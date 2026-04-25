Пантеон выдающихся украинцев. Как все сделать осмысленно и на века

Этот текст мало кто дочитает до конца, но он должен быть. Хотя бы ради фиксации в истории — «предупреждали»

Судя по бравурной радости и подчеркнутой решимости во властном лагере, после позорной порчи темы НМВК, Банковая решили угробить и тему Пантеона. Отчеты руководителя УИНП, что он не зря ездил в командировки по вопросам перезахоронения выдающихся украинцев, дают основание предполагать, что Банковая в дальнейшем смешивает в кучу истинно разные объекты: Национальный Пантеон, Пантеон Героев и Национальное Мемориальное Кладбище. Уже в этом, стартовом, моменте кроется большая ошибка — потому что это совершенно разные объекты и явления. В своей сути, в своих смыслах, в своих площадях, в своих функционалах. У них общее только одно — это касается национальной памяти. Но, во всем остальном, эти три кейса — о разном.

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О территории для…

1. Для Национального Пантеона нужна площадь меньше, чем для Пантеона Героев и, понятное дело — чем для Мемориального Кладбища. Национальный Пантеон это на 90% скульптурно-архитектурный ансамбль, а не место захоронения. В нем возможны 1−3 настоящих захоронения или ряд кенотафов, но не более. Зато (и это очень важно), в отличие от Пантеона Героев и Мемориального Кладбища, Национальный Пантеон может быть только и только в центральной части Киева. Это главное протокольное место. Это место не просто о выдающихся людях нации, это место должно быть только о тех, кто осознанно творил государственность нации в разные исторические времена.

Национальный Пантеон должны читать, как книгу

2. Для Пантеона Героев нужно в разы больше места. Это уже не комплекс памятников или мемориал с набором архитектурных и скульптурных решений (вроде итальянского Витториано) — Пантеон Героев, это место упокоения выдающихся воинов прошлого. Это не о государственниках, не о культурных или научных деятелях нации, это, в первую очередь, о тех, кто оружием добывал и защищал Государственность. Соответственно Пантеон Героев не может быть в пределах Киева — может оказаться, что для всех захоронений, которые захочется с годами перенести, не хватит места. Соответственно, куда логичнее Пантеон Героев прошлого делать там, где покоятся современные герои — на НМВК. Это логично еще и как исторический мостик и упор на преемственности.

3. Для Мемориального кладбища как места перезахоронения всех других выдающихся украинцев (политики, ученые, художники …), а также для дальнейшего захоронения выдающихся людей нации (Байковое кладбище 2.0) места надо еще больше, чем для Пантеона Героев. Потому что это именно мемориальное кладбище, потому что здесь следует отталкиваться не от количества возвращенных в Украину захоронений исторических лиц, а от количества похороненных выдающихся\знаковых украинцев в ближайшие 100−150 лет.

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О смыслах, смысловых ударениях и функционале

1. Главная цель Национального Пантеона — это не место перезахоронения тех или иных знаковых строителей Государственности, а визуализация и подчеркивание глубины и древности Государственности. То есть в Национальном Пантеоне на берегу следует строить концепцию именно на визуализациях, на скульптурных и архитектурных решениях, которые будут иллюстрировать преемственность государственности, опровергать российские нарративные и идеологические извращения. Ударением на то, что все старания государственников во все времена опирались на жертву и чин Воина, должна быть могила неизвестного солдата, вечный огонь и Страж Номер Один. В этой могиле могут быть останки неизвестных воинов разных эпох.



Главный функционал Национального Пантеона — это место демонстрации истории. Гражданам Украины — «смотрите и не забывайте, что вы не случайное „непойми кто“, а потомки Великих, будьте достойными потомками». Для иностранцев — «смотрите внимательно, мы здесь давно, мы все помним, мы имеем право, это наша земля и история, это достойно уважения». Сюда приходит, прежде всего, новоизбранный президент Украины «спросить благословения от эпох», сюда приезжают главы иностранных государств, выразить свое уважение к Государственникам Нации. Здесь почетный караул, торжественные церемониалы и т. д.

2. Главная цель Пантеона Героев — собрать в родной земле тех, кто когда-то положил жизнь за то, чтобы это государство было, или приложил усилия, воевал, боролся, но умер на чужбине с мечтами вернуться. Мечта осуществилась. Главный смысл Пантеона Героев — проявить благодарность потомков и соединить борцов за государственность с землей государства о которой они мечтали и за которую воевали. Это место ударения — «их чин подхватывали поколения, их цель достигнута, они вернулись домой».

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Пантеон Героев, это место преемственности между Воинами разных времен. Поэтому важно, чтобы он был именно на месте НМВК, где бы оно ни располагалось. Аллея или место перезахоронения исторических лиц должно быть частью воспитательного воздействия на посетителей комплекса.

3. Мемориальное Кладбище — это, в меньшей степени, о возвращении захоронений выдающихся украинцев домой, это больше о месте захоронения знаковых людей страны в будущем. Как любое мемориальное кладбище, это частично место упокоения, а частично парковый комплекс, где потомки смогут прийти и услышать \ увидеть, кто при жизни приложился к достижениям государства в различных немилитарных областях.

О проблемных моментах…

1. Национальный Пантеон потребует консолидированного, одобренного (должен быть общественный консенсус) обществом перечня лиц, представляющих собой те или иные периоды Государственности. Репрезентантов эпох не может быть много, поэтому придется определиться — кто по своим достижениям является самым-самым знаковым. Здесь простые быстрые решения — зло и катастрофа по финалу. У тех, кто будет определять этих лиц и аргументировать — «почему они» — должна быть не политика в голове и желание, как можно быстрее, «наваять», а тонкое чувство и понимание деяний исторического лица.

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Национальный Пантеон требует вдумчивого подхода к стилистике архитектурных и скульптурных решений. Категорически не так, как это учудили на НМВК! Это место не о самовыражении урбанистов, не о демонстрации трендовых подходов в мировом «памятникостроении». Это об осмысленной гармонии в каждом мельчайшем элементе — Национальный Пантеон должны читать, как книгу. Не комикс, не раскадровка сериальчика и не рилзы-сторизы в камне — Книга Нации. Это настолько сложный вызов, что те, кто его осилят, впишут себя в историю. То есть здесь должен быть не только архитектурно-скульптурный конкурс, но и консилиум творцов, которые смогут использовать лучшие идеи всех проектов.

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По разным причинам мы не имеем реальных останков большего количества государственных деятелей. Ни с княжеских времен, ни с периода Великого княжества литовского, ни с поры Гетманщины. Поэтому, если повезет, — найти Ярослава Мудрого или Богдана Хмельницкого, и вернуть Симона Петлюру… Ну, может еще пару имен. Поэтому кто визуализирован в скульптуре, а кто кроме того еще и похоронен — это фундаментальное и очень осмысленное должно быть решение.

2. Пантеон Героев — для перезахоронения воинов Первой и Второй освободительной борьбы надо будет получать разрешения тех, кто занимается местом захоронения на чужбине. Государство должно определиться — кого именно и по каким критериям оно хочет вернуть (любого статуса или только известные исторические персоны, любого звания или только старшины и высшие офицеры?) и приложить много усилий для убеждения нынешних хранителей. Я не уверен, что Польша, например, согласится отдать могилу Марка Безручко.

Пантеон Героев должен иметь свой подход к эстетике — это стандартизированные надгробия НМВК или это скульптурные композиции? Должен быть обоснованный ответ и его стоит также не приказно назначить, а через открытую дискуссию между специалистами.

3. Мемориальное Кладбище… наверное здесь самым проблемным вопросом является место, локация, площадь территории. Здесь с военным мемориальным кладбищем проблему не смогли решить, так еще и с гражданским… Архитектурно-скульптурные способы оформления мест перезахоронения исторических лиц уже дают пространство, в зависимости от локации, имени и общей концепции комплекса. Здесь откровенно проще, чем с военным комплексом.

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О реалиях

Отдельный важный нюанс — безопасность. Надо четко осознавать — Национальный Пантеон становится сакральным местом для Нации, а, значит, целью номер один для нашего главного врага. Особенно, если там будут реальные останки нескольких знаковых для нации людей — степень защиты от терактов или обстрелов там должна быть больше, чем кабинета главы государства. Очевидно, обеспечить такой уровень сейчас Украина не может. Поэтому здесь вопрос — насколько уместно пытаться реализовать проект в соответствии с политическими прихотями уже сейчас?

Еще один момент — время. Надо четко осознать (это надо было допетрать еще перед началом процессов с НМВК) — скорость реализации следует исключить из процессов совсем. Создание Национального Пантеона, как главного алтаря Государственникам, это должно быть не о политических дивидендах, а о основательности.

Здесь уместно напомнить — решение о создании комплекса Витториано в Италии было принято в 1878 году. Было два международных конкурса проекта. А начало работ фактическое было в 1885. То есть между решением и работами — 7 лет. Завершение работ было в 1911 году. То есть строили 26 лет! А окончательное завершение было в 1935 году.

Конечно, сейчас все куда быстрее, но если кто-то решил наскоро намутить «фишечку» и заработать электоральных баллов — это преступление хуже госизмены, это предательство национальной памяти. Хотя практика подмены сути и перевод акцентов со Дня Воссоединения на странный день единства, со Дня Независимости на абсурдный день государственности, намекают на то, что и вместо Пантеона хотят слепить стилизованное подобие — чтобы украсть шанс у нации все сделать спокойно, осмысленно и на века.

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Оптимизма не будет.

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Текст опубликован с разрешения автора