Может ли украинская экономика расти выше 5%? Сегодня, 17:07 399 Цей матеріал також доступний українською

Топливо для экономического роста – инвестиции

Польская экономика продемонстрировала рост в 2018 году на 5,1%, украинская – на 3,3%. Есть ли шансы у украинской экономики достичь таких темпов роста, как в Польше, и что для этого нужно? Ответ – привлечение инвестиций.

Инвестиции – топливо для экономического роста. В отличие от стимулирования экономики через потребление, они дают устойчивый эффект и не создают инфляционных рисков. Инвестиции также увеличивают производительность труда, что особенно актуально в условиях миграционного кризиса и старения населения.

Для сравнения, прямые иностранные инвестиции в Польшу в 2018 году составили $8,6 млрд, в Украину – $2,5 млрд.

Стимулом для инвестиций может быть начало большой приватизации или отмена моратория на продажу сельхозземель. Но опыт неудачной приватизации Центрэнерго в очередной раз демонстрирует, что даже прозрачная и честная процедура не гарантирует привлечения иностранного инвестора.

Что же является основным препятствием к привлечению инвестиций? Опрос инвесторов, проведенный ЦЭC совместно с Dragon Capital, показал , что инвесторов больше всего сдерживает масштабная коррупция и недоверие к судебной системе.

Борьба с коррупцией согласно результатам опроса должна стать приоритетом новоизбранного президента в последующие 3-6 месяцев вместе с назначением на ключевые позиции реформаторов с высокой репутацией. Хотя господин Зеленский и представил новую команду, но нам ничего неизвестно о претендентах на конкретные должности.

Стимулом для инвестиций может быть начало большой приватизации

Во ходе презентации результатов исследования членам European Business Association советники новоизбранного президента говорили о необходимости перезапуска НАЗК, НКРЭКП, АМКУ, назначение нового генерального прокурора. Инвесторы, как и украинское общество, ожидают перечня претендентов на конкретные должности.

Инвесторы также ждут действенных шагов по размежеванию политики и бизнес-интересов, а также ограничения влияния олигархов. Журналистское расследование указывает на потенциальные связи команды Зеленского с господином Коломойским. Впереди предстоит парламентская кампания, которая потребует как денег, так и доступа к СМИ. Наше исследование "Освободить захваченное государство Украина" показало, что олигархи могут предлагать политикам доступ к прайм-тайму в собственных медиа и финансовый ресурс в обмен на возможность "захвата" в собственных интересах государственных предприятий, регуляторов или бюджетных средств.

Новоизбранному президенту необходимо продемонстрировать отсутствие зависимости от кого-либо из украинских олигархов. Вместе с борьбой с коррупцией и очисткой судебной системы это реально станет позитивным сигналом для инвесторов. А это, в свою очередь, ускорит вероятный экономический рост на более чем 5%. Конечно, экономический рост не абстрактный теоретический показатель, который рассчитывается экономистами Госкомстата. Экономический рост – это рост производства, высокие зарплаты и возможности для повышения социальных выплат. Стало быть, борьба с коррупцией, очищение судебной системы и деолигархизация оказывают вполне конкретное влияние на благосостояние каждого гражданина Украины.

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