Инвесторы жалуются, Центробанки разводят руками 24 марта, 11:21 Эксклюзив NV

Ключевым событием в Украине стало подписание SLA с МВФ по новой программе. Ее еще должно утвердить правление Фонда, но это, как всегда, больше формальность

Неделя на финансовых рынках началась вовсе не с понедельника. Потому что выходные выдались рабочими для швейцарского банковского регулятора и банкиров, работавших в двух крупнейших финансовых учреждениях страны. В бывших двух крупнейших. Потому что в понедельник утром остался только один. Credit Suisse не пережил эту весну, уйдя с арены из-за американских айтишников и своей плохой репутации. Став жертвой падения доверия к банкам, которое началось из-за парней и девушек из Кремниевой долины. В конце прошлой недели казалось, что худшее для банка позади, падение облигаций удалось остановить. Но никто не мог остановить держателей депозитов, которые принялись выносить свои деньги из банка. Не оставив выбора швейцарскому Центральному банку, который в свою очередь не оставил выбора другому гиганту индустрии, UBS, намекнув тому, что если он не купит своего конкурента, то хуже будет всем. А деньги на покупку ему найти помогли.

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В итоге остались довольны почти все. Кроме держателей одного специфического вида облигаций Credit Suisse.