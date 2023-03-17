Картина сильно изменилась. Что на самом деле Си Цзиньпин предложит Путину 17 марта, 20:13 Эксклюзив NV

Си Цзиньпин собирается приехать в Москву, а после этого провести переговоры с Владимиром Зеленским по видеосвязи

Много было всяких мнений насчет того, зачем китайский лидер едет в Москву. И я пока остаюсь при своем, что он едет — уговаривать Путина без боя уйти из Украины. Чтобы потом Китай мог претендовать на мирную передачу Тайваня под суверенитет Пекина. То есть Китай таким образом, как мне кажется, хотел бы поменять Крым, что называется, на Тайвань: вернуть Украине Крым, чтобы Тайвань вернулся в Китай. Вот, мне кажется, у китайцев главная задача — устроить что-то подобное.

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Но многие люди со мной не согласны. Некоторые говорят, что Си Цзиньпин везет Путину оружие. Я думаю, что если везти Путину оружие, то на какой черт ему тогда разговаривать с Зеленским? Не очень понятно.

Но хорошо, допустим, везет Путину оружие. Думаю, если привезет какое-то оружие Путину, то только в качестве поощрения за хорошее поведение, а не просто так. Потому что просто так — с какой радости? Не очень понятно.

Кстати, американцы уже поняли, что из визита Си Цзиньпина в Москву и последующих переговоров с Зеленским может получиться какой-то толк. Гарантий нет, конечно. Мы не знаем, чем это все закончится, но давайте попробуем, посмотрим. И поэтому, я так понимаю, американцы на минувшей неделе уже официально посоветовали Си Цзиньпину (не будет он, естественно, их советов слушать), что нехило бы лично встретиться с Зеленским. Что же выйдет?