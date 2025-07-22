Украинские грабли, на которых танцуют элиты

Эффективность антикоррупционных или любых других правоохранительных органов, контроль над которыми сосредоточен в одних руках, имеет лишь один смысл: работать именно на эти руки

История с НАБУ — это об украинских граблях. Грабли, на которых украинские элиты танцуют, напевая песню о европейских ценностях и уничтожая свою репутацию и возможность построения успешной страны ради контролируемой безнаказанности для избранных.

Реклама

Успешных развивающихся демократических стран не так много. И все они имеют три общих фактора:

— Первый — элиты пишут законы для себя и распространяют их действие на других. То есть правила одинаковы для всех без исключения.

— Второй — стабильность институтов не зависит от смены их руководителей. Например, политические партии и общественные организации создаются не под одного человека.

— Третий — и, на самом деле, ключевой из них — коллективный контроль элит за инструментами насилия. Это означает, что контроль за деятельностью правоохранительных органов не должен быть сконцентрирован в один руках. Этот принцип обеспечивает баланс в системе сдержек и противовесов.

Как это работает в демократических странах, мы имели возможность недавно убедиться на примере президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, который под лозунгами «защиты от антигосударственных сил» пытался ввести в стране военное положение, аккумулировать контроль над силовыми структурами и армией в своих руках и нивелировать роль парламента. Результат — импичмент и обвинение экс-президента в государственной измене.

И тогда это уже не о европейских ценностях, а о новых украинских ценниках

И для Южной Кореи — это не случайность. Начиная с 1987 года, девять президентов страны находились под уголовными преследованиями за коррупцию и превышение полномочий, и только двум из них удалось избежать судебных приговоров. Приговоры получили не только экс-президенты, но и большинство людей из их «круга доверия»: министры, советники, лояльные к власти представители крупного бизнеса и даже родственники.

Так работает судебная система и верховенство права, когда политические элиты придерживаются принципов единых правил для всех и коллективного контроля над силовыми инструментами. Тогда даже статус главы государства не избавляет тебя от ответственности перед законом.

Результат — мечта любого украинского президента. ВВП страны — $1,8 трлн, ВВП на душу населения — $34 тыс. Страна входит в топ-3 государств мира по инвестициям в R&D — более 4,5% ВВП.

Теперь вернемся в Украину… Ничто другое не могло бы так быстро и без торга объединить «Слуг», ОПЗЖ и БЮТ, как понимание того, кто является общим врагом. НАБУ и САП.

Нам может не нравиться производительность работы НАБУ и САП, их подходы к ведению расследований или кадровой политики. Но лишение этих органов независимости не решает этих проблем.

Эффективность антикоррупционных или любых других правоохранительных органов, контроль над которыми сосредоточен в одних руках, имеет только один смысл: работать именно на эти руки. И тогда это уже не о европейских ценностях, а о новых украинских ценниках.

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора