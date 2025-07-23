В каких условиях НАБУ и САП боролись с коррупцией

Вижу, как в контексте принятия проекта Закона 12414 «победно» несется версия «а докажите эффективность НАБУ и/или САП!!!», «НАБУ и САП недееспособны!!!»

Версия абсолютно бездарная и непрофессиональная. Почему? Объясняю на пальцах.

— Антикоррупционные органы Украины являются независимой частью системы правоохранительных органов государства.

— Система правоохранительных органов (в том числе, антикоррупционных) состоит из 3 обязательных составляющих:

1. Органы правопорядка (НАБУ) — фиксируют правонарушения и проводят предварительное расследование;

2. Органы прокуратуры (САП) — собственно, следствие и квалификация правонарушения согласно действующему законодательству; и

3. Судебные органы (ВАКС) — выносят приговор.

Если хотя бы один элемент этой системы отсутствует/не функционирует должным образом, вся система остается парализованной.

— Именно этот нюанс использовался политическими элитами Украины при действующем и предыдущем президентах по следующей логике:

Запад требует эффективной борьбы с коррупцией. Тогда власть придумывает специализированную систему антикоррупционных органов, и так создается НАБУ (первое звено). Затем власть поздравляет всех с победой над коррупцией. НАБУ начинает работать, накапливает заведенные дела, которые… некому расследовать, потому что нет специализированной прокуратуры.

Результат: дела накапливаются в шкафах НАБУ, срок расследования истекает.

Запад напоминает власти о создании специализированной антикоррупционной прокуратуры. После этого власть со скрипом создает САП (второе звено) и снова поздравляет сама себя с победой над коррупцией.

Результат: пока власть возилась с созданием САП, срок расследования большой части дел в НАБУ истек, и дела закрылись автоматически. Коррупционеры избежали наказания (дважды за одно и то же правонарушение лицо привлекаться не может).

Запад вновь напоминает о следующем звене — специализированном антикоррупционном суде (и реформе судебной системы в целом). Тогда власть со скрипом создает ВАКС (третье звено. Начинаются снова властные самопоздравления с «победной победой» над коррупцией.

Результат: пока идет процесс создания ВАКС, срок еще части заведенных дел истекает, дела закрываются еще до того, как успевают попасть в суд.

Однако это еще не конец.

После того, как система как бы формально должна была заработать, начались попытки демонтажа механизмов назначения независимых топ-руководителей (и судей!) антикоррупционных органов через системные «наезды» на конкурсные комиссии и претензии к их членам из числа западных партнеров.

Потерпев неудачу здесь, власть решила зайти с другой стороны: если нельзя поставить «ручных» руководителей, надо «хакнуть» независимый статус самих антикоррорганов, создав иерархию искусственного подчинения «конвенционной» прокуратуре.

А теперь давайте расскажите мне, как в таких условиях НАБУ и САП должны были обеспечить «сказочные» результаты борьбы с коррупцией.

