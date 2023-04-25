Исторический вызов Украины. Три большие ошибки Запада, которые мешают закончить войну 25 апреля, 07:13 NV Премиум

С того момента, как Путин усилил свое вторжение в Украину в 2022 году, мне не даёт покоя вопрос: готов ли Запад пойти на необходимые жертвы в настоящем ради будущего?

Характер и масштабы поддержки Соединенными Штатами Украины в грядущие решающие месяцы сводятся к одному вопросу: на какие жертвы США и их союзники готовы пойти в настоящем для того, чтобы обезопасить будущее?

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Через четырнадцать месяцев полномасштабного российского вторжения этот вопрос витает не только над Украиной, но и над наступающей эрой глобальной конкуренции.

Какой бы существенной до сих пор ни была политическая, военная и экономическая поддержка Украины, ее недостаточно, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин проиграет войну и откажется от захвата украинских земель. Если утверждение президента США Джо Байдена о том, что будущее глобальной системы проходит испытание в Украине, верен — а я верю в это, — то нынешняя реакция несоизмерима с этими ставками.

Три логических заблуждения по-прежнему мешают Западу ответить на исторический вызов Украины.