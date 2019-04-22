Мы проиграли. Что теперь делать? Сегодня, 12:30 3358 Цей матеріал також доступний українською

Можно сказать пафосно – проиграла Украина. Но давайте Украине шанс оставим

Проиграли мы. Конкретные люди. Со своими тревогами, болями, злобой, любовью, надеждой, ожиданиями. Когда-то, как все стишится, мы сможем спокойно проанализировать все, что с нами происходило в течение этого предвыборного процесса. Возможно, мы поймем друг друга – тех, кто не молчал в течение этого сериально-изнасилованного периода и тех, кто молчал, потому что ненависть к действующему перевесила все остальное. И даже инстинкт самосохранения.

Что мы должны делать сейчас?

Не опускать руки. Выборы – это не футбол. Это не покричали, пошумели, в дудки посвистели – и разошлись.

А вот период после выборов – это как период после футбола. Когда расходятся все, но кто-то закатывает рукава и начинает чистить, мыть, убирать и чинить разбитое. И кто-то подсыпает семян, чтобы выросла красивая трава на вытоптанном поле. Затем снова, на этой молодой траве, будут бегать футболисты, а с трибун кричать болельщики. И опять кто-то придет убирать...

Убирают, как правило, те, кто не сорил. Так и со страной

И убирают, как правило, те, кто не сорил. И траву сеют те, кто ее не истаптывал. Так и со страной. Ее спасают не те, кто загоняет во мрак. Не те, кто стремится уничтожить. Не те, кто хочет сокрушить.

У каждого из нас свое маленькое футбольное поле, где стоит убирать сразу, как только закончится матч. Убирать несмотря на все – непогоду, отсутствие помощи, ветра в лицо, плохие семена, не всегда прорастающие. Убирать несмотря на уныние и безнадежность. Каждый из нас много знает и умеет, не ждет манны небесной или чуда, проживал разные периоды в жизни и, уверена, имеет свой план на ближайшие два-три года.

Кто-то уедет. Потому что жизнь имеет свойство катастрофически быстро проходить и у многих уже нет ни сил, ни времени, ни ресурсов барахтаться заново и бороться за базовые вещи.

Кто-то уйдет в свою «внутреннюю Монголию», будет рисовать фиалки и фикусы, печь пирожки и смотреть сериалы о любви.

Кто-то будет жить обычной жизнью, потому что ежедневные хлопоты не всегда оставляют выбор и альтернативы.

Кто-то точно будет бороться за страну. Ежедневно и преданно. Несмотря ни на что. Не жалея себя. Понимая, что иначе нельзя.

И тот, кто будет бороться, обязательно победит.

Нас меньше. Но нас всегда было меньше. И в 2014-м, и сейчас. Было бы странно, если бы после всех репрессий, уничтожений, расстрелов и голодоморов нас было больше. Качество никогда не бывает массовым.

Давайте держаться вместе – и все будет Украина.

Текст опубликован с разрешения автора

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