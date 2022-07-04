Мы воюем против тридцать седьмого года 4 июля, 18:40

Кто-то говорит о том, что в Россию вернулся 37 год. Он не вернулся. Он никуда не уходил

В 2014 году для меня в Крыму мощнейшим триггером стало сообщение о том, что раненых участников протестов на Майдане полицейские забирали из больниц. Раненых. Забирали на допросы. Прямо с операционных столов. Или из машин скорой помощи. Или любых других машин.

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Я узнала об этом из первых рук — от девушки, что на своей красивой и дорогой машинке своими ручками грузила на чистенькие сиденья окровавленных ребят и девушек и везла по ближайшим больницам.

Если до избиений студентов на Майдане я была «вне политики», после «была на стороне майдана», то точка невозврата и рождения холодной ненависти к власти Януковича и всем, кто в его власти был заинтересован, родилась в этот момент.

Историй из первых рук прошло через меня сотни. И эта была не первой. Но решающей.

Сегодня узнала, что в московском СИЗО Лефортово умер ученый-физик. Его забрали прямо из палаты больницы, где он был подключен к системам жизнеобеспечения и обезболивания, потому что у него была последняя стадия рака поджелудочной железы. И привезли в камеру. Где он через три дня мучений умер. Новосибирский суд вынес ему подозрение в государственной измене и избрал меру пресечения — арест. До него осудили за госизмену и посадили в тюрьму другого физика, которому на момент ареста было 75 лет, и он стал старейшим заключенным тюрьмы. А еще до этого умер (снова же в тюрьме) другой пожилой физик.

Вы помните, я физик по первому образованию. Поэтому, как бы я не хотела не тратить душевные силы на новости о погружающейся в ад России, какие-то факты все равно меня догоняют и на некоторое время погружают в российский филиал ада.

Кто-то говорит о том, что в Россию вернулся 37 год. Он не вернулся. Он никуда не уходил, как никуда не уходит корень хмеля, который остается в земле, даже если высохла вся зелень, даже если вырваны все остальные корни. Как только появятся условия, корни дадут побеги и хмель опутает все, до чего дотянется. Зацепится за любой выступ, взберется вверх по любой травинке и задушит все остальное. Говорят, чтобы избавиться от корней хмеля, нужно перерыть всю землю, собрать все до мельчайшего остатка и сжечь.

Украина выдергивает ядовитые корни 37-го из себя уже 30 лет

Никто из тех, кто пытал в застенках своих же сограждан, не понес поименного и публичного наказания. Никто не судил тех, кто отдавал приказы пытать и бросать в тюрьмы ученых, художников и просто невинных граждан, чье имущество приглянулось соседям. И я сейчас боюсь, что это произошло просто потому, что вся страна осталась ментально все еще там, в тридцать седьмом.

Латвия, Эстония и Литва выскочили, потому что 37 год они застали, к счастью, вне состава СССР. Украина выдергивает ядовитые корни тридцать седьмого года из себя уже 30 лет, последние восемь — с болью и кровью. И даже если листьев и семян не видно — не стоит обманываться. Это же наши полицейские в 2014 году забирали своих раненых сограждан из больниц.

Тогда реформа полиции была частично проведена. Но этого оказалось недостаточно. Что мы знаем о поименном и публичном законном наказании тех, кто выдирал из рук медиков истекающих кровью людей?

Сейчас мы воюем против тридцать седьмого года. И всего, что последовало за ним — тридцать девятого, сорок первого. Тридцать седьмой год не закончился восьмого мая сорок пятого года, не закончился он и 5 марта пятьдесят третьего. Двадцать два года двадцать первого века уже прошли, а тридцать седьмой год двадцатого столетия на одной шестой части суши все еще продолжается.

Текст опубликован с разрешения автора

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