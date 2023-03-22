Самый интересный момент. На что согласился Путин во время визита Си Цзиньпина 22 марта, 08:21

І це стосується і мирних закликів Китаю, і побоювань деяких коментаторів (або, навпаки, сподівань з російського боку), що Москва і Пекін домовляться про воєнний союз проти Заходу, і російська армія отримає китайську зброю і боєприпаси.

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Показово, що лідери Росії і Китаю зробили спільну заяву, в якій стверджують, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн. Переконаний, що це було зроблено за наполяганням китайської сторони. Китай зберігає позицію «поза конфліктом», але одночасно натякає Сполученим Штатам, що при нагоді може використати Росію як свій інструмент і ресурс в геополітичному протистоянні із Заходом. Цим натяком став сам факт візиту Сі Цзіньпіна до Москви.

Що стосується миротворчої позиції Китаю, то цей візит виявився таким же абстрактним і аморфним, як і «позиція» Китаю щодо війни між Росією і Україною. Жодної конкретики.

Це діагноз і вирок одночасно

Впевнений, що нічого конкретного ми і не почуємо, як мінімум найближчим часом. Для Китаю в даному контексті є потрібним не конкретний результат, а пряма участь у великій дипломатичній грі навколо Росії і України, але для просування і закріплення своїх інтересів по Тайваню, а також в Азії і Тихоокеанському регіоні.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви є цікавим в іншому вимірі.

Путін фактично погоджується на роль васала китайського імператора. А ще рік тому кремлівський диктатор претендував на роль «владики земного і морського», який буде диктувати свою волю американцям і НАТО. Зараз змушений повторювати мантри про підтримку мирних пропозицій Китаю.

Ще більш показовими є прокремлівські телеграм-канали. Головні їх гасла: «геть від Європи» під захист Китаю; зробимо Росію частиною великої Азії (тобто частиною неформальної Китайської імперії); лише Китай врятує Росію… і таке інше. Це і діагноз і вирок одночасно, як і лебезіння Путіна перед Сі Цзінпінем. За что в Кремле боролись, на то и напоролись!

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