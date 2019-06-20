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Катерина Тейлор

Арт-эксперт, соосновательница Port creative hub

Музей на Банковой. Когда Зеленский забыл посоветоваться

Сегодня, 13:28
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Идея прекрасная, если бы она не звучала из уст президента

Тема дня — художественный музей на Банковой.

Идея прекрасная, если бы она не звучала из уст президента. Начнем с того, что это не входит в его компетенции и было бы здорово, если бы каждый занимался своим делом. Геополитикой и обороной, например.

Но раз уж так вышло, то можно разобрать что хорошо, а что плохо.

Музей, как идея — хорошо. В запасниках действительно много чего лежит и гниет. И в национальном художественном, и в одесском художественном и так далее. От 70 до 90% произведений находится в фондах. И только 10−20 выставляется. Что это значит? С одной стороны, что действительно не хватает выставочных площадей. С другой — это не значит, что все вещи должны быть на виду. Во-первых, много хрупкого, что не выдержит солнечных лучей, и это можно выставлять только временно. Еще больше того, что требует реставрации, что-то просто хранится, потому что числиться с советских времен и списать это просто так нельзя. Есть просто тематические вещи, которые достаются под соответствующие выставки. То есть треть или больше коллекций так и останутся в фондах, независимо от новых выставочных площадей.

Музей на Банковой — это еще один чемодан без ручки

И если спросить музеи, то проблема не только в выставочных площадях, а в ремонте и обновлении фондов и реставрации. А еще в том, чтобы модернизировать процессы, оцифровать коллекции и внедрить технологии. И в этом смысле, музей на Банковой — это еще один чемодан без ручки.

Сейчас это звучит как популизм, и снова заигрывание с искусством, которое воспринимается, как развлечение и зрелище «для людей», а не как инструмент геополитики.

Если строить или открывать новый музей — нужно спросить тусовку искусствоведов и музейных менеджеров — надо ли это им, и если да, то каким образом это воплощать. Надеюсь, mr president, со своими амбициями, не придет без стука играть в нашей песочнице, а сначала спросит разрешения и совета.

Текст публикуется с разрешения автора

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Теги:   Банковая Украинское искусство Искусство Музей

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