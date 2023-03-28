Зеленский готовится к «важным мерам» 28 марта, 18:03 Эксклюзив NV

Чем жила страна 28 марта 2023 года

● Зеленский готовится к «важным мерам». Президент Владимир Зеленский провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой, в ходе которых анонсировал подготовку «к важным мерам». «Рассказал о ходе боевых действий, ситуации на отдельных участках фронта, — написал в ТГ о переговорах украинский лидер. — Обсудили актуальные оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия в ближайшее время. Готовимся к важным мерам». При этом президент не уточнил, что он имел в виду.

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● Президент Украины в ближайшее время может посетить Варшаву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

● У Лукашенко снова «приступ превентивности». МИД Беларуси назвал «вынужденными ответными действиями» планы России разместить в стране свое ядерное оружие. Минск пожаловался на «беспрецедентное давление» со стороны стран НАТО и ЕС и рассмотрел «прямое и грубое вмешательство во внутренние дела» Беларуси.

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● Оккупационные войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, добавив, что украинские защитники отбили 62 атаки на указанных направлениях.

● Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты не оставляют попыток окружить и захватить Бахмут. Главная же задача защитников — истощить превосходящие силы врага и нанести ему тяжелые потери.

● За последние три дня количество боевых столкновений на Бахмутском направлении несколько уменьшилось. Это может свидетельствовать об определенной перегруппировке оккупационных сил РФ, сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

● Авдеевка становится вторым Бахмутом. По данным британской разведки, оккупационные войска РФ несут значительные потери в бронетехнике в попытках окружить Авдеевку (пригород Донецка) и не имеют там значительного прогресса. Зато имеют большие потери в бронетехнике: в частности, российский 10-й танковый полк, вероятно, потерял большую часть своих танков.

● Минус танки, пушки и БПЛА. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 570 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 171 730 своих военных. На это указывают данные Генштаба по состоянию на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3602 (+7 за сутки), боевых бронированных машин — 6966 (+13), артсистем — 2653 (+15), РСЗО — 525 (+2), средств ПВО — 277 (+0), самолетов — 305 (+0), вертолетов — 291 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2235 (+19) и многое другое.

● В небе в очередной раз появлялись Шахеды. Поздним вечером 27 марта Россия снова атаковала Украину и Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131. В столице были слышны взрывы, в Святошинском районе произошел пожар из-за обломков одного из дронов, однако все «шахеды» над Киевом сбили.

Россия использовала для атаки две управляемые авиационные бомбы и 15 дронов-камикадзе, силы ПВО сбили 14 из них и еще один разведывательный БПЛА Гранат-4. Один из дронов попал в частное предприятие в Днепре, там произошел сильный пожар.

● В результате атаки российских дронов в Киеве обрушилось административное здание.

● Британские танки Challenger 2 уже прибыли в Украину (Лондон передает 14 экземпляров), что официально подтвердил министр обороны Алексей Резников. Он даже успел опробовать один из них. «Эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам», — отметил Резников.

● Португалия передала Украине три обещанных танка Leopard 2A6 — они уже доставлены ВСУ.

Болгария снабдит ВСУ снарядами? Болгария, вероятнее всего, предложит Украине «огромное» количество боеприпасов через посредников, что может оказать существенное влияние на ход войны. Об этом заявил бывший министр обороны страны Бойко Ноев в интервью bTV. Как пишет издание, министерство обороны Болгарии передаст государственному военному заводу ВМЗ старые боеприпасы на сумму почти 175 млн евро, а получит новые. По словам Ноева, цель такого решения состоит в том, чтобы огромное количество старых боеприпасов со складов болгарской армии попало в Украину.

● Война стала слишком затратной для Москвы? В 2023 году РФ впервые скрыла сразу треть расходов государственного бюджета, что говорит о том, как год полномасштабной войны против Украины изменил государственные финансы страны-агрессора, пишет Bloomberg. По данным минфина РФ, засекреченные или неуказанные расходы к 24 марта выросли до 2,4 трлн рублей ($31 млрд), что, по оценкам Bloomberg Economics, более чем вдвое превышает уровень за тот же период год назад.

● Гибридный трибунал для Путина. Чтобы расследовать преступления агрессии РФ против Украины, Вашингтон считает лучшим вариантом создать интернационализированный гибридный суд в рамках украинской судебной системы. Об этом заявила Бет Ван Скаак, посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США. Такой суд привлечет международный персонал, в том числе судей, прокуроров, адвокатов. Также он может быть в Европе (по крайней мере, во время войны), что, по словам Скаак «в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такого института».

В Офисе президента выступают за две другие модели спецтрибунала — на основе соглашения Украины с ООН с принятием соответствующей резолюции Генассамблеи и на основе многостороннего открытого международного договора. В ОП считают, что гибридный вариант сузит юридическую оценку продолжающейся агрессии до уровня «межгосударственного конфликта». Также возникает вопрос, сможет ли такой суд преодолеть иммунитет Путина.

● Убийца Мариуполя. Российский полковник Сергей Атрощенко отдавал приказы о бомбардировке драмтеатра, роддома и детской больницы во время захвата оккупационными войсками РФ Мариуполя. Об этом сообщил в ТГ советник мэра города Петр Андрющенко. «С первых недель нами установлено, что бомбардировавшие Мариуполь самолеты взлетали с аэрдрома Приморско-Ахтарска», — написал он.

Теперь, благодаря международному разведывательному сообществу InformNapalm, установлено: Атрощенко — командир в/ч 75387, 960-го штурмового авиационного полка РФ, который дислоцируется в окрестностях Приморско-Ахтарска (на побережье Азовского моря, Краснодарский край РФ). Он родился в городе Овруч Житомирской области, затем проживал в Липецке и был прописан в Воронеже. После этого некоторое время был прописан по месту службы в пгт Гвардейское в оккупированном Крыму.

● Новое дело Богуслаева. Офис генпрокурора сообщил о новом подозрении экс-президенту Мотор Сичи Вячеславу Богуслаеву. По данным правоохранителей, он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться ВСУ.

В настоящее время при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора осуществляется досудебное расследование в отношении экс-президента Мотор Сич по фактам: коллаборационной деятельности, пособничества государству-агрессору, препятствования законной деятельности ВСУ и военных формирований, содействия деятельности террористической организации.

И напоследок:

● «Московские» попы должны уйти из Лавры. УПЦ МП завтра, 29 марта, должен покинуть Киево-Печерскую Лавру, заявил Radio NV секретарь СНБО Алексей Данилов. «Любите ли вы Бога, ходите ли вы туда, это не имеет никакого значения. Все законы нашей страны будут выполняться», — добавил он.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.