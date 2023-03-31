Мрачный прогноз. Почему Путин в отчаянии и разыгрывает ядерную карту 31 марта, 17:46 Эксклюзив NV Путин возобновил свое бряцание ядерным оружием (Фото:REUTERS)

Путин неоднократно прибегал к ядерному шантажу с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Что происходит сейчас?

Владимир Путин возобновил свое бряцание ядерным оружием в конце марта, заявив, что планирует разместить тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси. Этот во многом символический шаг был определенно направлен на то, чтобы запугать западных лидеров и удержать их от дальнейшего вооружения Украины. Однако на самом деле этот жест просто подчеркивает растущее отчаяние России и отсутствие у Кремля альтернативных вариантов по мере того, как попытки завоевания Украины продолжают срываться.

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Путин неоднократно прибегал к ядерному шантажу с момента начала полномасштабного вторжения в Украину чуть более тринадцати месяцев назад. В первые несколько дней вторжения российский диктатор продемонстрировал свою готовность к ядерному запугиванию, публично приведя ядерные силы своей страны в состояние «особой боевой готовности». Это было повсеместно истолковано как попытка воспрепятствовать любому вмешательству Запада.

Позже плохо завуалированные ядерные угрозы прозвучали в сентябре 2022 года, когда Путин попытался усилить свое неуверенное вторжение. После череды поражений на полях сражений и досадных отступлений он объявил о первой мобилизации своей страны со времен Второй мировой войны, прежде чем похвастаться непревзойденным «оружием разрушения» России и поклялся «использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства» для защиты страны. «Я не блефую», — предупредил Путин.

Нетрудно представить, почему Путину сейчас в очередной раз приходится начинать бряцание ядерным оружием. В последние месяцы военная помощь Украине вышла на новый уровень и при этом пересекла несколько красных линий России. Западные страны согласились поставлять Киеву новейшие системы ПВО, современные боевые танки и реактивные истребители. Что характерно, Путин сформулировал свои планы размещения ядерного оружия в Беларуси как ответ на решение Великобритании предоставить Украине противотанковые боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Еще больше плохих новостей для России пришло в середине марта

Тем временем военная удача продолжает покидать Россию в Украине. Полугодовая кампания по принуждению Украины к подчинению путем нанесения ударов по гражданской инфраструктуре страны закончилась провалом. Вдоль линии фронта на юге и востоке Украины с начала 2023 года ведется широко разрекламированное российское наступление, но оно не смогло добиться значительного прогресса, при этом армия агрессора понесла катастрофические потери. Это приводит к быстрой деморализации путинской армии в Украине, поскольку в социальных сетях регулярно публикуются видеообращения, в которых группы недавно мобилизованных российских солдат жалуются на самоубийственную тактику и большое количество погибших.

Также мало оснований для оптимизма у России и на международном фронте, где первоначальные ожидания ослабления западной поддержки Украины быстро испаряются. Действительно, в первые месяцы 2023 года приверженность демократического мира Украине выглядела сильнее, чем когда-либо. В феврале президента Украины Владимира Зеленского встретили как героя во время его короткой поездки в Лондон, Париж и Брюссель. Спустя несколько недель президент США Джо Байден прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть свою решимость поддерживать Украину.

Еще больше плохих новостей для России пришло в середине марта, когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях, связанных с массовой депортацией украинских детей. Хотя непосредственной опасности того, что российский правитель предстанет перед судом, нет, обвинение является еще одним унижением, подчеркивающим статус Путина как изгоя и ослабляющим его положение как дома, так и за рубежом.

Даже недавний визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву не смог рассеять мрак. Встреча на высшем уровне принесла Путину мало конкретных достижений, но укрепила его позицию младшего партнера во все более неравноправных двусторонних отношениях. Интересно, что одним из немногих связанных с безопасностью итогов визита стало совместное заявление, призывающее все ядерные державы воздержаться от размещения ядерного оружия за пределами своих национальных границ. Последовавшее за этим решение Путина разместить ядерное оружие в Беларуси вполне может свидетельствовать о его разочаровании в связи с очевидным нежеланием Китая более решительно поддерживать Россию.

Тем не менее все ещё далеко неясно, способна ли Россия вернуть себе военную инициативу в Украине обычными средствами. Кремлевские чиновники недавно начали говорить о значительном увеличении военного производства, в то время как продолжают ходить слухи о дополнительных волнах мобилизации, чтобы поддержать истощенные ряды российских сил вторжения. Однако этот оптимизм противоречит реалиям в Украине: министерство обороны Великобритании недавно сообщило, что Россия в настоящее время развертывает танки и бронетехнику 1950-х и 1960-х годов, «чтобы компенсировать предыдущие потери». При ограниченном доступе к западным технологиям, которые для России недоступны из-за санкций, многие аналитики ставят под сомнение наступательный потенциал российской армии, состоящей в основном из призывников, плохо мотивированных войск с ограниченной подготовкой и устаревшим снаряжением.

Этот мрачный прогноз помогает объяснить, почему Путин разыгрывает ядерную карту. Его ядерные угрозы могут показаться пустыми, но они слишком серьезны, чтобы полностью игнорировать их, и он это знает. В то же время международное сообщество не может допустить успеха путинской тактики запугивания. Если ядерный шантаж окупится для Путина в Украине и позволит ему вырвать своего рода победу из пасти поражения, то такое поведение станет нормальным элементом международных отношений с разрушительными последствиями для глобальной безопасности. Страны по всему миру будут стремиться обзавестись собственными ядерными арсеналами, чтобы избежать участи Украины.

До сих пор реакция на последнее путинское бряцание ядерным оружием была обнадеживающей. Официальные лица США, ЕС и НАТО были едины в своем осуждении. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал это «безответственной эскалацией и угрозой европейской безопасности», а министерство иностранных дел Германии обвинило Россию в «очередной попытке ядерного запугивания». Пожалуй, самый близкий к истине комментарий исходил из Киева: советник президента Михаил Подоляк заявил, что комментарии Путина демонстрируют, что он боится поражения в Украине и не может предложить ничего, кроме тактики запугивания.

Скорее всего, в ближайшие месяцы мы все чаще будем сталкиваться с такой тактикой запугивания. Поскольку украинские военные в настоящее время готовятся к тому, что обещает стать их крупнейшим наступлением в войне, положение России может значительно ухудшиться весной и летом 2023 года.

Если он окажется перед перспективой решительного военного поражения, Путин почти наверняка эскалирует свой ядерный шантаж, переведя его на очередной новый уровень опасности. В этот момент международное сообщество должно объединиться, чтобы не дать России привести мир к катастрофе.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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