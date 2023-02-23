Как идеи пацифизма внутри Германии превратились в пропаганду войны 23 февраля, 17:21

Кремль постепенно меняет тактику на информационном фронте и переходит к акциям прямого действия в странах Европы

Второй год подряд Мюнхенская конференция по безопасности прошла в отсутствие России. Тем не менее, голос российской пропаганды продолжает звучать в Мюнхене. Им стали участники массовых антивоенных митингов.

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Какие убеждения вывели немецких граждан на улицы, чего добиваются участники антивоенных протестов и что скрывается за всплеском активности идеологов пацифизма в Германии?

Первое слово за Украиной

Право открыть Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году предоставили президенту Украины Владимиру Зеленскому, присоединившемуся через видеосвязь. Таким образом, организаторы военно-политического форума еще раз засвидетельствовали свою поддержку Украине.

Это не обычная формальность. Конференция государств НАТО, которая началась с речи украинского лидера, стала контраргументом российским нарративам в Европе вроде: «Запад устал от войны», «внутренние проблемы Украины отходят на второй план» и т. д. Проведение саммита Украина — ЕС в Киеве при участии всего руководящего состава Еврокомиссии и, наконец, визит Джо Байдена в Киев 20 февраля стали окончательным сигналом миру, что Украина до сих пор в центре внимания мировых лидеров, и это внимание не пассивно.

Но в противовес успехам Украины на дипломатическом и информационном поле, российская пропаганда на Западе тоже работает, и гораздо активнее, чем может показаться на первый взгляд.

Правые, левые, пацифисты: прокремлевские нарративы на митингах в Мюнхене

За три дня, которые проходила конференция в Мюнхене, состоялось более десяти отдельных демонстраций. Активизация антивоенных движений на фоне SiKo — нормальная практика для Германии. Однако в этом году большинство акций протеста имели ярко выраженную особенность — по-разному стилизованные пророссийские лозунги.

Российские нарративы в Германии успешно легитимировались

Самая массовая — «Мюнхен встает» — собрала на Королевской площади почти 10 тыс. человек с призывами о мире без оружия, а также с позицией: Германия должна прекратить экономические санкции против РФ, отказаться от передачи Украине оружия, война в Украине должна быть прекращена дипломатическим, а не военным путем.

Среди прочего также упоминались требования вроде: нужно отремонтировать Северный поток — 2, что является одним из основных месседжей ультраправой немецкой партии Альтернатива для Германии (АГН). Но как вышло, что лозунги немецких экстремистов оказались на транспарантах латеральных мыслителей? Дело в парадоксальном консенсусе.

Несмотря на то, что участники демонстрации «Мюнхен встает» называют себя внепартийными сторонниками пацифизма и демократических ценностей, это не помешало им наладить сотрудничество с ультраправыми, которые с 2022 года активно присоединяются к их антивоенным акциям. Ряд таких демонстраций проходит при содействии АдГ, которую, по информации СМИ, подозревают в получении финансирования со стороны России, а также — в широких контактах с российскими дипломатами.

Сотрудничество активистов «Мюнхен встает» с ультраправыми партиями в контексте противостояния передаче немецкого вооружения Украине вызывает много вопросов даже внутри немецкого общества. В частности, это явилось основанием для критики со стороны других пацифистских движений Германии, которые теперь отказываются проводить совместные демонстрации с «Мюнхен встает». Кроме того, вместо ожидаемых 4 тыс. участников 18 февраля инициатива мобилизовала рекордные 10 тыс. участников.

Остальные две большие антивоенные демонстрации стартовали на площади Стахус. Первая вывела на улицы участников ежегодной «Мюнхенской мирной конференциия» Вторая была организована «Альянсом действий против конференции по безопасности НАТО» вместе со сторонниками. От демонстрантов звучали месседжи о прекращении экспорта немецкого вооружения, отказе от всех экономических санкций против РФ, неподдержке вступления Украины в НАТО, предоставлении гарантий безопасности для России.

В интервью для немецкого издания организатор «Мюнхенской мирной конференции» Мария Фекл критикует тот факт, что представители России не участвовали в безопасности конференции НАТО 2023. По ее мнению, это лишило Европу возможности устроить неформальные, дипломатические переговоры между НАТО, Украиной и Россией. Следует отметить, что еще в 2019 году Фекл баллотировалась в мэры от партии Зеленых, представители которой сейчас активно поддерживают Украину.

Еще одной движущей силой антивоенных настроений в Германии выступают сторонники партии Die Linke (дословно «Левые»). Они инициируют многочисленные протесты, во время которых, с одной стороны, призывают к миру в Украине, а с другой — требуют украинцев сложить оружие.

Формально немецкие «левые» публично заявляют об оппозиции к ультраправым партиям Германии. Но когда речь идет о войне в Украине и агрессии РФ, разница между лозунгами этих двух полярных политических сил — несущественна. Российские нарративы в Германии успешно легитимировались как среди сторонников левых политических сил, так и ультраправых. Это происходит потому, что политики преследуют, прежде всего, свои собственные политические мотивы. Самый главный мотив — повышение рейтингов. В этом случае это происходит за счет спекуляций на социально чувствительных темах. И фундаментальные противоречия между правыми и левыми не мешают. Потому что если необходимо, то черное становится белым, а белое черным — в этом суть дезинформации.

Алгоритм работы у кремлевской дезинформационной машины прост: выявление социально чувствительных триггеров, которые могут быть использованы для информационной манипуляции, разработка нарративов и каналов коммуникации с аудиторией. И в тех точках, где эти нарративы совпадают с интересами западных политиков, идет взаимодействие с электоратом этих политиков. И, таким образом, аккумулируется двойной результат: кремлевская пропаганда продвигает свои месседжи, а политики усиливают свой рейтинг.

Следовательно, Украине нужно вести борьбу на информационном фронте с учетом различных политических движений и идеологий, существующих в европейском обществе. Система «всех под одну гребенку» не работает. У каждой аудитории свои особенности.

Травма войны и акции прямого действия: Россия играет на эмоциях масс

От пропаганды в СМИ и дезинформации в соцсетях россия перешла к акциям прямого действия в странах Европы — протестам, антивоенным демонстрациям, участники которых сознательно или нет оперируют прокремлевскими лозунгами.

Конечно, присутствие пророссийского лобби на таких мероприятиях не всегда очевидно. Пророссийские активисты выходят на митинги под предлогом «любой ценой восстановить мир», заручившись поддержкой местных пацифистов. Но если углубиться в контекст, то между строк звучит: «не мешайте российской агрессии».

Акции прямого действия используются пропагандистами, чтобы легализовать свои лозунги картинкой «массовой поддержки». Они апеллируют к эмоциям, пытаясь мобилизовать общество.

Для большого количества немцев и немецких властей принцип невмешательства и нейтралитета во время военных конфликтов исторически продиктован. Война для немецкого общества до сих пор остается мощным триггером. Именно к этим эмоциям сейчас и пытается апеллировать российская пропаганда. И работая над повышением эффективности контрпропаганды, мы должны учитывать этот компонент.

Вторая мировая война — национальная травма для Германии, из которой частично и берут свое начало основы немецкого пацифизма. Немецкие танки не будут воевать против России, немецкое оружие не будет использоваться против других государств — эти лозунги находят глубокий отклик среди немцев. Вспомним ситуацию с Ливией в 2011 году, когда Германия отказалась предоставлять свои самолеты для защиты мирного населения и даже отозвала свой персонал из самолетов системы AWACS над Средиземным морем. Хотя Совет Безопасности ООН одобрил вмешательство в вооруженный конфликт в Ливии, как и Лига арабских государств.

Российская пропаганда искусно использует коллективный страх немцев снова оказаться в роли агрессора. Поэтому правительству Олафа Шольца стоило больших усилий решиться на решение о передаче Украине оружия. В то же время отношение немецких граждан к передаче Украине оружия до сих пор неоднозначно, что доказывают разные соцопросы.

Согласно опросу Der Spiegel, в начале 2023 года решение о поставках Украине танков имело самую низкую поддержку среди ультраправого электората Германии — всего 9% и левых партий — 19%. И именно эти партии, по результатам состоявшихся в Берлине 12 февраля выборов в местные органы управления, показали рост — впервые за многие годы. Хотя пока и незначителен. В ультраправой «АгН» рейтинги выросли более чем на 1 процентный пункт — 9,1%. 12,2% получили «Левые». Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца достигла худшего с 1999 года результата в Берлине, утратив лидерство. Победу впервые за 22 года на выборах в столице одержал Христианско-демократический союз.

Украине следует внимательно наблюдать за этими процессами и распределением политических влияний внутри немецкого общества, ведь, похоже, происходит сейчас и в других странах Европы: таких как Австрия или Италия.

Враг постепенно меняет тактику на информационном фронте и переходит к акциям прямого действия в странах Европы, а значит, нам следует готовиться к противостоянию российским нарративам не только в медиа, но и в офлайн-формате. На митингах в Мюнхене позиция Украины по передаче вооружения была представлена 2 тысячами человек в противовес 10 тысячам из противоположного лагеря. Война находится в активной фазе, кремлевская пропаганда местами расправляет крылья и становится более коварной и агрессивной, поэтому нельзя полагать, что информационное пространство западных стран однородно. Вовсе нет.

На всех горизонтальных уровнях войны: на суше, на море, в воздухе, в космосе по вертикальной красной линии проходит информационная война. Главная цель которой — борьба за человеческий разум. Когнитивная война, в которой ключевую роль играют нарративы. Это боекомплект. Все остальное — инструменты доставки этих нарративов.

Если мы выигрываем битву за миллионы человеческих умов онлайн, но проигрываем битву за сотни тысяч офлайн, которые, возможно, окажутся людьми с высокой социальной активностью и более дисциплинированными посетителями выборов, то ситуация может измениться. Но мы не должны дать врагу никакого шанса навязать свою повестку дня.

Именно поэтому голос Украины и союзников должен звучать еще больше через все каналы коммуникации, проходя красной линией как в традиционных медиа, так и в киберпространстве и во время бытовых разговоров на кухне. Усилий не бывает достаточно.

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