оборону и тем более помощь Украине. В результате, рынки зарядились оптимизмом. Дополнительный заряд бодрости принесла последняя статистика из США, в результате чего мы снова увидели рынок акций на новом максимуме за последние девять месяцев. Порадовали и намеки ФРС, что может и не придется поднимать ставку на следующем заседании с такой статистикой.

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