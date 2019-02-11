Начинается война. Что сказал Трамп американцам Сегодня, 07:13 7314

Президент США Дональд Трамп зачитал в Конгрессе свое обращение к народу и парламенту – то, что в Америке называется Stat of the Union (Речь о состоянии Союза)

Это было самое странное послание за все время существования этого жанра, после которого демократы решили дать старт новому расследованию против президента и его семьи. Начнем с того, что его впервые отложили. Точнее, так: в 1986 году Рональд Рейган не стал читать свое послание, запланированное на 28 января. Но тогда была очень уважительная причина – утром того же дня во Флориде при запуске взорвался космический шаттл "Челленджер". Все люди, находившиеся на борту, погибли. Это была огромная трагедия для США.

В этот же раз все было совсем иначе. Трампа просто не позвали в Конгресс! Оппозиционный спикер Нэнси Пелоси объявила, что президент ведет себя как последняя свинья, не хочет платить почти миллиону государственных служащих, поэтому не заслуживает выступления с трибуны Конгресса.

Трамп дико обиделся, но потом все-таки сдался. Он принял решение перезапустить правительство и начать платить всем государственным служащим. Пелоси сменила гнев на милость и позвала президента выступить. Правда, во время всего выступления Пелоси смотрела на президента как на кучу мусора, а ее аплодисменты моментально стали интернет-мемом. Она не хлопает президенту, она шлет ему лучи зла и ненависти.

На видео из Конгресса заметно, что многие женщины одеты в белое – это напоминание о борьбе суфражисток за равные с мужчинами права. Кстати, голосовать американкам разрешили ровно сто лет назад – в 1919 году.

Конечно, если послушать Трампа, то можно подумать, что он и есть – самая главная суфражистка в истории. По его словам, это он так сделал, что женщинам теперь открыты все дороги. Трамп напомнил, что в Палате представителей работает рекордное число женщин – больше ста! На этом моменте весь зал поднялся на ноги и стал ему аплодировать. Даже демократы, которые почти всю его речь сидели молча и скучали.

Кстати, Трамп не совсем даже соврал, когда сказал, что рекордное число женщин в парламенте – это его заслуга. Дело в том, что многие американки просто на дух не выносят своего президента. В Конгресс они пошли с главной и единственной целью – выкинуть его из Белого дома. Так что в каком-то смысле – да, благодаря ему они там оказались.

Впрочем, главным в речи Дональда Трампа была его угроза остановить работу парламента, если против него самого и его семьи будут продолжены расследования. По его словам, Вашингтон сейчас ожидают "либо мир и законотворчество, либо война и расследования". Другого выбора он не оставил.

И вы знаете, демократы в Конгрессе уже решили, чего они хотят. Почти сразу после обращения Трампа глава комитета по разведке Адам Шифф дал старт новому расследованию против президента и его семьи. На этот раз следователи будут искать не связи Трампа с Россией, а финансовые нарушения в его многочисленных компаниях и предприятиях, которыми руководят его дети.

Я почти не сомневаюсь, что они обязательно что-то, да найдут. Таким образом, в Вашингтоне не будет мира и законотворчества. Там начинается война и расследования.

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