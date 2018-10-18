Айдер Муждабаев

18 октября 2018, четверг
Надежды нет. Почему протесты в России обречены

Последние протесты в РФ, где фронтменами фактически оказались дети, многое говорит о взрослых в России, об их трусости и несостоятельности целого поколения

12 сентября, 18:53
4
Гибридная война. Что РФ вбивает в головы украинцам?

Шесть месседжей, которые Москва готовит к украинским выборам

16 августа, 17:38
3
Частная армия Путина. О чем говорит убийство Орхана Джемаля?

Российский журналист Орхан Джемаль погиб при исполнении, был военным журналистом и поехал снимать фильм про ЧВК Вагнера (боевой отряд гибридной войны).

01 августа, 17:00
5
Победа Усика. Старые "братья" на новый лад?

Украина играет в чужую игру: российскую гибридную агрессию, в которой самое важное – не только что-то завоевать, кого-то купить, но и легализовать публичное пространство

23 июля, 16:32
19
Как Путин обуздал Трампа

Очевидно, что в Хельсинки был спектакль, но спектакль хороший и достаточно красноречивый. И это сложно комментировать иначе, как абсолютную победу России

18 июля, 11:13
2
По принципу ЧМ-2018. Как Россия покупает мир?

Не нужно ждать конца ЧМ-2018, чтобы знать, кто станет чемпионом – им уже стал Владимир Путин. Это – общеизвестный факт

10 июля, 16:00
5
Хельсинский сговор Трампа-Путина

Единственный реальный толк от встречи Трампа-Путина – возможный разговор о голодающих политзаключенных, в частности, об Олеге Сенцове

06 июля, 16:21
1
Смертельная постановка Кремля

Как в России "спасают" Олега Сенцова

04 июля, 16:42
1
Автокефалия в Украине. Что предпримет Москва?

Я хотел бы поговорить о томосе об автокефалии, за который борется Украина: чтобы получить автокефалию из рук Синода и Вселенского патриарха Варфоломея

25 июня, 16:17
7

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Вопрос национальной безопасности

Нужно ли проводить в Украине Марши равенства?

20 июня, 12:49
11
Россия побеждает по всем фронтам

Представьте, что я – Путин. У него, на мой взгляд, сейчас – настоящий праздник: весь мир – у его ног.

13 июня, 16:13
9
Что может заставить Путина освободить Сенцова

Все наши помыслы/действия, направленные на освобождение Сенцова и других, — чисты. Только одна проблема — они безрезультатны

29 мая, 16:28
3
Пора бойкотировать ЧМ по футболу в России

Вчера Голландская прокуратура официально сделала выводы о том, кто Буком сбил Боинг МН17 над Донбассом

25 мая, 16:52
2
Партия равнодушных. Как спасти Олега Сенцова

Я хотел бы поговорить о голодовке Олега Сенцова

23 мая, 15:43
5
Крым всегда горел под русскими сапогами

В ночь с 17 на 18 мая 1944 года мои родственники заснули в своих домах жителями своей земли, а рано утром проснулись изгоями, а вечером уезжали в запертых товарных вагонах из Крыма в никуда навсегда

18 мая, 15:32
0
Зачем Путину Крымский мост

Если включить мозги, отключив эмоции, то стоит рассматривать Керченский мост, как экономическую санкцию против РФ, которую Путин наложил сам

15 мая, 17:03
1
Все мы цыганские дети

Благодаря своему происхождению, я с детства мог легко представить себя на месте гонимого. И не принимаю никаких аргументов за гонения на цыган

27 апреля, 15:42
5
Я горжусь тем, что крымский татарин

Вожди новой русской империи так и не осознали, с каким народом вступили в историческое и моральное противостояние

19 марта, 14:13
6
Имиджевая катастрофа Порошенко

Уважаемый Петр Алексеевич, как это может быть, что вы не знаете о завершении работы конституционной комиссии по Крыму?

28 февраля, 17:09
3
Чем полезна русофобия

Мир должен стать последовательно русофобским, во всем — от экономики и до спорта

21 февраля, 14:18
9
Проблемы только начинаются. О чем говорит депортация Саакашвили

У тех, кто считает депортацию Саакашвили решением проблем, они только начинаются

13 февраля, 08:03
5
Уверенно к Третьей мировой

"Антибандеровский закон" — из той же песни "Былое величие в обмен на реальность"

02 февраля, 14:50
3
Сложная игра Запада вокруг Украины

Вероятность того, что процесс пойдёт негативным для нас путём выше, чем когда-либо ранее с начала войны. Украинской дипломатии предстоят тяжелые испытания

31 января, 12:07
2
Поющие в России

В правительстве предложили создать публичный реестр украинских артистов, гастролирующих в РФ, и обязать их платить военный сбор.

12 января, 19:57
5
Саакашвили совершил ошибку

Украинским политикам нужно научиться не только публично обличать и обещать, но и публично извиняться

18 декабря 2017, 16:33
7
Вы реально достали. И это скажет любой украинец

Народ злой. Не из-за Миши. Из-за воровства, из-за лжи и искусственного пиара

06 декабря 2017, 14:21
13
Въезд запрещен. О гастролях российских артистов в Украине

Закон о гастролях российских артистов в Украине – инициатива правильная, но не решает всех проблем  

09 ноября 2017, 19:11
8
Правда об украинских гастролерах в России

Двойное позиционирование мешает во всем – влияет на политические решения и на отношение к нам западных стран

27 октября 2017, 19:24
1
Беларусь – друг Украины?

Из чего это следует?

21 июля 2017, 18:01
8
Новая реальность в войне с Россией

Очевидно, работа "украинских" предприятий в ОРДЛО не была добровольным пожертвованием Путина в бюджет Украины

20 марта 2017, 12:03
6
Дело Насирова. Вот где деньги лежат

Это дело показательно во всем

17 марта 2017, 15:03
2
Законный путь Вороненкова и Маскаковой

Их изначальный статус в нашей стране ‒ сдавшиеся правоохранительным органам уголовные преступники, совершившие одно из тягчайших государственных преступлений

20 февраля 2017, 11:03
4
Что мы отдаем Путину за уголь из ОРДЛО?

Может, в обмен на ресурсы и налоги из ОРДЛО наше правительство ничего не делает для возвращения Крыма? Или в обмен не называет войну войной?

17 февраля 2017, 09:21
16
Почему я до сих пор пишу о России

Я Россию отпустил, но Россия не отпускает. Не меня ‒ Украину

08 февраля 2017, 16:37
3
Румынский Майдан – сигнал для Украины

Господа коррупционеры, это только кажется, что Румыния далеко, что нет прямых аналогий, а вы хитрее, чем тамошние

07 февраля 2017, 10:21
3
Во что превратилась путинская Россия

Геббельсу и его пропагандистам и в голову не пришло обвинять евреев и борцов с антисемитизмом в антисемитизме. А в РФ XXI века — додумались и внедрили

26 января 2017, 09:52
13
Запрет "Дождя": кто виноват

Ситуация с телеканалом не существует сама по себе, она – прямое следствие ситуации, в которую всех нас втянуло руководство РФ

13 января 2017, 16:37
8
Почему украинцы не сочувствуют россиянам

РФ ведет войну, россияне. И ее жертвы не будут сострадать вам и сострадать вместе с вами

26 декабря 2016, 11:39
71
Большинство в ООН – не против аннексии Крыма

Результаты голосования за резолюцию по Крыму в Генассамблее ООН удивили меня далеко не в лучшую сторону

16 ноября 2016, 12:13
21
Выполним Минск – Украина закончится

Запад требует от Украины де-факто капитуляции, легитимации российских завоеваний, да еще и доступа агрессора к системе власти в стране

12 октября 2016, 14:21
19
Как помешать звездному десанту "русского мира"

Должны быть четкие критерии, мониторинг и ответственные люди, с которых можно спросить

06 октября 2016, 15:41
2
Шанс для Украины. Что делать с российскими выборами

За счет этих выборов Россия пытается «пришить» к себе Крым в глазах мирового сообщества

13 сентября 2016, 10:03
4
Армяне и российские голоса «старшего брата»

«Братская дружба России и Армении» не стоит ничего

01 августа 2016, 07:13
2
Павел Шеремет погиб за всех нас

Неизвестно, сколько ещё нас погибнет в этой безумной развязанной Россией войне. Никаких причин для его убийства внутри Украины я не вижу

20 июля 2016, 16:14
11
Пожалуйста, не играйте на руку РФ

Победить террористов сможет только свободный мир — и без помощи других террористов

15 июля 2016, 17:10
6
"Русский мир" погубил 14 детей

Страшно представить, как дети умирали, пока двадцать часов никто не думал о них. И до этого особо не думали. И завтра уже забудут

21 июня 2016, 10:57
11
Футбольные хулиганы и чартер Путина

Государственный след в фанатском побоище — это очень серьёзно

14 июня 2016, 15:36
10
Украинцы имеют право думать о россиянах «не так»

Если вдруг что-то кажется вам обидным, несправедливым, нужно иметь в виду, что эти обиды обоснованы

08 июня 2016, 14:23
17
Что Украина может сделать для крымских татар

Нужен решительный ответ на усиление национальных репрессий против крымских татар со стороны тоталитарной РФ

19 мая 2016, 12:03
6
Как Порошенко остаться на второй срок

Украинский народ хочет не безгрешных, но, как минимум, не оторванных от реальности, открытых людям, искренних лидеров

19 апреля 2016, 09:03
5
Гибридное гетто для крымских татар

Речь идет не о запрете Меджлиса, а об окончательном превращении крымских татар в изгоев

14 апреля 2016, 18:03
5
Житейская "сценка" о России, Украине и Крыме

Поверьте, мне непросто это писать

01 марта 2016, 12:33
9
Два года оккупации Крыма. Репрессии усиливаются

Доказательством существования геноцида не должен стать новый геноцид

26 февраля 2016, 18:51
3
Царь умывает руки

После Нового года Москва поставлена Киевом в явно проигрышную ситуацию. И это доказывает слабый ход Кремля – проведение соцопроса ВЦИОМ 

04 января 2016, 11:03
26
Хозяева "русского севера" и медведица

Не животных жалейте, а себя

24 декабря 2015, 12:03
5
"Холодные люди". Я видел их в России, вижу и здесь

В России меня не слышали: у "русского мира" прямо противоположные задачи. А в Украину я верю

04 декабря 2015, 13:11
5
Блокада Крыма: что сейчас и что дальше

Попробую коротко описать ситуацию с энергетической блокадой Крыма — какой она мне представляется на данный момент 

30 ноября 2015, 09:07
26
Слезы крымских татар

Многие в России и Украине никогда не видели этих слез - слез народа, который семьдесят лет травили и мучили

23 ноября 2015, 17:03
7
Самый честный Кремль. За что Путин заслужил аплодисменты

Российская власть открыто говорит гражданам, что считает их своей собственностью, причем не самой ценной

11 ноября 2015, 18:18
3
Крым. Новый виток страха

Российские спецслужбы пытаются запугать крымских татар, Украина в свою очередь игнорирует факты репрессий по национальному признаку. И это огромный минус для страны

04 ноября 2015, 07:37
3
Чего добьется Россия, запретив Меджлис

Меджлис могут запретить по абсолютно надуманному, сталинскому доносу "симферопольской общественности"

27 октября 2015, 10:13
5
Крым — наш, то есть, Крым — на…

Полуостров стал пропагандистски проигрышен для России. Отхватили — и трава не расти

21 октября 2015, 07:37
22
Дорогим товарищам, "обеспокоенным крымскими татарами"

Отношение к крымским татарам для меня — лакмус. Тест на равнодушие и способность предать

05 октября 2015, 09:30
23
Гражданская блокада Крыма: первые итоги

Блокада доказала, что она мирная, а её требования — это вопрос не коммерческого торга с кем-либо, а принципа

28 сентября 2015, 07:37
5
Кремлевские пропагандисты, определитесь

Российское телевидение никак не может решить: в Крыму полно своих продуктов или же Украина морит жителей полуострова голодом

25 сентября 2015, 07:37
7
Честно о блокаде в Крыму

Если страна забывает о Крыме и судьбах живущих там людей, она теряет моральное право говорить об агрессии, аннексии и оккупации

23 сентября 2015, 20:11
30
Блокада Крыма: почему испугались сторонники Москвы

Информация о готовящейся блокаде, судя по реакции, попала, как соль на раны

09 сентября 2015, 07:37
43
Мой совет заболевшим #Крымнашем

Именно с осознания бесчеловечности Крымнаша начнется новая Россия

27 августа 2015, 08:17
11
Почему нужно запереть российскую власть внутри страны

Принимая дебильные решения, российские чиновники должны понимать, что делают свой личный выбор. Тогда число энтузиастов резко уменьшится

25 августа 2015, 18:37
8
Олег Сенцов и приговор обезумевшего рейха

Скоро мы станем свидетелями брезгливости к российским "киношникам" со стороны их коллег во всем человеческом мире

20 августа 2015, 11:27
2
Где деньги на Крым

Денег нет и не будет, товарищи "патриоты", если ваши фамилии, конечно, не Якунин, Тимченко или Ротенберг

19 августа 2015, 16:37
3
Россия — одна против человечества

Конец с вето

30 июля 2015, 10:34
5
Крым: ворота в гетто захлопываются

Россия — это уже полноценно фашистское государство

28 июля 2015, 14:34
16
Любить по-русски Китай и Белоруссию

Россияне поведали социологам, что не любят Америку и Украину, а любят Белоруссию и Китай. По данному поводу — четыре короткие мысли 

08 июня 2015, 14:45
8
Гей-парад как бой за Украину

Если этой акции не будет, — то какая «Україна це Європа»

05 июня 2015, 16:17
15
Страна дураков. О скандале вокруг фонда "Династия"

Россия так переменчива, что статус агента через несколько лет будет круче звезды героя

26 мая 2015, 17:11
5
Патриоты лжи

Что ж вы молчите, певцы и поэты "Новороссии"?

25 мая 2015, 09:15
5
Настоящий День Победы

С людоедами и лицемерами, которые радуются смертям украинцев, я праздновать ничего не собираюсь

26 апреля 2015, 22:11
10
Новые аресты в Крыму

Крымские татары ощущают себя, как в гетто, где с людьми можно творить все, что вздумается

21 апреля 2015, 14:48
1
Крым по уши в родной гавани

Бизнес из Крыма бежал, бежит и будет бежать. А все «родные, крымские» товары в Москве – контрабанда с переклеенными этикетками из Украины

15 апреля 2015, 19:21
19
От войны к гибридному геноциду XXI века

Россия в Крыму де-факто вступает в период этнических чисток, что должно быть адекватно оценено мировым сообществом

07 апреля 2015, 09:21
6
14 процентам. Почему Россия уже не изменится

Неравнодушные граждане разных стран протестуют против усиливающейся дискриминации крымских татар. Требуют прекратить репрессии. И только в одной стране ничего не слышно

06 апреля 2015, 10:07
9
Крымские татары: гибридная депортация

То, что при царях делалось путем лишения крымских татар земли, а при Сталине — с помощью НКВД, сейчас делается методом «гибридной депортации»: унижения–угрозы–аресты–суды–запреты

18 марта 2015, 09:20
5
По стопам Гитлера. Как же не стыдно тебе, моя Россия?

Практически всем в РФ трагедия крымских татар, разорванных между странами, а в Крыму задыхающихся от угроз и репрессий, безразлична

16 марта 2015, 18:10
2
Признание президента. Как Путин сам себя подставил

Три вывода из рассказа российского президента о подготовке операции по аннексии Крыма 

10 марта 2015, 09:03
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Давайте будем честными перед памятью Немцова

Давайте называть это не обтекаемыми «злобой» и «ненавистью», а прямо — фашизацией общества

01 марта 2015, 15:40
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Сталин в Крыму – как Гитлер в Израиле

Установка памятника Сталину в Ялте – кощунство и глумление над памятью каждого из 40% крымских татар, погибших во время и после варварской депортации 1944 года

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Чем те люди, которые сейчас в «русском Крыму» глумятся над крымскими татарами, упиваясь безнаказанностью и силой, лучше тех, кто издевался над евреями в Аушвице?

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Вся пролитая кровь целиком и полностью на России

Об этом мне трудно говорить складно, лучше просто по пунктам

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Айдер Муждабаев

Журналист, медиаменеджер, заместитель гендиректора телеканала ATR

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