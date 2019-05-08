На лекцию – в халате. Как учатся в Стэнфорде Сегодня, 14:03 150 Цей матеріал також доступний українською

Эти методы пригодятся каждому – в том числе далеко за пределами Стэнфордского кампуса

Стэнфорд – это не только знаменитые преподаватели и невероятные студенты. Стэнфорд – это прежде всего неформальные принципы, на которых построен весь учебный процесс. Полагаю, эти методы пригодятся в учебе каждому – в том числе далеко за пределами Стэнфордского кампуса.

1. Высокие стандарты

Университет требует от студентов постоянного расширения их пределов возможного. Читать на пары по 200 страниц в день? Легко. Изучить для целиком не технического курса азы программирования, когда большинство студентов на курсе никогда не кодили? Почему бы и нет. Взять для командного проекта интервью у специалистов мирового уровня, предварительно отыскав их и договорившись об этом? Разумеется!

Главное не дать правильный ответ, а сделать хорошую попытку и учиться на своих ошибках. Утро начинается с анализа децентрализации в Перу, продолжается обсуждением особенностей человеческого мозга, вызывающих проблемы с обучением, а уже после обеда мы создаем новую образовательную игру и обсуждаем, как масштабировать инновации на миллиарды людей по всему миру с человеком, который это уже проходил и делал. К этому постепенно привыкаешь, и любой неистовый вызов начинает восприниматься со спокойным интересом: и не такое проделывали. Так зарождается знаменитая Стэнфордская предприимчивость и инновационная смелость.

В классе не бывает глупых вопросов: на каждый из них будет получен исчерпывающий ответ

2. Студенты никогда не остаются наедине с вызовами

Сверхсложные задачи означают чрезвычайно активную поддержку со стороны преподавателей, ассистентов и других студентов. В распоряжении последних, как правило, не только лекции, но и дискуссии, основной и расширенный списки литературы, огромные подборки вспомогательных ресурсов. Не понял лекцию – читай книгу. Не понял эту книгу – обсуди с коллегами.

Студентов побуждают к максимальной самостоятельности, и всегда приходят на помощь. В классе не бывает глупых вопросов: на каждый из них будет получен исчерпывающий ответ. В случае необходимости преподаватели и ассистенты начнут объяснять непонятную тему столько, сколько потребуется – было бы желание.

3. Обучение не бывает пассивным

Оно или активное, или вообще не является обучением. Лекции, в классическом смысле этого слова, здесь пытаются минимизировать. Лекция с активным вовлечением студентов в обсуждение гораздо эффективнее. А еще лучше периодически прерывать лекцию, чтобы студенты могли разделиться на группы и обсудить кейс.

Но идеально не просто слушать или обсуждать, а учиться действуя. Поэтому почти обязательная часть каждого предмета – практический проект. Или сразу несколько, предпринимаемых агрессивными спринтами. Обсудили работу со стейкхолдерами на примере городской системы водоснабжения в Индии – и сразу же приступили к публичной политике в решении проблемы ранних браков в Гвинее.

4. Конкуренция между студентами

В Стэнфорде стимулируют к этому. Дело не в банальной грызне за оценки – здесь ее крайне мало. В ход идут тонкие, но эффективные методы.

Представьте себе класс по разработке образовательных игр. Большинство студентов никогда не делали ничего подобного. Всего за две недели нужно пройти путь от идеи до полноценной игры. Понятное дело, студенты не ожидают от себя чего-то выдающегося в этих адских условиях – хотя бы вовремя сдать проект. Но на всех этапах разработки игры они должны сотрудничать с другими студентами, тестировать и рецензировать их игры. Стоит только одной команде в классе воплотить интересную идею или техническое решение, другие не захотят отставать и приложат максимум усилий. Получается некая гонка образовательных достижений. Не за оценки, а за уважение со стороны других студентов и преподавателей.

5. И в Стэнфорде никогда не забывают: обучение – это весело

Фрэнсис Фукуяма начинает разбор кейса об улучшении бизнес-климата в Медельине из сериала «Наркос». Кто-то из преподавателей после пары собирает студентов на пиво и пиццу. Некоторые вообще приходят на лекцию то в халате, то в шляпе искателя приключений. После изнурительных пар студенты собираются поиграть в настольные игры с ассистентами курса. А кто-то начал традицию приносить на каждую следующую пару популярные сладости разных стран.

Обучение – это сложно. Именно поэтому необходимо учиться получать от него истинное удовольствие.

Текст опубликован с разрешения автора

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