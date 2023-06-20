Очень опасные моменты. Что предлагают Украине страны Африки 20 июня, 19:08 NV Премиум

Что надо понимать о причинах и мотивах визита миссии лидеров стран Африки в Украину

Африка переслідує свої абсолютно прагматичні інтереси. Це зерно. Воно надходить з Росії і з України. І це добрива. Добрива надходять із Росії. От їм потрібно зробити так, щоб це розблокувати. Експорт зерна частково співпадає з нашими інтересами.

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Якщо говорити про те, що дуже часто ми можемо почути на цьому Глобальному Півдні, начебто Захід наклав санкції на експорт російського продовольства і добрив. Якраз не накладав. Спеціально це виведено за межі санкцій. Спеціально для того, щоб задовольнити інтереси країн глобального півня і, насамперед, Африки. Але все одно санкції у банківському секторі так чи інакше впливають. От Африці потрібно зробити, щоб запрацював російський аміакопровод, що проходить до Одеси. І це їхня прагматична мета.

Частково, як я сказав, ми теж зацікавлені, щоб розблокувати експорт зерна з України. Але щодо зменшення санкцій проти Росії — ні. І я думаю, що ми маємо доводити, що воно виходить не дуже логічно. Якщо ви хочете отримувати зерно, ви хочете отримувати добрива через український порт, а чекайте, при цьому бомблять всю Україну. Ну дійсно не дуже воно виглядає справедливо. Давайте тоді взагалі припиняти війну. А щоб припинити війну — давайте виводити російські війська. Давайте зробимо перші кроки — це перестати бомбити інфраструктуру нашу енергетичну, влаштовувати екоциди і так далі.

У них образ Радянського Союзу — це ще світлий образ

Тобто у африканців є свій інтерес, а у нас є своя справедлива війна за збереження нашої нації. Ми це маємо їм пояснювати. Тому їхній інтерес, якраз і їхня місія можливо частково якраз може співпадати із китайським планом, який на 12 сторінок.