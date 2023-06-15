Подготовка к реконструкции Украины. Что может решиться в Лондоне 15 июня, 13:31

Западная помощь не должна закончиться, когда Россия будет побеждена. Сторонники Украины обязаны помочь послевоенному восстановлению страны

Украина начала контрнаступление, и западные страны обязаны помочь освободить всех украинцев, оказавшихся под российской оккупацией. Однако западная помощь не должна закончиться, когда Россия будет побеждена. Сторонники Украины обязаны помочь послевоенному восстановлению страны.

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Конференция «Восстановление Украины», которая пройдёт в Лондоне 21−22 июня, открывает возможность для активизации подготовки процесса реконструкции. Это ежегодное мероприятие проводится международными союзниками Украины с 2017 года, и в этом году соберёт вместе представителей Украины и других стран, а также международных и неправительственных организаций. Каждый выступит со своими предложениями по организации восстановления страны. Можно надеяться, что конференция поможет соединить эти инициативы в последовательную стратегию.

Всемирный банк (в сотрудничестве с Киевской школой экономики и Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины) недавно провёл оценку ущерба, нанесённого агрессивной войной России. По данным доклада, стоимость реконструкции Украины оценивается более чем в $411 млрд, что 2,6 раза больше ВВП страны в 2022 году.

За последние 16 месяцев «Большая семёрка» превратилась в движущую силу западной экономической поддержки Украины. Эта группа стран назначила триумвират, состоящий из представителей высокого уровня из США, Евросоюза и Украины, для координации помощи. «Большая семёрка» создала также межведомственную «Платформу координации финансовых доноров» для надзора за послевоенной реконструкцией.

ЕС мог бы предоставить Украине немедленный доступ к единому рынку

Однако Запад — это не только «Большая семёрка». Будучи крупными финансовыми донорами, такие страны, как Польша, Швеция, Норвегия и Швейцария, заслуживают места за столом принятия решений. Правительство Украины также должно играть важную роль в этом новом органе реконструкции, а к участию в дискуссиях следует привлекать динамичное гражданское общество этой страны.

Лондонской конференции предстоит прояснить структуру и мандат нового органа реконструкции, а также содействовать назначению ответственного руководителя для управления работой по восстановлению. С целью гарантировать прозрачность предполагаемое агентство должно будет утвердить строгие механизмы аудита расходов. Кроме того, с самого начала следует взаимодействовать с частными компаниями, возможно, в рамках специального консультационного совета, включающего западных и украинских бизнес-лидеров.

Поскольку эту войну начала Россия, она обязана выплатить репарации для финансирования восстановления Украины. Такой подход соответствует предыдущим прецедентам агрессивных войн. Например, результатом иракского вторжения в Кувейт в 1990 году стали выплаты Ираком репараций в размере $52 млрд. Учитывая масштаб разрушений, причинённых тотальным российским насилием, репарации, которые придётся заплатить России, окажутся значительно больше.

С этой целью Генеральная Ассамблея ООН приняла в ноябре резолюцию, которая возлагает на Россию ответственность за возмещение издержек реконструкции Украины. Эта резолюция, которую поддержали 94 из 193 членов ООН, гласит, что Россия «должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение вреда, в том числе любого ущерба, причиненного такими деяниями». Резолюция рекомендует создать многосторонний механизм для организации выплат репараций, а также международный реестр ущерба. В соответствии с этими рекомендациями Киевская школа экономики и украинское Министерство экономического развития уже начала собирать претензии.

Да, конечно, Россия не согласится выплачивать репарации, пока Владимир Путин остаётся у власти. Однако это не должно останавливать Украину и её союзников. На 1 января 2022 года Центральный банк России хранил $316 млрд в международных валютных резервах. Эти средства, замороженные странами «Большой семёрки» в начале войны, должны быть конфискованы и использованы для помощи финансированию реконструкции Украины. Резервы являются бесспорным имуществом российского государства, которое несёт ответственность за военные преступления, совершённые в Украине. Кроме того, они ликвидны, поэтому их перевод на эскроу-счета потребует минимальной законодательной работы.

Интересно, что лишь после того, как ЕС потребовал от стран-членов раскрыть все российские валютные резервы в своих юрисдикциях, западные страны начали признавать обладание этими средствами. В мае Евросоюз отчитался, что удерживает более 200 млрд евро активов российского центробанка. Другие страны «Большой семёрки», хранящие российские валютные резервы, в том числе США, Япония и Канада, должны последовать этому примеру и представить полный отчёт об этих активах накануне Лондонской конференции.

Следуя прецеденту с Ираком, российские валютные резервы должны быть переведены на согласованный эскроу-счёт в центральном банке. В США для этого не потребуется новое законодательство, можно воспользоваться законом 1977 года «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Другие западные страны должны последовать примеру Канады и принять новые законы, которые позволят использовать конфискованные российские активы для финансирования реконструкции Украины. Одновременно западные правительства должны разработать всесторонний план распределения этих средств и управления ими.

Хотя Украина получает значительную военную помощь от Запада, она по-прежнему нуждается в краткосрочном бюджетном финансировании для сдерживания высокой инфляции, которая подскочила до 27%, потому что правительство было вынуждено монетизировать дефицит бюджета. В этом году украинское правительство запросило $38 млрд на помощь бюджету. Евросоюз и США уже помогли профинансировать дефицит бюджета страны в течение первых четырёх месяцев этого года, и это привело к снижению инфляции.

В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине статус кандидата, назвав семь условий для вступления страны в ЕС. В их числе обеспечение верховенства закона, защита прав собственности и чистоты процесса назначения и предварительной проверки судей Конституционного суда. Выполнение этих условий до Лондонской конференции позволило бы ЕС начать переговоры о вступлении, которые, как ожидается, завершатся в течение трёх лет.

Чтобы подтолкнуть вперёд восстановление экономики Украины, ЕС мог бы предоставить стране немедленный доступ к единому рынку. Впрочем, мотором восстановления страны должен стать частный сектор, а это значит, что украинское правительство должно проводить приватизацию и дерегулирование для сокращения роли государства. Защищая права собственности и борясь с коррупцией, Украина смогла бы помочь финансированию своей реконструкции и добиться устойчивого роста.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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