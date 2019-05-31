Мы как государство — неэффективны. И это раздражает Сегодня, 20:03 Цей матеріал також доступний українською

Рост экономики на 2,7% в год — это скорость улитки

Безусловно, есть перспективные изменения в экономике, есть определенный рост. Но если смотреть на качество этих изменений и на возможности украинской экономики в целом, то нам еще работать и работать. Рост экономики на 2,7% в год — это скорость улитки.

Думаю, чтобы объективно оценивать рост, надо понять, с чем мы себя сравниваем и саму структуру сравнения. Пока этого нет, мы гадаем на кофейной гуще. Вот если весь мир растет на 3−4%, а мы на 2,7%, можно сказать, что позитивные изменения есть? Можно. Но мир-то растет быстрее, и мы от него отстаем автоматически, даже не учитывая стартовые позиции. Есть, например, Нигерия, она быстрее всех в мире, и по оценке PwC показывает темп в 6% за год. Это говорит о чем? Если у ряда африканских стран получается так быстро развиваться, значит мы просто плохо работаем. И не системно.

Как стать эффективнее?

Необходимо разобраться с судами, с коррупцией, определиться четко с показателями эффективности, по которым будем измерять улучшение ситуации. Что-то вроде KPI или OKR на государственном уровне: к чему идут все государственные, партийные мужи? Если ориентира нет, мы не знаем, что с них спрашивать, находимся в пассиве. Чтобы требовать от государства результатов, надо ведь понимать, каких именно. Как можно идти без цели?

Перестаньте ждать мессию, гуру и счастья от нового президента

Должно быть, скажем так, третье профессиональное ядро. Есть государство — оно делает, что хочет. Есть народ — он пассивно ждет каких-то изменений, голосует на выборах «за меньшее зло», не понимая, что это билет в никуда. Как только появляется профессиональный эксперт или некая организация, которая поможет взвешенно спрашивать с одних, оказывать давление на вторых, контролировать третьих и при этом, что крайне важно, не претендовать на власть, — все сразу начнет работать более эффективно. Хотя правильнее сказать — просто работать.

Перестаньте ждать мессию, гуру или «новых лиц»

Государство дискредитировало себя как эффективного управленца. За 28 лет с учетом наших показателей, мы показали, что тотально неэффективны.

И дело не в конкретном человеке. Перестаньте ждать мессию, гуру и счастья от нового президента или очередных выборов в Верховную Раду. Любой, даже самый светлый и чистый человек, приходит у нас в гнилую систему с отвратительными KPI и показателями.

А самое главное — борясь с коррупцией, якобы одним из главных врагов развития, в Украине, мы боремся не с конкретным человеком, а с образом жизни сотен тысяч и миллионов людей. Что превращает нашу борьбу в ничтожные попытки укусить за бочок огромную гору. При этом, невозможно отучить от коррупции чиновника, для которого это стиль и способ жизни. Сопротивление неизбежно. Вы бы не сопротивлялись тому, что кто-то посягает на ваш способ жизни?

Мы можем не дожить до сильной эффективной Украины

Показатели упорно намекают на то, что мы находимся в пропасти и с каждым годом все больше погружаемся в нее. Когда остальные страны лихорадочно цепляются и ползут вверх, нас World Bank предупреждает о возможном замедлении темпов развития. От 3% мы откатимся до 2%, если не начнем бежать быстрее. При этом, министр финансов, госпожа Маркарова, официально заявляет, что до Польши с таким темпом развития, 50 лет, а до Германии — больше 100. Я считаю, это унизительно.

Мне 40. Сопоставив количество ресурсов, необходимых для того, чтобы Украине достичь хороших показателей, и время, я понимаю, что шансов застать счастье в этой стране у меня не очень много. И, пожалуй, единственное, что может запустить процесс ускорения изменений, — эффективные цифровые конструкции. Неполитические и негосударственные. Цифровая диктатура, но не по китайскому примеру — сверху вниз, а снизу вверх. Так мы сможем развиваться не на 2,5% в год, а на 7−8%.

Превратить Украину в успешное предприятие

В частном бизнесе у нас есть: KPI, понятные метрики, отчетность, результат. В частном бизнесе хорошего сотрудника премируют и продвигают. Плохого — увольняют. Я хочу внедрить подобные принципы в систему государственного управления. И знаю, что с помощью data science сделать это несложно.

Для этого я с партнерами создал НОБЕЛЬ — Новаторское бюро электронного контроля. Сообщество людей, которые создают инструмент для измерения эффективности государственного менеджмента. Наша цель — создать рейтинг чиновников, в котором будет очень точно и ясно видно, кто отрабатывает свою зарплату, а кто нет. Рейтинг строится на открытых данных и прозрачной формуле. Каждый сможет взять те же данные, перепроверить, получить тот же результат.

Бесконечность возможностей

В бесконечной пропасти можно увидеть бесконечность возможностей. Если развить несколько подобных цифровых решений, нам наконец станет все равно, какого цвета новоизбранная власть. Гражданское общество сможет исполнять роль корпоративного наблюдательного совета. У нас будут метрики, цели и понимание скорости изменений не раз в пятилетку, а каждый день. У украинцев получается выстраивать крепкие частные компании. Если перенести этот опыт и сами принципы корпоративного управления в государственную плоскость, быть может, мы сократим разрыв и с Нигерией, и с Польшей, и с Германией значительно быстрее.

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