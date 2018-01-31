Сложная игра Запада вокруг Украины

Вероятность того, что процесс пойдёт негативным для нас путём выше, чем когда-либо ранее с начала войны. Украинской дипломатии предстоят тяжелые испытания

В публичном пространстве много радости в связи с обнародованием в США «кремлевского списка». Повод формально есть. Но пребывать в эйфории можно, только если не знать, какая сложная игра ведется вокруг Украины. Если жить сегодняшним, не анализировать ситуацию без эмоций, по сумме прямых и косвенных данных.

Если кто-то уже уверен, что с моей стороны это «разгон зрады», или просто не желает на эту тему задумывается, то, пожалуйста, не читайте дальше, здоровья вам и хорошего настроения.

Тем, кто решил продолжить, я постараюсь рассказать свое видение происходящего, основанное как на открытой информации, так и на информации из моих источников, в том числе на Западе, которым у меня не было, и нет оснований не доверять.

Обнародование администрацией Трампа т.н. «кремлевского списка» — это переговорный месседж Кремлю: соглашайтесь, чем быстрее, тем лучше на встречные шаги к урегулированию в ОРДЛО. Вы, русские, вместе с Украиной нам, честно говоря, надоели, так что давайте решать вопрос с сохранением всеми типа лица. Вы прекращаете обстрелы, соглашаетесь на ввод миротворцев, но контроль над границей не отдаёте.

Кто может помешать реализации этого плана? Увы, на мой взгляд, радикально способен на это сейчас лишь Путин

Это бонус за понимание наших приоритетов. А со списком, если все пойдёт как нам надо, будем что-то думать/решать. Именно поэтому — «джавелины», поэтому «кремлевский список» будто скопирован с сайтов Кремля и Forbes, поэтому Волкер в последнее время усиленно созванивается/челночит.

Месседж администрации Трампа Украине, в отличие от России, совсем непубличный, но «по-партнерски» конкретный. Соглашайтесь с выдавленной нами из русских «доброй волей» на прекращение войны и ввод миротворцев пока что без контроля границы. Это уже потом, когда мы их совсем додавим. А сегодня сделаем так. При нашем посредничестве стрельба прекращается. Под гарантии нам Путина «война заканчивается» и не возобновляется (такой будапештский меморандум с минском в одном флаконе). Выборы или не выборы в ОРДЛО — это вопрос второй. Можете сами попробовать порешать на фоне установившегося благодаря Трампу миру. Главное — взрывоопасная ситуация снята, переведена в режим «мирное урегулирование».

Упрощенно, конечно, но логика, на мой взгляд, такая.

Если Путин воспримет «свой» месседж правильно, перестанет сильно борзеть, а Украина воспримет «свой» (на что, по моим сведениям, нас будут непублично «ломать»), — это такой win-win в нынешних плохих отношениях Запада и России. Я не говорю, разумеется, про весь Запад или про всех на Западе, но политические/экономические элиты ключевых стран ЕС это в целом устроит. На данном этапе — точно. Не верите — поинтересуйтесь, что происходит с общественным мнением и политиками, ну, например, в Германии.

Достаточно много влиятельных сил в Европе готовы, как минимум, не ужесточать, а то и сразу начать процедуру отмены санкций — только бы Путин сделал хоть символический «шаг назад». А Трампу во внешней политике вообще наплевать на принципы, он и его люди — коммерческие прагматики.

Для тех и других интересантов желательно, сохранив внешние приличия, «в мирной фазе» заморозить «конфликт в Украине» и самим умыть руки, развязав их, наконец, экономике. А бизнес на Западе, давайте не будем себя обманывать, «возобновления конструктивного сотрудничества» с Россией ждёт. Прекращение огневого контакта в ОРДЛО, отвод войск, согласие на ввод миротворцев на приведённых выше условиях поэтапно откроет шлюзы. А дальше — бесконечный «минский процесс», который мы десятилетиями видим в Приднестровье и Грузии и до которого «цивилизованному миру» фактически нет дела.

Донбасс? Мы вас всегда поддерживаем, но дальше с русскими соседями и своими коллаборантами старайтесь разговаривать сами: войну мы вам прекратили. Крым? Конечно, плохо все получилось, Россия — зло, но мы же никогда не будем его аннексию признавать.

Что/кто может реализации этого плана помешать? Увы, но, на мой взгляд, радикально способен на это сейчас лишь Путин. С его подозрительностью, тотальным недоверием к Западу и представлением о себе как Мессии, чья миссия — довести до конца «возрождение Великой России». Невзирая на проблемы и потери для себя и своего окружения.

Надеюсь, что я чего-то существенного не знаю. Что на Западе, независимо ни от чего, возьмут верх политики, непримиримые к путинскому режиму. Буду рад в итоге оказаться неправым.

Но вероятность того, что процесс пойдёт негативным для нас путём, по моим ощущениям, выше, чем когда-либо ранее с начала войны. Украинским политикам, украинской дипломатии предстоят тяжелые испытания. Они осложняются и лицемерной «усталостью» мира от «проблем Украины», и коррупционным имиджем отечественной элиты, который, конечно, будут использовать как повод для перехода в вопросе поддержки Украины от политики принципов к real politik.

Ещё ряд менее значимых факторов можно было бы привести, но хватит. В части внутренних дел каждый может додумать сценарий сам, опираясь на свои убеждения. Но в знаменателе, безусловно, то, что русские воспользуются любыми проблемами Украины для внутренней дестабилизации и «принуждения к миру» на выгодных им условиях. И сами продолжат эти проблемы создавать/развивать/усугублять. Разнообразные рычаги — от прямых агентов, внедрённых в политику, власть и СМИ, до полезных идиотов, раскалывающих украинское общество по любому поводу, — в арсенале у них имеются.

Текст опубликован с разрешения автора

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