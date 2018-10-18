Айдер Муждабаев

Последние протесты в РФ, где фронтменами фактически оказались дети, многое говорит о взрослых в России, об их трусости и несостоятельности целого поколения
Последние протесты в РФ, где фронтменами фактически оказались дети, многое говорит о взрослых в России, об их трусости и несостоятельности целого поколения
Шесть месседжей, которые Москва готовит к украинским выборам
Российский журналист Орхан Джемаль погиб при исполнении, был военным журналистом и поехал снимать фильм про ЧВК Вагнера (боевой отряд гибридной войны).
Украина играет в чужую игру: российскую гибридную агрессию, в которой самое важное – не только что-то завоевать, кого-то купить, но и легализовать публичное пространство
Очевидно, что в Хельсинки был спектакль, но спектакль хороший и достаточно красноречивый. И это сложно комментировать иначе, как абсолютную победу России
Не нужно ждать конца ЧМ-2018, чтобы знать, кто станет чемпионом – им уже стал Владимир Путин. Это – общеизвестный факт
Единственный реальный толк от встречи Трампа-Путина – возможный разговор о голодающих политзаключенных, в частности, об Олеге Сенцове
Я хотел бы поговорить о томосе об автокефалии, за который борется Украина: чтобы получить автокефалию из рук Синода и Вселенского патриарха Варфоломея
Представьте, что я – Путин. У него, на мой взгляд, сейчас – настоящий праздник: весь мир – у его ног.
Все наши помыслы/действия, направленные на освобождение Сенцова и других, — чисты. Только одна проблема — они безрезультатны
Вчера Голландская прокуратура официально сделала выводы о том, кто Буком сбил Боинг МН17 над Донбассом
Я хотел бы поговорить о голодовке Олега Сенцова
В ночь с 17 на 18 мая 1944 года мои родственники заснули в своих домах жителями своей земли, а рано утром проснулись изгоями, а вечером уезжали в запертых товарных вагонах из Крыма в никуда навсегда
Если включить мозги, отключив эмоции, то стоит рассматривать Керченский мост, как экономическую санкцию против РФ, которую Путин наложил сам
Благодаря своему происхождению, я с детства мог легко представить себя на месте гонимого. И не принимаю никаких аргументов за гонения на цыган
Вожди новой русской империи так и не осознали, с каким народом вступили в историческое и моральное противостояние
Уважаемый Петр Алексеевич, как это может быть, что вы не знаете о завершении работы конституционной комиссии по Крыму?
Мир должен стать последовательно русофобским, во всем — от экономики и до спорта
У тех, кто считает депортацию Саакашвили решением проблем, они только начинаются
"Антибандеровский закон" — из той же песни "Былое величие в обмен на реальность"
Вероятность того, что процесс пойдёт негативным для нас путём выше, чем когда-либо ранее с начала войны. Украинской дипломатии предстоят тяжелые испытания
В правительстве предложили создать публичный реестр украинских артистов, гастролирующих в РФ, и обязать их платить военный сбор.
Украинским политикам нужно научиться не только публично обличать и обещать, но и публично извиняться
Народ злой. Не из-за Миши. Из-за воровства, из-за лжи и искусственного пиара
Закон о гастролях российских артистов в Украине – инициатива правильная, но не решает всех проблем
Двойное позиционирование мешает во всем – влияет на политические решения и на отношение к нам западных стран
Очевидно, работа "украинских" предприятий в ОРДЛО не была добровольным пожертвованием Путина в бюджет Украины
Их изначальный статус в нашей стране ‒ сдавшиеся правоохранительным органам уголовные преступники, совершившие одно из тягчайших государственных преступлений
Может, в обмен на ресурсы и налоги из ОРДЛО наше правительство ничего не делает для возвращения Крыма? Или в обмен не называет войну войной?
Я Россию отпустил, но Россия не отпускает. Не меня ‒ Украину
Господа коррупционеры, это только кажется, что Румыния далеко, что нет прямых аналогий, а вы хитрее, чем тамошние
Геббельсу и его пропагандистам и в голову не пришло обвинять евреев и борцов с антисемитизмом в антисемитизме. А в РФ XXI века — додумались и внедрили
Ситуация с телеканалом не существует сама по себе, она – прямое следствие ситуации, в которую всех нас втянуло руководство РФ
РФ ведет войну, россияне. И ее жертвы не будут сострадать вам и сострадать вместе с вами
Результаты голосования за резолюцию по Крыму в Генассамблее ООН удивили меня далеко не в лучшую сторону
Запад требует от Украины де-факто капитуляции, легитимации российских завоеваний, да еще и доступа агрессора к системе власти в стране
Должны быть четкие критерии, мониторинг и ответственные люди, с которых можно спросить
За счет этих выборов Россия пытается «пришить» к себе Крым в глазах мирового сообщества
«Братская дружба России и Армении» не стоит ничего
Неизвестно, сколько ещё нас погибнет в этой безумной развязанной Россией войне. Никаких причин для его убийства внутри Украины я не вижу
Победить террористов сможет только свободный мир — и без помощи других террористов
Страшно представить, как дети умирали, пока двадцать часов никто не думал о них. И до этого особо не думали. И завтра уже забудут
Государственный след в фанатском побоище — это очень серьёзно
Если вдруг что-то кажется вам обидным, несправедливым, нужно иметь в виду, что эти обиды обоснованы
Нужен решительный ответ на усиление национальных репрессий против крымских татар со стороны тоталитарной РФ
Украинский народ хочет не безгрешных, но, как минимум, не оторванных от реальности, открытых людям, искренних лидеров
Речь идет не о запрете Меджлиса, а об окончательном превращении крымских татар в изгоев
Доказательством существования геноцида не должен стать новый геноцид
После Нового года Москва поставлена Киевом в явно проигрышную ситуацию. И это доказывает слабый ход Кремля – проведение соцопроса ВЦИОМ
В России меня не слышали: у "русского мира" прямо противоположные задачи. А в Украину я верю
Попробую коротко описать ситуацию с энергетической блокадой Крыма — какой она мне представляется на данный момент
Многие в России и Украине никогда не видели этих слез - слез народа, который семьдесят лет травили и мучили
Российская власть открыто говорит гражданам, что считает их своей собственностью, причем не самой ценной
Российские спецслужбы пытаются запугать крымских татар, Украина в свою очередь игнорирует факты репрессий по национальному признаку. И это огромный минус для страны
Меджлис могут запретить по абсолютно надуманному, сталинскому доносу "симферопольской общественности"
Полуостров стал пропагандистски проигрышен для России. Отхватили — и трава не расти
Отношение к крымским татарам для меня — лакмус. Тест на равнодушие и способность предать
Блокада доказала, что она мирная, а её требования — это вопрос не коммерческого торга с кем-либо, а принципа
Российское телевидение никак не может решить: в Крыму полно своих продуктов или же Украина морит жителей полуострова голодом
Если страна забывает о Крыме и судьбах живущих там людей, она теряет моральное право говорить об агрессии, аннексии и оккупации
Информация о готовящейся блокаде, судя по реакции, попала, как соль на раны
Именно с осознания бесчеловечности Крымнаша начнется новая Россия
Принимая дебильные решения, российские чиновники должны понимать, что делают свой личный выбор. Тогда число энтузиастов резко уменьшится
Скоро мы станем свидетелями брезгливости к российским "киношникам" со стороны их коллег во всем человеческом мире
Денег нет и не будет, товарищи "патриоты", если ваши фамилии, конечно, не Якунин, Тимченко или Ротенберг
Россия — это уже полноценно фашистское государство
Россияне поведали социологам, что не любят Америку и Украину, а любят Белоруссию и Китай. По данному поводу — четыре короткие мысли
Если этой акции не будет, — то какая «Україна це Європа»
Россия так переменчива, что статус агента через несколько лет будет круче звезды героя
С людоедами и лицемерами, которые радуются смертям украинцев, я праздновать ничего не собираюсь
Крымские татары ощущают себя, как в гетто, где с людьми можно творить все, что вздумается
Бизнес из Крыма бежал, бежит и будет бежать. А все «родные, крымские» товары в Москве – контрабанда с переклеенными этикетками из Украины
Россия в Крыму де-факто вступает в период этнических чисток, что должно быть адекватно оценено мировым сообществом
Неравнодушные граждане разных стран протестуют против усиливающейся дискриминации крымских татар. Требуют прекратить репрессии. И только в одной стране ничего не слышно
То, что при царях делалось путем лишения крымских татар земли, а при Сталине — с помощью НКВД, сейчас делается методом «гибридной депортации»: унижения–угрозы–аресты–суды–запреты
Практически всем в РФ трагедия крымских татар, разорванных между странами, а в Крыму задыхающихся от угроз и репрессий, безразлична
Три вывода из рассказа российского президента о подготовке операции по аннексии Крыма
Давайте называть это не обтекаемыми «злобой» и «ненавистью», а прямо — фашизацией общества
Установка памятника Сталину в Ялте – кощунство и глумление над памятью каждого из 40% крымских татар, погибших во время и после варварской депортации 1944 года
Чем те люди, которые сейчас в «русском Крыму» глумятся над крымскими татарами, упиваясь безнаказанностью и силой, лучше тех, кто издевался над евреями в Аушвице?
Об этом мне трудно говорить складно, лучше просто по пунктам
Создается полностью параллельная реальной телекартина мира, в которой общее с настоящей — только время, погода, названия стран и имена политиков
Национал-популист Навальный намеренно сравнивает Крым с Северным Кипром, чтобы вынести его за скобки, но правда заключается в том, что причина всех российских бед — Крым и прямо вытекающий из него Донбасс
Российская "элита" с чувством глубокого удовлетворения принимает свое историософическое возвращение в родную гавань империи Юань
При действующем президенте Россия стремительно деградирует во всех сферах
Сто лет назад началась борьба за украинскую автокефалию
Событием №1 на этой неделе стала катастрофа российского Союза, которая в очередной раз напомнила нам о том, что космос от нас несколько дальше, чем привыкли думать многие оптимисты. Но хватало и других интересных новостей.
В преддверии президентских выборов в стране нас пугают реваншем. Но опасаться его нужно уже сейчас — ползучая контрреволюция ежедневно отвоевывает свои позиции
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
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