Общественный договор разрушен

Много читала в ленте о нарушении властью общественного договора. Постмайданного — о незыблемости европейского вектора для Украины и противодействии коррупции. И военного — о бессрочном мандате этой власти управлять государством в интересах защиты от агрессора, соблюдая предыдущие условия.

Общественный договор не подписывается в трех экземплярах на гербовой бумаге с мокрой печатью. Его нарушение не приведет нас в суд — ни Верховный, ни Конституционный, ни Европейский по правам человека.

Зато общественный договор заключается на основе взаимного доверия. За нарушение общественного договора наступает ответственность политическая и репутационная. Она не менее реальна, чем гражданско-правовая или уголовная. И она имеет материальное измерение — спросите хотя бы Януковича и его приспешников, которые сбежали или потеряли должности. Суд общественного мнения работает и наказывает — порой очень жестко.

Когда разрушается доверие, разрушается и общественный договор. Он становится недействительным. А доверие — это цемент, который держит вместе общество и всю конструкцию государства. Без доверия держать все можно только силой.

За последнюю неделю — с кульминацией 22 июля в зале Верховной Рады — действующий общественный договор был разрушен.

Это решение ставит под угрозу переговоры о вступлении в ЕС

Даже не так. Конкретные люди с конкретными фамилиями разрушили общественный договор. Поставили свои интересы выше общих. Беспощадно разорвали тонкую материю доверия.

Доверие работает по принципу кредитной истории. Например, у избирателей есть определенные ожидания от политиков, которых выбирают. Политики во многом сами формируют эти ожидания, когда дают обещания и рисуют свою картину прекрасного будущего. И получают от граждан кредит доверия — в виде голосов на выборах, налогов в бюджет, мирного сосуществования.

И пока политики соответствуют ожиданиям — кредитный рейтинг растет. Доверие к ним растет, контроль за ними уменьшается, их мандат — усиливается.

Но как только действия политиков перестают соответствовать ожиданиям, это — как прекратить выплачивать по кредиту или за предоставленные услуги. Кредитный рейтинг летит вниз, и больше никакого кредита доверия никто им не даст.

Ожидания общества на самом базовом уровне — это и был тот общественный договор. Воюем против России, не наглеем, особо не воруем, придерживаемся какой-то хоть минимальной подотчетности, идем в Европу.

Что же произошло 22 июля? Власть взяла под контроль те немногочисленные механизмы, которые, собственно, должны были бы контролировать власть. Отменила целый массив сдержек и противовесов. Чем фактически заявила: хотим иметь возможность воровать больше, и чтобы нам за это ничего не было.

Более того, это решение ставит под угрозу переговоры о вступлении в ЕС, за который мы все так боролись и на Майдане, и после него. Потому что совершенно очевидно, что Европа не заинтересована в члене унии, да и даже в партнере, который злоупотребляет доверием.

В одностороннем порядке общественный договор был пересмотрен. Но другую сторону не спросили. А когда она начала громко протестовать, ее проигнорировали.

И что еще хуже — прикрыли эти нарушения фиговым листочком — мнимой борьбой с влиянием России. По всем законам нарратива, подставили нам того врага, против которого мы все действительно объединены. Но есть одна проблемка. Этот нарратив никак не налазит на реальность. Наш кредит доверия не безграничен. И эту историю о противодействии российским шпионам среди антикоррупционеров на факты не натянуть никак. Все затрещало по швам.

Ну что ж, нам не впервые жить с властью, которая нас подвела и потеряла кредит доверия. Мы уже научились, натренировались — и 22 июля это было прекрасно видно.

Потому что протест 22 июля не имеет партийных признаков. Это не происки Порошенко и его соратников. Это, как метко заметила Татьяна Трощинская, проявилась разница между теми, кто был на Майдане, кто кровью, черным потом и слезами писал тот общественный договор — и теми, кого там не было.

Да, наш враг — на восток и север от наших границ. Да, наш безусловный приоритет — преодолеть этого врага. Но это не означает, что для нас уже неважно укрепить наше государство изнутри и зафиксировать достижения, войдя в ЕС.

Теперь мы будем значительно пристальнее следить за тем, что делают политические руководители. Мы уже не дадим безнаказанно злоупотреблять затянутым электоральным циклом. Мы придирчиво и с подозрением будем относиться ко всему, что делает власть, будем требовать тотальной прозрачности, снова задействуем правовые механизмы и механизмы общественного контроля, такие как гражданское общество и независимые медиа. Мы позволим себе отдельный от власти голос во внешних отношениях. Потому что Украина — это мы, а не власть, которая потеряла наше доверие.

Это будет очень трудно. Мы должны быть мудрыми, мы должны не навредить. Но должны снова взять на себя больше. Потому что Украина у нас одна. Кому попало мы ее не доверим. Слишком высокие ставки. Падение с этой высоты мы можем и не пережить. Так что держитесь, друзья. Держитесь, и пусть нам хватит сил.

