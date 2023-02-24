Подарки от Байдена и МВФ 24 февраля, 12:32 Эксклюзив NV

Главные события в Украине за неделю

Спекулянты и инвесторы не привыкли рефлексировать, а поэтому 24 февраля 2023 года будет на рынках обычным днем, в отличие от годичной давности, когда вторжение России обвалило рынки. Некоторые ненадолго, некоторые, как российский — то ли навсегда, то ли на очень долгий период. Год спустя инвесторов продолжает волновать разве что инфляция и рост ставок. Если месяц назад настроение на торговых площадках складывалось в пользу того, что инфляция уже побеждена, а ставки скоро перестанут расти и вообще начнут падать, то теперь все с точностью наоборот. Вера в победу над инфляцией поблекла. И уже мало кто ожидает, что ФРС перейдет к снижению ставок в этом году. В итоге, рынки захватила коррекция. А некоторых участников рынков — апатия. Скорее всему в результате весеннего авитаминоза.

Видео дня

За последнюю неделю индекс S&P500 потерял около 2% и откроет пятницу с отметки в 4012 пунктов. Рынок акций страдает от смены настроений инвесторов. Впрочем, гораздо меньше, чем страдает рынок облигаций, напрямую зависящий именно от стоимости денег. Зато немного окреп доллар, который слегка укрепился в паре с евро до отметки в 1,06 доллара за один евро.