Решающий момент этой осени. О чем говорит тревожная ситуация на фронте

С точки зрения кинетики, неделя выдалась насыщенной боями. Русские не добились сколько-нибудь значимых успехов, но и украинцам продвинуться не удалось. В любой войне есть свой естественный ритм — приливы и отливы, затишье и вспышки.

Сейчас на всех участках фронта наблюдается один и тот же ритм. Русские вбрасывают свежие силы, которые рассеиваются по украинским позициям, заставляя некоторые подразделения отступать — либо из-за перегруза, либо из-за нехватки снабжения. После нескольких недель ожесточённых боёв с минимальными продвижениями, наступает очередь украинцев — они возвращают утраченные позиции, а порой продвигаются и дальше.

Но Украине приходится действовать крайне осторожно. Москва временами может добиться паритета, а то и временного превосходства в воздухе — прежде всего за счёт дронов на отдельных направлениях. Линии боевого соприкосновения всё больше напоминают хаотичную мозаику. На большинстве участков фронта позиции перемешаны, и успех зависит от соотношения огневой мощи и логистики. Традиционного «фронта» больше нет — по крайней мере, в привычном смысле этого слова.