Может ли президент сделать школы лучше?

Накануне второго тура президентских выборов некоторые эксперты и представители интеллигенции говорили о необходимости обратить внимание на образование. По их мнению, ноги безответственного выбора растут именно из низкого качества образования. Прозвучало предложение, что именно президент должен быть тем человеком, который будет держать этот вопрос на контроле. Но действительно ли внимание президента в любой форме может принести пользу образованию? И если да, то каким образом?

Рассмотрим пример США, где большая бюрократическая машина образования во многих аспектах похожа на нашу. Ту, которую мы еще не одолели, а иногда и тяготеющием к ее усилению.

Не стоит ожидать от президента слишком много

Итак, 1957 год. В Советском Союзе запускают первый искусственный спутник Земли. Неслыханное событие для мира: СССР же «обскакал» Америку в этой космической борьбе. Звучали предположения, что Америка потеряла позиции в подготовке математиков, ученых и других специалистов. Именно такие выводы сделали американские чиновники и решили, что путь к решению проблемы конкуренции за лидерство в мире лежит через усиление стандартов в образовании, требований к учителям, школам и университетам

Через год Конгресс принял National Defense Education Act. Инициатива внедрялась под наблюдением президента Эйзенхауэра и предусматривала большее финансирование на оснащение классов техникой, внедрение тестирования для выявления талантливых учеников, профессиональное развитие и прочее. Есть разные мнения относительно этого акта. Говорят, что таким образом привлекли значительное внимание к образованию и в последующие годы процент студентов возрос. Если в 1940 году около 15% молодежи были студентами, то в 1979-м — уже 70%. Однако случалось, что университеты отказывались от предложенного финансирования, так как требования были слишком жесткими и бюрократическими.

Тем не менее, наступил 1983 год, и уже другая комиссия во времена президентства Рональда Рейгана издает отчет A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform. Там говорилось о том, что качество образования становится угрозой для США. Согласно отчету, 23 миллиона взрослых американцев в то время не умели читать и писать, так же как и 13% тогдашних 17-летних, которые кроме этого имели проблемы с пониманием языка. Этот показатель возрастал до 40%, когда речь заходила о национальных меньшинствах. Поэтому было предложено несколько десятков рекомендаций, касающихся наполнения программ, стандартов, учителей и лидерства в учебных заведениях. Для школы этот акт означал одно: больше требований, больше отчетности, больше давления. Стоит отметить, что Рейган был в еще за более радикальные шаги — например, ликвидацию департамента образования или внедрение ваучеров. Но тогда этого не произошло.

Каждый следующий президент ставил себе не менее амбициозные задачи по реформированию образования, обещая и лучшие результаты тестов, и лучших учителей. Это касается Джорджа Буша старшего и Билла Клинтона, которые обещали вернуть США в лидеры по результатам международных тестов до 2000 года. Подобное предлагали и Джордж Буш младший с Бараком Обамой. Высокие стандарты первого в школьном образовании в 2001 году вылились в акт No Child Left Behind, который предусматривал фокус на тестировании и устанавливал ежегодные цели по результатам тестов для школ, а в случае неудачи — шаги для улучшения. Кроме этого, каждый штат сам определял уровень квалификации, необходимый для того, чтобы у каждого ученика были профессиональные учителя. Однако в 2015 году от этого акта отказались.

На смену ему пришел акт Every Student Succeeds Обамы. Там не уменьшали роли тестирования, отчетности и надзора за школами сверху, хотя больше власти передали непосредственно штатам, уменьшив влияние федерального правительства.

Все эти акты существенно не изменили ничего. На сайте Белого Дома до сих пор можно прочитать, что американские школы все же не показывают соответствующие результаты, а ученики не готовы к глобальной экономике. Администрация Трампа стремится распространять ваучерную систему, а также планирует сократить расходы департамента образования на 2020 год.

Чем завершатся эти образовательные американские баталии — неизвестно. И какой вывод из опыта только США можем сделать мы? По меньшей мере понять следующее: объявить образование приоритетом и установить новые требования и цели недостаточно. Для успеха необходимы структурные изменения, менять систему и отношения в ней. В случае Украины, президенту придется заручиться поддержкой хотя бы премьер-министра, чтобы как-то влиять на образование. А если уж и разрабатывать какую-то программу, то такую, которая бы максимально касалась вопросов дерегуляции с сохранением определенного уровня стандартов для всех школ. Иначе лучше и не начинать — не осуществится.

Поэтому не стоит ожидать от президента слишком много: для образовательных реформ нужны не только полномочия или тандем с Кабмином, но и значительная политическая воля всех сторон. Так как решения точно не будут популярны.

