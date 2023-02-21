Впервые без россиян. Предварительные итоги Мюнхена в этом году 21 февраля, 11:04

Россию презирают, но продолжают бояться

Минулого року неминучість війни відчувалася в повітрі, але всі грали в політико-дипломатичне врегулювання і мир. Росію відверто боялися. Сьогодні всі говорять про необхідність перемоги. На полі бою. І поразки Росії.

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Наші партнери неофіційно визнають, що минулоріч давали нам від сили шість тижнів. І те, що Україна зберегла свою державність і вистояла, викликає безумовне захоплення.

Ця відвертість накриває: цивілізовані і сильні країни усвідомлювали неминучість упокорення і знищення цілої держави, загибель сотень тисяч людей, переділ кордонів Європи після Другої світової, але заклякли перед загрозою збожеволівшого ядерного маніяка.

Я ще більше пишаюся нашою армією, й накриває від усвідомлення ціни і кількості жертв.

Одкровення світових лідерів, які розповідають, що помилялися в Росії і вірили Путіну, як на мене, не до кінця щирі. Росію зневажають, але продовжують боятися. Ядерної зброї, російських кримінальних еліт, хаосу її розпаду. Хоч очевидно, що Росія в її нинішньому вигляді — це абсолютне зло.

Яким буде світ без нинішньої Росії? В умовах її повної ізоляції і виключення зі всіх організацій, ринків — ця тема так чи інакше була присутня на багатьох дискусіях.

Росія має заплатити найвищу ціну за війну. Росія має заплатити за руйнацію нашої інфраструктури і міст. Її активи мають бути конфісковані.

Відчуття, що цивілізований світ прагне і, водночас, боїться поразки Росії

Має бути створений міжнародний трибунал, на лаву підсудних повинні сісти всі військові злочинці, найвище керівництво держави-терориста, її пропагандисти.

Війна в Україні зміцнила певні міжнародні інституції, як то ЄС і НАТО, в спільній боротьбі за принципи. Але й показала повну імпотентність інших. ОБСЄ, ООН мають бути реформовані. Інакше вони — просто імітація.

Відчуття, що цивілізований світ прагне і, водночас, боїться поразки Росії. Публічно це, по суті, сказав новообраний президент Чехії Петер Павел, але між рядками я чула це в багатьох учасників.

І, можливо тому, нам дають зброю, аби ми вистояли, але поки що не готові разом завдати руйнівний удар по агресору, аби вибити окупанта з нашої території вже сьогодні.

Санкції. Вони, безумовно, б’ють по російській економіці, але Москва має гроші на війну, вона пристосовується до обмежень і успішно шукає нові ринки збуту.

Тому Україні і нашим партнерам треба максимально активізувати зусилля з третіми країнами, аби вони доєдналися до санкцій. Та й самі ЄС і США мають не імітувати, а дійсно завдати руйнівний санкційний удар по Москві, включити до пакету всіх монополістів, зокрема й Росатом, запровадити повне енергетичне ембарго, аби Росія відчула санкції миттєво, а не завтра.

Зброя. Її буде більше. Але нам потрібно набагато більше і швидше. Час —ключове питання.

Світ усвідомлює, що безкарність Росії і її успіх у війні розв’яжуть руки іншим авторитарним режимам. Це важливе переосмислення світового порядку денного. Тому, попри всю реалістичну оцінку важкості нашої майбутньої перемоги, вона обов’язково буде.

Ну, й якби не оминали деякі наші партнери теми України в НАТО —це безальтернативний шлях. І варто пройти його якнайшвидше.

Текст опубліковано з дозволу авторки

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