Мутная вода для Путина. Как проголосовали европейцы Сегодня, 16:57 941 Цей матеріал також доступний українською

Самая большая проблема, конечно, в Италии — там популисты уверенно получили более 50% голосов

Неплохо выборы в Европарламент завершились. Популисты-евроскептики в целом в пролете: две самые противные фракции, ENF/EAPN (Сальвини-Ле Пен) и EFDD (Фарадж) получают менее 15% мест и прибавили всего 30+ кресел в сравнении с прошлыми выборами (всего 751 мест в Европарламенте). Либерал-демократы (ALDE) и зеленые в сумме прибавили гораздо больше. Зеленые вообще очень мощно выступили: обогнали в итоге правопопулистский фронт ENF/EAPN, про который Сальвини хвастался, что он будет второй крупнейшей фракцией, а в итоге стал пятой.

Помимо более высокой явки (сознательные европейцы проснулись, пришли на участки и активнее проголосовали против популистов), свой вклад внес и коллапс австрийской FPÖ (пару лет назад они лидировали, а тут третье место с 17% в Австрии и их чуть не догнали зеленые) в связи с коррупционным скандалом вокруг их лидера Штрахе (отлично перед выборами сработали европейские спецслужбы). В Германии правопопулистская AfD набрала всего 11%, и тоже невероятно рванули зеленые, заняв второе место и опередив СДПГ.

Много комментируют Францию и первое место Ле Пен, но на самом деле разрыв с партией Макрона менее процента и результаты практически такие же, как в первом туре президентских выборов два года назад. Там гораздо более серьезная сенсация — третье место зеленых, которые намного обогнали правоцентристов-республиканцев. А, кстати, крупная прибавка в местах в Европарламенте для либдемов — это как раз результат большого процента партии Макрона.

В Германии правопопулистская AfD набрала всего 11%

В Британии тоже за фасадом первого места евроскептической Brexit Party Фараджа реальность немного иная: партии, выступающие жестко против Брекзита, набрали заметно больше, чем партии, выступающие жестко за (41% на 35% примерно).

Самая большая проблема, конечно, в Италии — там популисты получили уверенно более 50% голосов, Сальвини занял первое место, и, вероятно, вскоре одна из стран большой восьмерки может получить в качестве лидера, позировавшего на Красной площади в майке с Путиным. В Италии затяжной клубок проблем — страна много лет на грани рецессии и принимает на себя ключевой удар в виде притока мигрантов из Африки, взлет популистов здесь неудивителен (и удачная мутная вода для Путина).

В итоге Еврокомиссия будет, скорее всего, сформирована в коалиции христианскими демократами (EPP), социал-демократами и ALDE — так же, как и действующая комиссия Юнкера — у этих трех фракций в Европарламенте будет в совокупности почти 60% голосов. Вероятно, в комиссию возьмут кого-то из зеленых, учитывая их резкий рывок — вместе с зелеными голосов под 70%.

У всех евроскептических партий вместе взятых — ENF/EAPN (Сальвини-Ле Пен), EFDD (Фарадж), более мягких евроскептиков из ECR (Качиньский) и неприсоединившегося пока Орбана (ему приостановили членство в EPP) — менее 25%. Ультраправая антиевропейская революция немного откладывается.

Вместе с тем, схожая композиция партий, формирующих Еврокомиссию, не означает отсутствия перемен: усилившаяся роль либдемов и смена поколений руководителей неизбежно ведут к переменам — лидирующая фракция христианских демократов (EPP) уже выдвинула на пост главы Еврокомиссии вместо пожилого Юнкера моего ровесника Манфреда Вебера. Пожелаем ему успешного формирования коалиции и поскорее возглавить Еврокомиссию, он классный.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени