Как выжить в войне, которая длится дольше, чем у нас есть силы

Мы входим в этап войны, когда истощение становится не эпизодом, а основой бытия. Когда снова приходится отвечать себе на вопрос: как жить дальше, зная, что «дальше» — это еще не мир.

Наша армия — на фронте. Но тыл — тоже в строю. Только другое вооружение: выдержка, ответственность, поддержка. И именно здесь мы, как общество, сталкиваемся с парадоксом: мы устали — но, в то же время, не имеем права на усталость. Как те, которые на фронте, так и те, которые в тылу.

Когда политик уезжает в отпуск — это скандал. Когда в театре нет билетов — это вызывает возмущение. Когда кто-то улыбается на фото в купальнике — это воспринимается как предательство.

Но это фальшивая оптика войны. И она ведет нас к катастрофе.

Нет, война не требует истощения общества. Война — не режим святой инквизиции, где счастье под запретом, а отдых — криминал. У нас нет роскошной альтернативы: либо выжить физически, либо выгореть морально.

Украинское общество живет на третьем дыхании

Потому что в реальности война — это даже не марафон, а триатлон без финишной ленты. И в таком забеге выживает не самый сильный, а тот, кто умеет чередовать нагрузку с восстановлением.

Украинское общество живет на третьем дыхании. Первое закончилось в 2022-м. Второе — летом 2023-го. Теперь мы тянем из последнего резерва. И неудивительно, что больше всего выгорают те, кто с первых дней держали строй — на фронте, в тылу, в волонтерстве, в общественном секторе. Те, кто не сломались, но теряют себя.

Мы должны организоваться как «вахтовое общество». Нам нужна общественная дисциплина восстановления. Условная «вахта» — когда одни держат линию обороны, другие — усиливают способность, а третьи — отдыхают.

Это не слабость, а модель выживания в длительной войне.

Надо дать себе право на театры, аквапарки, кино и смех — не предавая фронт. Потому что война не запрещает жизнь, она ей угрожает.

А восстановление — это обязательный вклад в устойчивость. И да, в армии тоже.

Вместо упреков — правила распределения нагрузки. Общественный договор не должен быть таким: «или все работают без отдыха, или все на Мальдивах, или все на фронте». Оно должно быть как в армии, так и в тылу по принципу: кто-то — на позиции, кто-то — в резерве, кто-то — в госпитале. Но все — в строю.

Отпуск министра — не проблема, если это часть системы, а не привилегия. Отдых волонтера — не предательство, если после него он снова возвращается к делам. Отдых военного — наша общая потребность и ответственность.

Если мы хотим дожить не только до победы, а до новой жизни после нее, мы должны начать понимать цену ресурса — человеческого.

Быть стойкими — это не всегда быть на передовой. Это еще и не дать передовой остаться наедине.

У нас еще будет много битв. И много этапов этой войны. Но если мы позволим себе коллективное выгорание — нам не помогут никакие ракеты Томагавк. В войне на истощение соревнуются не только армии на поле боя, но общественные системы. Такая война выигрывается не только железом, а еще и пульсом нации. Лучше организованный в длинную — забирает победу. Кто надорвался — поражение.

И поэтому наше третье дыхание — это не последнее. Если мы научимся беречь себя — найдется и четвертое.