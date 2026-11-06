От Петропавловской Борщаговки до Карфагена. Как работает черный рынок услуг

Зафиксируем ситуацию с Петропавловской Борщаговкой, пока она не исчезла из поля нашего внимания. Ведь Петропавловская Борщаговка вытеснила Олешки, но сама была вытеснена выборами в США, а их, в свою очередь, вытеснил Карфаген.

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1. Ситуация с человеческим капиталом для Сил обороны требовала решения еще много лет назад. Я намеренно использую столь сложную формулировку, чтобы подчеркнуть: мобилизация, демобилизация, сроки службы, ротация, самовольное оставление (СОЧ) и тому подобное — это не разрозненные проблемы, а единый комплекс проблем. Сначала их не решали, полагая, что война скоро закончится. Потом их не решали, полагая, что война скоро закончится. Никто не хотел портить отношения со значительной частью электората. Этот клубок проблем перебрасывают друг другу, словно горячую картофелину, по сей день.

2. Военная юстиция не была создана (а то, что существовало, — ликвидировали). В результате на воинские части были возложены задачи, которые никак не могут быть выполнены в правовом поле. Там, где нет правового поля, возникает «серая зона». В «серой зоне» возможно всё что угодно, ведь правопорядок был устранен оттуда намеренно. В «серой зоне» могут совершаться преступления, и преступники должны нести за это ответственность, но виноваты в создании этой зоны вне правового поля не они, а законодатели.

Наряду с «серой зоной» отсутствия военной юстиции возникает черный рынок услуг

3. Рядом с «серой зоной» всегда возникает черный рынок. Всегда — прошу это запомнить. Рядом с «серой зоной» отсутствия военной юстиции возникает черный рынок услуг, который динамично развивается, налаживает разделение труда и горизонтальное взаимодействие. Устранить черный рынок с помощью наказаний невозможно — можно лишь убрать с него отдельных игроков, чье место займут другие.

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4. Черный рынок не может функционировать без «крышевания» со стороны правоохранителей. Если речь идет о крупном рынке, такое «крышевание» должно обеспечиваться на достаточно высоком уровне; в противном случае какой-нибудь неосведомленный полицейский, следователь или судья могут вмешаться не туда, куда следует, и разрушить все процессы.

5. «Крышевание» черного рынка высокопоставленными представителями правоохранительных органов невозможно без политической «крыши». Здесь стрелка указывает на пункт 2 — круг замкнулся. Точно так же для функционирования черного рынка необходимы собственные медийные каналы. Хотя эти каналы явно работают против страны, правоохранители и политики оберегают их, поскольку надеются сами воспользоваться ими при случае. Вот вам замкнутая экосистема криминального бизнеса.

6. Но система не замкнута. Нерешенные проблемы, упомянутые в пункте 1, приводят к накоплению негативных эмоций в обществе. Достаточно бросить спичку, чтобы всё вспыхнуло. Но спичку нужно бросать не наугад — не так, как это делают россияне (которые за столько лет, по сути, так ничего о нас и не поняли), а точно в цель. Дельцы теневого бизнеса знают уязвимую точку: стремление к справедливости (что бы ни означало это слово, ведь для каждого оно имеет свой смысл). Достаточно сказать, что где-то там бьют детей и пытают людей, не пуская к ним врачей и адвокатов, — и на улицу выйдет толпа добропорядочных граждан, к которым останется лишь добавить горстку профессиональных провокаторов и бандитов.

7. И вот именно в этот момент появляются россияне. Сами они не способны ничего организовать, но внимательно и профессионально мониторят всё информационное пространство. И не упускают ни одной возможности (кстати, мы упускаем все возможности нанести симметричный удар: разговоры о когнитивной войне ведутся уже год, но дальше дело не пошло). У россиян есть опыт, профессионализм и ресурсы, чтобы в сто или тысячу раз усилить любое негативное проявление, обнаруженное ими в украинском обществе. А украинское общество охотно потребляет российские медиаресурсы — особенно если они замаскированы под украинские и прикрыты требованиями справедливости и мира.

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Картина здесь многоуровневая, и тот, кто утверждает, что всё просто, вводит людей в заблуждение — либо по простоте душевной, либо пытаясь обелить какую-то отдельную из упомянутых выше категорий.

Что делать — следует из каждого конкретного пункта этого списка.

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Текст опубликован с разрешения автора